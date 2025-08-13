世界的スポーツ用品ブランドのアディダスがメキシコ原住民の伝統的な靴のデザインを盗用したサンダルを発売したという議論と関連し謝罪した。

アディダスは１１日にＣＮＮに送った声明で「公式に謝罪しヤララグの文化遺産を尊重する対話をして協力するという約束を再確認する」と明らかにした。

この靴をデザインしたメキシコ系米国人デザイナーのウィリー・チャバリア氏も「オアハカ地域社会との協力もなく（伝統靴デザインが）サンダルのデザインに使われたことに対し深く謝罪する」と話した。彼はオアハカの文化と芸術を賛えようとする意図で靴をデザインしたと釈明した。

メキシコ政府などはアディダスが８日に発売した「オアハカ・スリッポン」サンダル製品がメキシコ原住民の伝統靴「ワラチェ」のデザインを模倣したと抗議していた。

ワラチェはメキシコ南部オアハカ州イダルゴ・ヤララグに暮らす先住民の職人が作る靴だ。革ひもを使って独特の模様を見せるのが特徴だ。このサンダルは同地域の重要な文化遺産であり先住民の生計手段だ。

オアハカ・スリッポンもやはり上部が革で編まれ、ワラチェと似た模様がある。これを発見したオアハカ州はドイツに本社を置くアディダスが他国の伝統文化を無断で使ったとし靴の販売を止めるよう求めた。また、要求を聞き入れられなければアディダスに法的措置を取ると明らかにした。

メキシコのシェインバウム大統領もサンダル発売当日に「大企業は先住民共同体から製品のアイデアとデザインをしばしば持ち去っていく。われわれは先住民を支援できるよう法的な部分を検討している」と明らかにした。