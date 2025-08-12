「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）が、12日放送のテレビ朝日「家事ヤロウ！！！」（後8・10）に出演し、“スパイ”の存在を明らかにした。

11年に結婚し、世間の話題をさらった45歳差夫婦は、今年で結婚15年目。番組では、節目を記念し、綾菜が加藤に特別な減塩フルコース料理を振る舞った。途中からは綾菜と大の仲良しというタレント鈴木奈々も加わった。

その年の差から、結婚当初は世間から「財産目当て、保険金狙い」と壮絶なバッシングを受け続けた綾菜。その風向きが変わったのは、10年ほど前だという。加藤も「『家事ヤロウ！！！』に出てからかな」と振り返った。

結婚前の超編食食生活がたたり、パーキンソン症候群で一時は生命の危機に陥った加藤のため、綾菜は食習慣の見直しを敢行。食に関する数々の資格を取り、高血圧、生活習慣病を予防する減塩の食生活にシフトチェンジした。その様子は逐一、番組で報告されており、綾菜は「あれで応援してくれる人が増えたもん」と感謝。「“あんなに（綾菜が）減塩頑張っているのに、（加藤に）しょうゆを入れるな”とか、みんな味方になったもんな」と続けた。

さらに「見張ってくれる人が増えた、めっちゃ」とも明かした。「コンビニとか言ってもさ、“茶さんが塩分高いの買っていきました！”とか、スパイがいっぱいいる。うちの住んでる街に。“歌舞伎揚げをさ、棚にあるやつ全部買っていきました”とか、レジの人が教えてくれるわけよ」ともぶっちゃけた。

包囲網が敷かれた状態の加藤は、「夜中に内緒で買いに行ってるのよ。それを全部、バラすのよ」と苦笑い。綾菜は「街全体がちーたん（加藤）を見守って、減塩生活を応援してくれとるけえな。もう逃げられんな」と、広島弁で加藤に呼びかけた。

「うれしいんだけど、もうちょっと自由にして欲しいな」とボヤく加藤に、綾菜は「自由になったら死ぬけえ、ダメだよ」と叱っていた。