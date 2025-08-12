この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ガーコチャンネル」にて、資産運用アドバイザーのガーコ氏が『日本株、これから黄金期到来！』と題した動画を公開。2025年8月12日に日経平均株価が史上最高値を更新したことを受け、その背景や、今後の日本株の強さについて熱く語った。



ガーコ氏は「夏枯れ相場？1年前は大暴落だった？そんなの吹き飛ばす勢いで、日経平均が史上最高値を更新」と投資家にとって歓喜の瞬間だったと強調。トランプ関税問題に目処が立ち、米中関係の改善も追い風となった点や、「市場に居続けた人が、最高値更新の恩恵を受けられる、ごくごくシンプルですよね」と市場の予測不可能さにも触れた。



特に注目すべきは、新NISA（ニーサ）の成長投資枠で日本株が人気ナンバーワンである事実。「実は、新ニーサ、成長投資枠でナンバー1なんですよね」と最新データをもとに紹介し、外国人投資家からの資金流入も歴史的な規模で続いていると明かした。



今後さらに日本株が伸びる4つの理由として、1.PBR一倍割れなど割安銘柄の多さ、2.自社株買いの急増、3.個人投資家層の拡大と株式分割・新サービスによる投資環境の改善、4.配当重視企業増加による配当金の過去最高更新を挙げた。特に「日本企業が、これからますます見直されてくるということです」と独自の成長ストーリーを強調した。



一方、株高の今だからこそ「まだまだ上がるだろうと、ハイレバレッジ商品などに手を出すと、資産が激減する可能性がありますので、くれぐれもご注意ください」と注意喚起。「みんなが買っているから大丈夫。もしも下がったら復活するまで保有すればいいから大丈夫。そう思って投資をした貴重な資産が、横横相場が続けば4.3倍レバレッジの強烈な低減効果で保有期間が伸びれば伸びるほど、減っていく」と具体例を交えてリスクを警告した。