¢£¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¤ÈÄ¹ÃË¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÁÀâ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡×
¡ØÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¡Ù
½÷¾¤Î¤µ¤µ¤ä¤À¼¤ò¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬½¦¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡¢½÷¾¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤·¤Æ¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¡×
»þÀÞÌÜ¤ò±Ë¤¬¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Î¹ç´Ö¤Ë¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¤ò¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤¿¤ÆÂ³¤±¤Ë½±¤¦¡£¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤¿¾åÈ¾¿È¤¬¡¢ÇØ¸å¤ÎÇò¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÁ¥¾ìµÈÃû¡×¡ÊµÈ¤ÏÅÚ¤«¤ó¤à¤ê¡Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÊ¸²½¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅòÌÚÄç°ì»á¤òÁÄ¤È¤¹¤ë¡£ÃøÌ¾¿Í¤Î¤Ò¤¤¤µÒ¤âÂ¿¤¤Âçºå¤Î¹âµéÎÁÄâ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¿©ÉÊµ¶Áõ»ö·ï¤Ï¡¢Åö»þÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¼ªÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
2007Ç¯12·î10Æü¡¢ÉÔÀµÈ¯³Ð¤ò¼õ¤±¡ÖÁ¥¾ìµÈÃû¡×¤¬¼Õºá²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¼èÄùÌò¤ÎÅòÌÚº´ÃÎ»Ò»á¡¢Ä¹ÃË¤Ç¼èÄùÌò¤Î´îµ×Ïº»á¤È¡¢ÊÛ¸î»Î2¿Í¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÊ¿À®¤ÎÌÂ²ñ¸«¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÖÁ¥¾ìµÈÃû¤µ¤µ¤ä¤½÷¾²ñ¸«¡×¤À¡£
¢£ÃÏÌÌ¤¬ÆÍÁ³Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ
ÅòÌÚÄç°ì»á¤Î»°½÷¤Ç¤¢¤ëº´ÃÎ»Ò»á¤¬¡¢Åú¤¨¤Ëµç¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊ¢ÏÃ½Ñ¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ä½µ´©»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤·¤¿¡£Á¥¾ìµÈÃû¤Îµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤ÏËº¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
À¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤ÈÓÞ¾Ð¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÅòÌÚ²È¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÁ¥¾ìµÈÃûÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¼¡ÃË¤ÎÅòÌÚ¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö²ñ¸«¤Î¸å¡¢·»¤ÏÊì¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡¡Âç¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡Ù¤È¡£ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡Ù¤È¡¢·»¤ä»ä¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤¢¤Î¤È¤¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢¡Ø¶²ÉÝ¡Ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÏÌÌ¤¬¡¢ÆÍÁ³Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¡£
ÍâÇ¯¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤Ï¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢ÎÁÄâ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£Éã¡¢Êì¤½¤·¤ÆÄ¹ÃË¤¬¼º°Õ¤Î¤Þ¤ÞÎÁÍý³¦¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤À¤±¤¬¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ·ÊÞÎÁÄâ¤Î»°ÂåÌÜ¡×¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢Åö»þ39ºÐ¡£¡ÖÁ¥¾ìµÈÃû¡×¤Î¸ª½ñ¤¤ò¼º¤¤¡¢ºâ»º¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇå½þ¤Ë¤¢¤Æ¤¿¡£¿¦¤Ê¤·¡¢¥«¥Í¤Ê¤·¡¢²ÈÂ²¤Ê¤·¡£6¾ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤«¤é¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ÎÉü³è·à¤ÏËë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½¡£
¢£¡ÖÁ¥¾ìµÈÃû¤Î¼¡ÃËË·¡×¤È¤·¤Æ
¡ÖµÈÃû¤Î¼¡ÃËË·¡×¡Ö¹âµéÎÁÄâ¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅòÌÚ¾°Æó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¬¤Á´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ÏµÈÃû¤Î¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÈà¤Î°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìÈÌÅª¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ê£»¨¤À¡£
¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿·»¤È¤È¤â¤Ë²ÈÀ¯ÉØ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÎÁÄâÆâ¤ÎºÂÉß¤Ç¿²Çñ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï½µ¤Ë°ìÅÙ¡£²ÈÂ²¤Ç¤É¤³¤«¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤â¤Ê¤¯¡¢Î¾¿Æ¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
7ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ÈÀ¯ÉØ¤¬ÉÂµ¤¤Ç°úÂà¤·¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ÏÎÁÄâ¤Ëµï¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¾¿Æ¤È¶¦¤ËÊë¤é¤»¤ë´î¤Ó¤è¤ê¤â¡¢Êì¿ÆÂå¤ï¤ê¤Î²ÈÀ¯ÉØ¤ÈÎ¥¤ì¤ëÈá¤·¤ß¤¬¡¢ÍÄ¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Éã¤âÊì¤â¤ªµÒ¤µ¤óÂÐ±þ¤ËÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤«¤Þ¤¦²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ë¤ÈÎ¢¤Î¶õ¤ÃÏ¤ÇÊÉ¤òÁê¼ê¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢»Í¾öÈ¾¤ÎÊì¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç½ÉÂê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¿´¤Ë¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡Ù¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Á¥¾ìµÈÃû¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¸¼´Ø¤ÇµÒ¤Î·Þ¤¨Æþ¤ì¤È¸«Á÷¤ê¡¢¼¡¤Î1Ç¯´Ö¤Ï»®Àö¤¤¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿ßË¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÂ¾¤Î¾Íè¤òÌ´¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÁÄÉã¡¦ÅòÌÚÄç°ì»á¤Ï¡¢ÎÁÄâ¡ÖµÈÃû¡×¤ò5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Î¤ì¤óÊ¬¤±¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Â©»Ò¡¦Ì¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤Æ¡ÖµÈÃû¡×¤ò´§¤·¤¿ÎÁÄâ¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Äç°ì»á¤Î»°½÷¤Ç¤¢¤ëº´ÃÎ»Ò»á¤Ï¡ÖµÈÃûÁ¥¾ìÅ¹¡×¤ò¾ù¼õ¤±¡¢ÈÄÁ°¤À¤Ã¤¿É×¡¦ÀµÆÁ»á¤È¶¦¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Äç°ì»á¤ÎÂ¹¤Ï10¿Í¡£Åö»þ¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÃËÂ¹6¿ÍÁ´°÷¤¬¡¢¡ÖµÈÃû¤ÎÃæ¤Î¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·è¤·¤Æ¸å¤ò·Ñ¤²¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢µÈÃû°Ê³°¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¾Íè¤òÌ´¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ä¡Ä¤¿¤À¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ç½¢³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¾Íè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤Î¸å»Ñ¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1992Ç¯¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ÏÎÁÄâ¡ÖµÈÃû¡×¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£
¢£26ºÐ¤ÇÅ¹Ä¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë
Åö»þ¤ÎÁ¥¾ìµÈÃû¤Ï³ÈÂçÏ©Àþ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1995Ç¯¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤â¤Þ¤À¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡£ºÇ½é¤Î»ÙÅ¹¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡Ö¿´ºØ¶¶OPA¡×Æâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤Ï26ºÐ¤ÇÉã¤«¤éÅ¹Ä¹¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
1999Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ë»ÙÅ¹¤ò³«Å¹¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¤ÏÉã¡¦ÀµÆÁ»á¤Î¸Î¶¿¡£µÈÃû¤ËÌ»Æþ¤ê¤·¡¢Âçºå¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¿´ºØ¶¶OPAÅ¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÊ¡²¬Å¹¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Âçºå¤ÈÊ¡²¬¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëË»¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¡²¬¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£Âçºå¤È°ã¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£¡ØÅòÌÚ¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤âÄÌ¤é¤º¡¢´é¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤·Á¥¾ìµÈÃûÆâ¤ÇÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÀäÂÐ¡£µÕ¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤Î²«¶â»þÂå¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
2004Ç¯¤ËÁ¥¾ìµÈÃûÅ·¿ÀÅ¹¤ò³«Å¹¤·¡¢´äÅÄ²°ËÜ´Û¡ÖµÈÃûÅ·¿À¥Õ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Á¥¾ìµÈÃû¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªÊÛÅö¡¦ÁÚºÚ¡¦ÍÎ²Û»ÒÅù¤òÈÎÇä¡£Å¹¤ä¾¦ÉÊ¤¬»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Ã¤Á¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶å½£¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤òÈËÀ¹Å¹¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Íè¤ë¤â¤Îµñ¤Þ¤º¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÎÁÄâ¤È¤·¤ÆÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡Ö¶å½£¡¦²Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¡×
¤½¤·¤ÆÁ¥¾ìµÈÃû¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£2000Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶å½£¡¦²Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¼çÍ×¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡Ë¤Ç¡¢Â¢Áê²ñ¹ç¤ÎÈÕ»Á²ñ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¼·Í¼¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼·Í¼¾þ¤êÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ªÎÁÍý¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤Ê¤É¡¢²¤ÊÆ¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÄÁÌ£¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¡¢½ÁÊª¤Ï¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Î¤ªµÛ¤¤Êª¡£Éã¤È»ä¤Ï¤´Í×¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢Å·¤×¤é¤òÍÈ¤²¤Æ¤ª½Ð¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¤ÎÂçÂ¢Âç¿Ã¡¦µÜß·´î°ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºâÌ³Ä¹´±¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÀ¯ÉÜÍ×¿Í¤Ë¡¢¹ñ¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤Æ¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤È¤¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤ÏÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µÞ·ã¤ËËÄ¤é¤ß¤¹¤®¤¿Á¥¾ìµÈÃû¤Ï¡¢´û¤ËÅòÌÚ°ìÂ²¤Î¼ê¤ÎÆâ¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤¿À¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥·¥ß¥·¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¤È¤¦¤È¤¦¡¢°ìËÜ¤ÎµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊµµÎö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¾¯ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¥â¥ë¥¿¥ë¤Ç¾åÅÉ¤ê¤¹¤ì¤Ð¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤À¤È¡½¡½¡£
¢£¿©ÉÊµ¶ÁõÈ¯³Ð¡¢Êø¤ì¹Ô¤¯Á¥¾ìµÈÃû
2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¿©ÉÊµ¶Áõ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¤ÏµíÆùµ¶Áõ¤ÇÀã°õ¿©ÉÊ¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÑ¶È¤ä¼ÒÄ¹¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¡¼¥È¥Û¡¼¥×¤Î°¼Á¤Êµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¡¢¼ÒÄ¹¤¬¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¼Ò¤ÏÅÝ»º¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Çò¤¤Îø¿Í¤äÀÖÊ¡¤Ê¤É¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¾ÞÌ£´ü¸Â¤Îµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
Åö»þ¤½¤ì¤é¤Î»ö·ï¤ò¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢´°Á´¤ËÂ¾¿Í»ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¢¤ó¤ÊÍÌ¾¤Ê´ë¶È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ó¤Î¤ä¤í¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ºÇ½é¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÎ²Û»ÒÎà¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â²þ¤¶¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¾°Æó¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤Ç¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÊÝ·ò½ê¤¬Ä´ºº¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¤â¤·¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Åö½é¡¢²ÈÂ²Æâ¤ËÆ°ÍÉ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼Õºá¤·¡¢²þÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î²þ¤¶¤ó¤¬¡¢²¿¼ïÎà¤â¤Î¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤³¤È¤Î½ÅÂçÀ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Å¹¤â¡¢ºâ»º¤â¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿
¤ä¤¬¤ÆÁÜºº¤Î¼ê¤ÏÂçºå¤ÎËÜÅ¹¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¡£2007Ç¯11·î16Æü¡¢ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÉÊ¼Áµõµ¶É½¼¨¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÎÁÄâ¤Ë·Ù»¡¤Î¶¯À©Ä´ºº¤¬Æþ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âµíÆù¤ä·ÜÆù¤Î»ºÃÏµ¶Áõ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢2007Ç¯12·î¤ËÁ¥¾ìµÈÃû¤ÏÎã¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¡×¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÎÌÜ¤Ï°ìµ¤¤ËÊì¡¦º´ÃÎ»Ò»á¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÈÓÞ¾Ð¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½µ´©»ï¤Þ¤Ç¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢¼«Âð¤ËÆÍ·â¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤ÁÉú¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö»ö¶È¤¬³ÈÂç¤·¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸½¾ì¤ËÌÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Á¤ã¤ó¤È´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÉã¤ÏÅÜÌÄ¤ê¡¢²ÈÂ²Æâ¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2008Ç¯¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤Ïº´ÃÎ»Ò»á¤òÂåÉ½¤Ë»Ä¤·¡¢ºÆÀ¸¼êÂ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÅÙ¼º¤Ã¤¿¿®Íê¤ÈµÒÂ¤ÏÌá¤é¤º¡¢ºÆÀ¸·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£ÉãÊì¤âÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤·¡¢·»¤È¾°Æó¤µ¤ó¤ÏÇË»º¤À¤±¤ÏÌÈ¤ì¤ë¤â¡¢ºâ»º¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÇå½þ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åö»þÉã¤Ï74ºÐ¡¢Êì¤Ï70ºÐ¡¢·»¤â40ÂåÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¢£¶â¤Ê¤·¡¦¿¦¤Ê¤·¡¢6¾ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥¢¥Ñ¡¼¥È
¾°Æó¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢¼ÒÂð¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ¥¾ìµÈÃû¤ÎÂ©»Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆâ¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÂÂß·ÀÌó¤µ¤¨·ë¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£Í³½ïÀµ¤·¤Ï·ÊÞÎÁÄâ¤Î»°ÂåÌÜ¤Ï¡¢6¾ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë½»¤à¡¢Ìµ¿¦¡¦ÆÈ¿È¤Î¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃËÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ö·ïÈ¯³ÐÅö½é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯»Å»ö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ì¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤ï¤«¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤é¤Ð¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤«¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Ìó20Ç¯Á°¡¢Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¡¢¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Ì¤Íè¡×¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â40¼êÁ°¤Ç¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÈÃû°Ê³°¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËÎÁÍý¤ÈÎÁÄâ¤Î·Ð±ÄÊýË¡¤À¤±¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£40ºÐ¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µá¿Í»ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿°û¿©Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤¹¤°¤ËÁ¥¾ìµÈÃû¤ÎÂ©»Ò¤À¤È´é¤ò»Ø¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤«¤®¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Å¹¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ã»´ü¤ÇÅ¹¤ò¼¤á¤¿¡£
¢£ÃÑ¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¼Î¤Æ¤Æ¡Ä
¼«ÎÏ¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢ÂçÁêËÐÂçºå¾ì½ê¤ÇÄÑ¼Ñ¤Î²·ÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¸¶²Á200±ß¤ÎÄÑ¼Ñ¤ò300±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì250±ß¤ËÃÍ°ú¤¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¶¹¤¤Éô²°¤Ç300¸Ä¤ÎÄÑ¼Ñ¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÊñÁõ¤·¡¢ÆñÇÈ¤Ë¤¢¤ëÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡£ÀÎ¤Ï¡ØµÈÃû¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤äÉñÂæ¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÂÎ·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÇÈÄ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¡ØÁ¥¾ìµÈÃû¤ÎÂ©»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÆ»¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢³°¿©¶ÈÀìÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¼ÒÄ¹¤â¼Ò°÷¤â¾°Æó¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¡£ÃÑ¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¼Î¤Æ¤Æ¡¢¡ØÁ¥¾ìµÈÃû¡Ù»þÂå¤Î¤Ä¤Æ¤òÍê¤Ã¤Æ°§»¢²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ò¤È·î·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Å»ö¤¬¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤ÈÆþ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢»ä¤ò¤Ê¤ó¤È¤«°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¡Ø¤µ¤µ¤ä¤½÷¾²ñ¸«¡Ù¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢»ä¤é¤Î¤³¤È¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¿¤ò¼è¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤Ï¤ä¡ÖµÈÃû¤Î»°ÂåÌÜ¡×¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£Å¥½¤¯´À¤ò¤«¤¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÆü¡¹¤¬2Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¢£±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ
¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÂçºå¤ÎÆñÇÈ¤Ç¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢ÅòÌÚ¤µ¤ó¡¢Ã¯¤«µïÈ´¤¤Ç·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¿ÍÃÎ¤é¤Ø¤ó¡©¡×
°û¿©Å¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä´é¤ò¹¤á¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¾°Æó¤µ¤ó¤Ë¡¢Ã¯¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³ºÅö¼Ô¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ÉÔÆ°»º²°¤ÎÃÎ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤½¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¼÷»Ê²°¤ÎÂç¾¤¬¸Å¤¤ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼÷»Ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤¬·òºß¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥½¥à¥ê¥¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¾¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÅòÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¤º¡¼¤Ã¤È°û¿©Å¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ï¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¼÷»Ê²°¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡½¡½
¥½¥à¥ê¥¨¤À¤Ã¤¿À¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÇ¯´ÖÅ¹¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö¤â¤¦½½Ê¬Ì´¤Ï³ð¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÂ¹¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Å¹¤òµïÈ´¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÀ¾¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤¬¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ò¡ÖÎÁÍý¿Í¡×¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç°û¿©Å¹¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÅòÌÚ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢°Â¤¯¾ù¤ê¤Þ¤Ã¤»¡×
¢£¡ÖÀ®¤ê²¼¤¬¤ê¡×¤«¤é¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö¡ØÅòÌÚ¡Ù¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤Ê¤¤À®¤ê²¼¤¬¤ëÉ¬Í×¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤ä¡ª¡×
ÆñÇÈ¤ÎÅ¹¤Ç¾®ÎÁÍýÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Éã¤âÊì¤âÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ®¤ê²¼¤¬¤ê¡×¡½¡½¡£
¤«¤Ä¤ÆÁ¥¾ìµÈÃû¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖÁ¥¾ì¡×¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤â·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡£¡Ö¤¨¤¨¤·¤ÎÄ®¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÎò»Ë¤¢¤ëÂçÅ¹¤¬µïÊÂ¤Ö¾åÎ®³¬µé¤ÎÄ®¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊýÅö»þ¤Î¡ÖÎ¢ÆñÇÈ¡×¤Ï´¿³Ú³¹¤Ç¡¢Ìë¤Î°ì¿ÍÊâ¤¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
70¤Þ¤Ç¡Ö¤¨¤¨¤·¤ÎÄ®¡×¤Ç¾¦Çä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅòÌÚ¡×¤Î¿Í´Ö¤¬¤½¤ó¤Ê¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤Ä®¤Ç¾®¤µ¤ÊÅ¹¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ®¤ê²¼¤¬¤ê¡×°Ê³°¤Î²¿¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡ÖÅòÌÚ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤«¤¢¤ó¤¿¤¬¼«ÅÁ¤ò½ñ¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ï¡ØµÈÃû¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡Ù¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾ì½ê¤Á¤ã¤¦¤«¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤«¤é¾°Æó¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤ÀéË¼¤Î²ñÄ¹Ãæ°æÀµ»Ì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¾°Æó¤µ¤ó¤ÎÉü³è¤ò¿®¤¸¡¢ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿»È¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î´ï¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¿¤ÎÎÁÍý¤¬°ìÈÖ±Ç¤¨¤ë¤ó¤ä¡×
¿©´ïÅ¹¤Î¼ç¿Í¤Ï¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤¬ÇË»º¤·¤¿ºÝ¡¢ºâ»º¤È¤·¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿´ï¤Î°ìÉô¤òÍî»¥¤·¡¢Âç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²ÈÄÂ9Ëü±ß¡¢6ÄÚ¤ÎÅ¹¤ò³«¤¯
¿¿¤ÃÇò¤Ê³äË£Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤¿Ï·ÊÞÎÁÄâ¤Î»°ÂåÌÜ¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÄì¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÉþ¤Î±ø¤ì¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÉ¤ËÄÞ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ç¤â¡¢¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÁÄÉã¤Ç¤¢¤ëÅòÌÚÄç°ì¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÎÁÍýÅ¹¡Ö¸æÂäÃã½è µÈÃû¡×¤«¤é¡¢°ìÂå¤Ç¡ÖµÈÃû¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¹¤µ6ÄÚ¡¢²ÈÄÂ¤Ï9Ëü±ß¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ7ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ1¤Ä¤Î¡ÖÆüËÜÎÁÍýÆîÃÏ¤æ¤¤ä¡×¤¬¡¢À®¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¡ÖÅòÌÚ¾°Æó¡×¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¶È¤Ç´é¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÁê¼ê¤ËÃÏÆ»¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤¿¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢Å¹¤Ï½é·î¤Ç180Ëü±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ£À®¡£³«Å¹¤«¤é1Ç¯·Ð¤Äº¢¤Ë¤ÏÁ¥¾ìµÈÃû»þÂå¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¹¤Ï¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Ä¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾¦ÃÌ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×
¡ÖÌë¤Ï¤³¤ÎÊÕÉÝ¤¤¤«¤é¡¢Í§Ã£¤òÍ¶¤¤¤Å¤é¤¤¤Í¤ó¡×
¡Ö¤³¤ÎÅ¹¡¢¶õÄ´¤¬Íø¤«¤Ê²á¤®¤Æ½ë¤¤¤ï¡×
¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤Ï°ÜÅ¾¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£°ÜÅ¾Àè¤Ï¡ÖËÌ¿·ÃÏ¡×¡£Âçºå¤Î¶äºÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âµé°û¿©Å¹³¹¤À¡£2011Ç¯11·î21Æü¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Ë¡ÖÆüËÜÎÁÍýÅòÌÚ¡×1Å¹ÊÞÌÜ¤ò³«Å¹¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÍ³½ïÀµ¤·¤»°ÂåÌÜ¡×¤ÎÎ¢¤Ë
ÎÁÄâ¤Î¤ªºÂÉß¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï2»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢ÇØ¹»Ñ¤Î¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢¿¿Ùõ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¸½ºßÆüËÜÎÁÍýÅ¹4Å¹ÊÞ¡¢¿©ÉÊÈÎÇäÅ¹1Å¹ÊÞ¡¢¹ç·×5Å¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÇÁ¥¾ìµÈÃû¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅ¹¤òÁ¥¾ìµÈÃû¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÄâ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤ï¡£¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¡ØµÈÃû¡Ù¤òÌ¾¾è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¡¢»ä¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³Î¤«¤Ë¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤¬ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²¿¤«¤À¤í¤¦¤«¡£Àè¤Û¤É¤«¤é°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤Î±¢¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¾°Æó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á¥¾ìµÈÃû¤Î»ö·ï¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°ì½Ö¤Î¤Î¤Á¡¢¡ÖÍ³½ïÀµ¤·¤ÎÁÄâ¤Î»°ÂåÌÜ¡×¤Î´é¤¬Êø¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä²¿¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«⁉¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Á¡×
Âç¤¤¯¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿Çï»Ò¤Ë¡¢ÀµºÂ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¤¬Êø¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¤Ç¶»¤ò²¡¤µ¤¨¡¢µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Â©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¶¯¤¤¸÷¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î»ö·ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤·¤íÌ£¤Ë·ç¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
Ï·ÊÞ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤â¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤¹¤é¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¾¿Æ¤ä·»¤Î¤è¤¦¤ËÎÁÍý³¦¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤È¾¦º²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¡×¤Î¸½ºß
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¡×¡¢º´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£2019Ç¯¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿¤¬¡¢88ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¸½ºß¤Ç¤âÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯·ò¹¯¤Ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤µ¤ä¤½÷¾¡¦º´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¡Ä¡Ä´Å¤¨¤óË·¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤µ¤µ¤ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤¤Î¶¯¤µ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ø²æ¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤È¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤¬³Ú¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ëµï¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡¢¤Ï¤èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¹²¤Æ¤ÆÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×
º´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÀ¹´ü¤ÎÁ¥¾ìµÈÃû¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤¿ÉÒÏÓ½÷¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤«¤¯¤·¤ã¤¯¤È¤·¤¿¾®ÊÁ¤ÊÊì¤Ë¡¢¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¾°Æó¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢¸ý¸µ¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¸¤ã¾ÍèÏ·Ï·²ð¸î¤Ç¤¹¤ï¡¢¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾°Æó¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢¿ô½½Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Êì¡¦º´ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
