AI時代だからこそ知っておきたい「英文ライティング」の黄金ルール…伝わる英語が書ける「プレーン・イングリッシュ」のススメ

「AIの時代に、わざわざ英語ライティングを学ぶ意味ってあるの？」

答えは「ある」。もしあなたが「AIに使われる」のではなく、「AIを使いこなしていい文章を書きたい」のなら、まずは「何を書くか?」を明確にしなくてはならない。そしてそのためには、最低限の文法、構造、そして「伝えるための技術」を理解する必要がある。

コミュニケーションの中心が「テキスト」で、AIが当然の今こそ知っておきたい英文ライティング法とは？ 「伝わる英語」「使える英語」を書きたいすべての人に役立つメソッドをまとめた『プレーン・イングリッシュ入門』について、本書の翻訳者が語る。

読ませる文章の書き方

まず、「プレーン・イングリッシュ」とは何だろう。「プレーン・イングリッシュ」は、文字通り、「プレーンな（平明な）英語」という意味だ。だがそれだけではない。

「プレーン・イングリッシュ」は、20世紀後半以来、英語圏の言語政策の柱のひとつになってきた概念でもある。平易かつ明瞭なことばを使用することで社会に参画する人々の裾野を広げたいという、この時期の政治のありかたを体現する大事な用語だと言ってもよい。

「プレーン・イングリッシュ」が読みやすいのは当然のこととして、では、書くほうはどうだろう。平易で明瞭な語彙を使えば、それだけで読みやすい文章が簡単に書けるものなのだろうか。

文章というのは、ほっておくと、すぐ「ひとりよがり（自分をつつみかくす）」になったり、「こむずかしく」なったりするものではなかったろうか。そう、「言うは易し、行うは難し」なのが「プレーン・イングリッシュ」による執筆だ。

本書では、まず第1章で、「プレーン・イングリッシュ」とは何かが説明される。第2章では、「良い文章」と「ダメな文章」の具体例を通して、文章執筆に際して気をつけるべき点が浮かび上がってくる。

読み続けようという気力を失わせる「ダメな文章」と、読み続ける気力の湧いてくる「良い文章」。そこには、はっきりとした分かれ目がある。

生成AIでの文章作成でも重要なポイント

第3章では、ライティングで必要になる最低限の文法用語が整理され、第4章では、英語ならではの句読法（パンクチュエーション）や大文字使用の基本が確認される。英語を「二つめの言語」として学校でみっちり仕込まれた日本語圏のみなさんには、本書の説明は少し物足りなく感じられるかもしれない。とはいえ、英語にせよ、日本語にせよ、ライティングで必要になる文法事項や句読法は、外国語を学ぶときに習う事項とは、少し違う。大事な事項が知らないまま残っていたりすることのないよう、しっかり復習しておこう。

次の第5章では、文章を書く前に文章の構想を練る段階がフィーチャーされる。文章の構想を練りあげる作業が、人間が自分で文章を書く場合に重要なのは当然のことだ。しかし、生成AIに文章を作成させる場合のように、実際の「書く」作業を機械にまかせるようなケース、つまり書きながら考えるわけにはいかないケースでは、この段階の重要性はさらに高い。

第6章は、「やってはダメ」な事項を集めた章だ。他の章はすべて「こうしよう」というプラス方向の章なので、この章だけがマイナス方向ということになる。その典型が、仲間内にしか伝わらない業界用語（ジャーゴン）を乱用すること、そして英語の文章が読みにくくなる原因ナンバーワンとして悪名高い名詞句の使いすぎだ。この章では、コンピューター系、ビジネス系、法律系、医療系などの各分野で使用されるジャーゴンの典型例がリストアップされていてなかなか便利なのだが、英語が母語ではないみなさんは、とりあえず各分野の「ジャーゴン」のイメージを掴むだけでもかまわない。

第7章では、文章の見直し作業が検討される。まず全体の構成を見直し、次に表現を見直し、さらに狭義の「校正」作業を行うというのがフォスター氏流の3ステップだ。文章作成の効率化や質の向上に職場全体で取り組む際の注意点まで解説されるという手厚い目配りは、学生や社会人を対象として教育の現場で工夫を重ねてきたフォスター氏ならではの配慮だろう。

第8章では、チェックリストの利用による作業の定型化が検討され、さらに仕事用メール、レター、メモ、レポートなどのテンプレートも実際のサンプル付きで紹介される。こうした事例からは、実際の文章をテンプレートのかたちに整理するコツも学べるはずだ。書籍末尾には、用語集（索引）もついている。

このように、『プレーン・イングリッシュ入門』は、英語で書かれた英語についての書籍である。しかし、「読みやすく内容の伝わる文章を手早く仕上げる」ことが必要なのは英語だけではなく、どの言語でも一緒だろう。その意味で、本書は『プレーン・ジャパニーズ入門』として読み進めることもできる。

