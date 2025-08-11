【韓国コスメ】OHSOPH(オソフ)で叶える愛嬌涙袋メイク＆透明感トーンアップ＆ナチュラル美まつ毛♡
日本上陸！話題の韓国コスメブランド「OHSOPH(オソフ)」って？
2024年10月に韓国でデビューした「OHSOPH(オソフ)」は、内面から美しさを引き出すアイテムを展開するコスメブランド。人気インフルエンサーのウォン・ジュヨンさんとキム・イェリンさんと共同開発したアイテムは発売直後に完売続出。韓国だけでなく中国でも話題を集めました。
そんなオソフが、大阪・関西万博にてついに日本上陸。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしたイベントにおいて、パーソナルカラーに合わせたメイクアップアイテムを提案。日本のビューティーシーンに新たな風を吹き込みます♪
涙袋メイク専用！ペンシルライナー＆アイシャドウで“エギョサル”爆誕♡
ボリュームアップデュアルペンシルライナー
「ボリュームアップデュアルペンシルライナー」は、シェーディングとコンシーラーの機能が1本にまとまったオールインワンデュアルペンシル。ワンステップで影と光を仕込んで、誰でも簡単にぷっくりとした“愛嬌涙袋＝エギョサル”がつくれるアイテムです♪
カラバリは肌トーンに合わせて選べる2色。どちらもデイリーメイクにぴったりの万能カラーです。イエベさんにおすすめの「01号」は、落ち着きのあるアーモンドベージュカラー。自然ながらも存在感のある涙袋が手に入ります。ブルべさんにおすすめの「02号」は、柔らかなブラウンカラー。立体的で大人っぽい涙袋を演出します♪
使い方はとってもシンプル。シェーディングライナーで下まぶたのキワに細くラインを引いたら、コンシーラーでそのすぐ上をなぞるだけ。メイクが苦手な方でも簡単にぷっくり涙袋がつくれちゃいます♡
ダブルアップデュアルシャドウパレット
「ダブルアップデュアルシャドウパレット」は、肌なじみの良いカラーで目元を強調する涙袋専用アイシャドウ。やわらかな微粒子パウダーがピタッと密着して光を散らし、どんな照明の下でもツヤ感をキープしてくれますよ♡
イエベさんにおすすめの「01 フルール コーラル」は、やさしい血色感で自然で明るい印象に。ブルべさんにおすすめの「02 ベリテ ピンク」は、透明感と可愛らしさを演出します。どちらも肌になじむニュートラルな色味で、オフィスでもデートでも映えること間違いなし！
「ボリュームアップデュアルペンシルライナー」とのW使いで、まるで元からあったような自然な涙袋が爆誕！ やりすぎ感のないナチュラル涙袋をつくるなら、マストで手に入れたいアイテムです☆
目元の老け見えが気になる大人女性にも使ってほしい♪
「若い人がやるもの」「大人には似合わない」という印象のある涙袋メイクですが、オソフのペンシルライナー＆アイシャドウは30代や40代の大人女性にもおすすめなんです。なぜなら、涙袋メイクのテクニックで目の下のたるみ「目袋」をカバーできるから！ 「目元の老け感が気になってきた」という方はは、ぜひ試してみてくださいね♡
＜使用アイテム＞
A：ボリュームアップデュアルペンシルライナー「01号」(コンシーラー)
B：ボリュームアップデュアルペンシルライナー「01号」(シェーディング)
C：ダブルアップデュアルシャドウパレット「01 フルール コーラル」(左：ライトベージュ)
D：ダブルアップデュアルシャドウパレット「01 フルール コーラル」(右：アプリコット)
①下まぶたのキワにBでラインを引き、そのすぐ上にAを塗ってDを重ねます。
②目の下のたるみ「目袋」の影のラインにAを引き、Dでぼかします。
③眉尻の上下と目頭にCを塗ったら、まぶた全体にDを塗ってなじませます。
④鼻筋の上半分と鼻先、鼻と人中にCを塗ってメリハリを出します。
⑤小鼻のくぼみと目頭上から眉頭下にBを塗り、ぼかしてなじませたら完成。
UVケアも◎白浮き知らずのマルチトーンアップベースクリーム☆
「ザ・ブラン ウェディングクリーム」は、ナチュラルな明るさと透明感を叶えるマルチトーンアップベースクリーム。9種のヒアルロン酸を配合していて、保湿クリームのようなテクスチャーが特徴です。素肌を整えるような感覚で使えるから、メイクをお休みしたい日にもぴったり。SPF30 PA+++で紫外線対策もバッチリです♪
使用するタイミングはスキンケア後。適量を取って顔に塗り、肌のキメにそってまんべんなく伸ばします。軽く叩くようにしてなじませれば、ほのかな血色感と透明感があふれる肌の完成。不自然な白さになることなく、もともとの自分の肌トーンだったかのようなナチュラルなトーンアップが叶います☆
長さもカールも欲張りたい☆美まつ毛ロングラッシュマスカラ
「アドオンロングラッシュマスカラ」は、ひと塗りで自然なボリュームアップを叶えるマスカラ。天然由来の竹ファイバーが軽やかに密着して、まつ毛1本1本を長く見せてくれます。長さとカールを同時に引き出して、ナチュラルな美まつ毛に仕上げてくれますよ♡
カラバリは全2色。くっきり濃密でうるおいのあるテクスチャーの「01ブラック」と、やわらかく深みのある色味で濃密なテクスチャーの「02 ダークブラウン」です。どちらもダマのないロングラッシュ仕上げです♪
ビューラーでまつ毛をカールしたら、根元から毛先まで持ち上げるように塗ります。ブラシを立てて塗ると1本1本がまとまって、ダマのない束感まつ毛がつくれちゃいます☆
2in1ブラシでムラなく塗れる！高濃縮セラムで上向きまつ毛を育成
「セラムカラ」は、毎日のひと塗りで健やかなまつ毛へ導くまつげ美容液。4つの美容成分がまつ毛にハリ・コシ・うるおいを与えてくれます。涙と同じpH濃度だから、目元への刺激が気になる人も安心して使えますよ。
洗顔後、まつ毛が乾いた状態で使うのがおすすめ。「マスカラブラシ」で根元から塗ったら、「ボールチップブラシ」で目頭・根元・下まつ毛にぽんぽんと叩き込むように塗ります。届きにくい部分にも塗りやすい「ボールチップブラシ」と、根元から1本1本ムラなく塗れる「マスカラブラシ」の2in1ブラシで、高濃縮セラムをしっかり塗ることができます♪
オソフはどこで買える？シンビモールでも取り扱い中！
オソフのアイテムは、韓国コスメなどを取り扱う楽天市場のシンビモールのほか、Qoo10の公式ショップで購入することができます。10代や20代だけでなく、30代や40代といった大人女性にもおすすめの「ボリュームアップデュアルペンシルライナー」「ダブルアップデュアルシャドウパレット」、自然なトーンアップを叶える「ザ・ブラン ウェディングクリーム」、ナチュラルな美まつ毛へ導く「アドオンロングラッシュマスカラ」で、いつもより自信を感じさせるメイクを楽しんでみては♡
お問い合わせ先
OHSOPH(オソフ)
日本販売サイト：https://item.rakuten.co.jp/kanryubijin/c/0000000481/
【お客様からのお問い合わせ先】
TEL：0120-55-4894(平日 09:00∼18:00/土日・祝日休み)
E-mail：shop@shinbee-japan.com
オフィシャルサイト：https://www.instagram.com/ohsoph_official/