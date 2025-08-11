【韓国コスメ】OHSOPH(オソフ)で叶える愛嬌涙袋メイク＆透明感トーンアップ＆ナチュラル美まつ毛♡

日本上陸！話題の韓国コスメブランド「OHSOPH(オソフ)」って？

2024年10月に韓国でデビューした「OHSOPH(オソフ)」は、内面から美しさを引き出すアイテムを展開するコスメブランド。人気インフルエンサーのウォン・ジュヨンさんとキム・イェリンさんと共同開発したアイテムは発売直後に完売続出。韓国だけでなく中国でも話題を集めました。

オソフ

そんなオソフが、大阪・関西万博にてついに日本上陸。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしたイベントにおいて、パーソナルカラーに合わせたメイクアップアイテムを提案。日本のビューティーシーンに新たな風を吹き込みます♪

涙袋メイク専用！ペンシルライナー＆アイシャドウで“エギョサル”爆誕♡

ボリュームアップデュアルペンシルライナー／\1,078円(税込み)

ダブルアップデュアルシャドウパレット／\1,600円 (税込み)

ボリュームアップデュアルペンシルライナー

ボリュームアップデュアルペンシルライナー／\1,078円(税込み)

「ボリュームアップデュアルペンシルライナー」は、シェーディングとコンシーラーの機能が1本にまとまったオールインワンデュアルペンシル。ワンステップで影と光を仕込んで、誰でも簡単にぷっくりとした“愛嬌涙袋＝エギョサル”がつくれるアイテムです♪

カラバリは肌トーンに合わせて選べる2色。どちらもデイリーメイクにぴったりの万能カラーです。イエベさんにおすすめの「01号」は、落ち着きのあるアーモンドベージュカラー。自然ながらも存在感のある涙袋が手に入ります。ブルべさんにおすすめの「02号」は、柔らかなブラウンカラー。立体的で大人っぽい涙袋を演出します♪

使い方はとってもシンプル。シェーディングライナーで下まぶたのキワに細くラインを引いたら、コンシーラーでそのすぐ上をなぞるだけ。メイクが苦手な方でも簡単にぷっくり涙袋がつくれちゃいます♡

ダブルアップデュアルシャドウパレット

ダブルアップデュアルシャドウパレット／\1,600円 (税込み)

「ダブルアップデュアルシャドウパレット」は、肌なじみの良いカラーで目元を強調する涙袋専用アイシャドウ。やわらかな微粒子パウダーがピタッと密着して光を散らし、どんな照明の下でもツヤ感をキープしてくれますよ♡

イエベさんにおすすめの「01 フルール コーラル」は、やさしい血色感で自然で明るい印象に。ブルべさんにおすすめの「02 ベリテ ピンク」は、透明感と可愛らしさを演出します。どちらも肌になじむニュートラルな色味で、オフィスでもデートでも映えること間違いなし！

「ボリュームアップデュアルペンシルライナー」とのW使いで、まるで元からあったような自然な涙袋が爆誕！ やりすぎ感のないナチュラル涙袋をつくるなら、マストで手に入れたいアイテムです☆

目元の老け見えが気になる大人女性にも使ってほしい♪

「若い人がやるもの」「大人には似合わない」という印象のある涙袋メイクですが、オソフのペンシルライナー＆アイシャドウは30代や40代の大人女性にもおすすめなんです。なぜなら、涙袋メイクのテクニックで目の下のたるみ「目袋」をカバーできるから！ 「目元の老け感が気になってきた」という方はは、ぜひ試してみてくださいね♡

オソフ

＜使用アイテム＞

A：ボリュームアップデュアルペンシルライナー「01号」(コンシーラー)

B：ボリュームアップデュアルペンシルライナー「01号」(シェーディング)

C：ダブルアップデュアルシャドウパレット「01 フルール コーラル」(左：ライトベージュ)

D：ダブルアップデュアルシャドウパレット「01 フルール コーラル」(右：アプリコット)

①下まぶたのキワにBでラインを引き、そのすぐ上にAを塗ってDを重ねます。

②目の下のたるみ「目袋」の影のラインにAを引き、Dでぼかします。

③眉尻の上下と目頭にCを塗ったら、まぶた全体にDを塗ってなじませます。

④鼻筋の上半分と鼻先、鼻と人中にCを塗ってメリハリを出します。

⑤小鼻のくぼみと目頭上から眉頭下にBを塗り、ぼかしてなじませたら完成。

UVケアも◎白浮き知らずのマルチトーンアップベースクリーム☆

ザ・ブラン ウェディングクリーム／\1,752(税込み)

「ザ・ブラン ウェディングクリーム」は、ナチュラルな明るさと透明感を叶えるマルチトーンアップベースクリーム。9種のヒアルロン酸を配合していて、保湿クリームのようなテクスチャーが特徴です。素肌を整えるような感覚で使えるから、メイクをお休みしたい日にもぴったり。SPF30 PA+++で紫外線対策もバッチリです♪

オソフ

使用するタイミングはスキンケア後。適量を取って顔に塗り、肌のキメにそってまんべんなく伸ばします。軽く叩くようにしてなじませれば、ほのかな血色感と透明感があふれる肌の完成。不自然な白さになることなく、もともとの自分の肌トーンだったかのようなナチュラルなトーンアップが叶います☆

オソフ

長さもカールも欲張りたい☆美まつ毛ロングラッシュマスカラ

アドオンロングラッシュマスカラ／\1,672(税込み)

「アドオンロングラッシュマスカラ」は、ひと塗りで自然なボリュームアップを叶えるマスカラ。天然由来の竹ファイバーが軽やかに密着して、まつ毛1本1本を長く見せてくれます。長さとカールを同時に引き出して、ナチュラルな美まつ毛に仕上げてくれますよ♡

カラバリは全2色。くっきり濃密でうるおいのあるテクスチャーの「01ブラック」と、やわらかく深みのある色味で濃密なテクスチャーの「02 ダークブラウン」です。どちらもダマのないロングラッシュ仕上げです♪

ビューラーでまつ毛をカールしたら、根元から毛先まで持ち上げるように塗ります。ブラシを立てて塗ると1本1本がまとまって、ダマのない束感まつ毛がつくれちゃいます☆

2in1ブラシでムラなく塗れる！高濃縮セラムで上向きまつ毛を育成

セラムカラ／\1,587(税込み)

「セラムカラ」は、毎日のひと塗りで健やかなまつ毛へ導くまつげ美容液。4つの美容成分がまつ毛にハリ・コシ・うるおいを与えてくれます。涙と同じpH濃度だから、目元への刺激が気になる人も安心して使えますよ。

洗顔後、まつ毛が乾いた状態で使うのがおすすめ。「マスカラブラシ」で根元から塗ったら、「ボールチップブラシ」で目頭・根元・下まつ毛にぽんぽんと叩き込むように塗ります。届きにくい部分にも塗りやすい「ボールチップブラシ」と、根元から1本1本ムラなく塗れる「マスカラブラシ」の2in1ブラシで、高濃縮セラムをしっかり塗ることができます♪

オソフはどこで買える？シンビモールでも取り扱い中！

オソフのアイテムは、韓国コスメなどを取り扱う楽天市場のシンビモールのほか、Qoo10の公式ショップで購入することができます。10代や20代だけでなく、30代や40代といった大人女性にもおすすめの「ボリュームアップデュアルペンシルライナー」「ダブルアップデュアルシャドウパレット」、自然なトーンアップを叶える「ザ・ブラン ウェディングクリーム」、ナチュラルな美まつ毛へ導く「アドオンロングラッシュマスカラ」で、いつもより自信を感じさせるメイクを楽しんでみては♡

お問い合わせ先

OHSOPH(オソフ)

日本販売サイト：https://item.rakuten.co.jp/kanryubijin/c/0000000481/

【お客様からのお問い合わせ先】

TEL：0120-55-4894(平日 09:00∼18:00/土日・祝日休み)

E-mail：shop@shinbee-japan.com

オフィシャルサイト：https://www.instagram.com/ohsoph_official/