[8.10 J1第25節](三協F柏)

※19:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 88 馬場晴也

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 19 仲間隼斗

MF 24 久保藤次郎

MF 28 戸嶋祥郎

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

DF 26 杉岡大暉

MF 20 瀬川祐輔

MF 21 小西雄大

MF 40 原川力

FW 9 細谷真大

FW 15 小見洋太

監督

リカルド・ロドリゲス

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 8 大野和成

DF 37 鈴木雄斗

DF 66 松本大弥

MF 7 小野瀬康介

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

MF 28 太田修介

MF 50 藤井智也

FW 9 小田裕太郎

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 81 吉田舜

DF 4 舘幸希

DF 22 大岩一貴

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 72 二田理央

FW 77 石井久継

監督

山口智