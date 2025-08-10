柏vs湘南 スタメン発表
[8.10 J1第25節](三協F柏)
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 37 鈴木雄斗
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 81 吉田舜
DF 4 舘幸希
DF 22 大岩一貴
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
監督
山口智
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 37 鈴木雄斗
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 81 吉田舜
DF 4 舘幸希
DF 22 大岩一貴
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
監督
山口智