8月10日の運勢第1位は双子座！　今日の12星座占い

★第1位……双子座

想像以上に甘い言葉をかけてもらえたり、相手をうっとりとさせるような言葉をかけることができたり。その場の空気がロマンチックな色に染まってしまうほど、恋が甘くとろける日です。視線にも甘さを意識することで、さらに恋が盛り上がるはず！

★第2位……天秤座

もともと賢いあなたですが、今日はさらに頭の回転が速くなるはず。こんな日は、自分のためだけに賢さを使っていてはもったいない！誰かの役に立てるはずだと考えて行動すると、誰よりもあなた自身の充実感が深まります。

★第3位……水瓶座

｢この仕事はこうしたい｣と希望があるのなら、今日はそのことに集中してください。思いどおりに動かしていくには、上司などの理解も必要かもしれません。それでも、自信を持って！今日は、あなたの話に素晴らしい説得力が出ます。

★第4位……魚座

恋愛では、自分の魅力を発見できそう。そのきっかけは、異性からもらう褒め言葉でしょう。たとえ異性の友達がかけてくれた褒め言葉でも、本当にその魅力を持っているのだと信じて。素直に｢ありがとう｣と言うと、さらに自信が大きくなる言葉をかけてもらえます。

★第5位……蟹座

これまでは興味のなかったこと、知識のなかった分野に、強烈なほどの興味が湧いてきそう。そしてそれが、あなたの魅力をいっそう高めるきっかけとなる日です。どんなことに興味が生まれたのだとしても、積極的に行動してください。