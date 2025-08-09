肌見せが増える夏はやっぱりコレ♡ 着やせが叶う「定番Tシャツ」のアプデ術って？

肌見せが増える夏本番。この季節は、スタイルよく着こなす方法を知りたい...！そこで今回は、三浦理奈と北里琉とともに、コーデの主役になること間違いなしな「定番Tシャツ」の着こなし術を4つご紹介します。アパレルプレスによるコーデ指南も要チェックです♡

定番Tシャツのアプデ術♡ 一番着るのは、やっぱりコレ！ あつ〜い夏の主役といえば、やっぱりTシャツ。定番だからこそ、きちんとスタイルよく着こなしたい！ ということで、人気のTシャツ別に着やせテクをご紹介します♡

Cordinate ピタピタTはボトムでボリューム感をプラス コンパクトだから、重心のバランスを整えてメリハリをつける。くびれや脚長が強調できるハイウエストボトムとの相性がバツグン。 レースハートTシャツ6,410円／CRANK（HANA KOREA）レースベルトつきスカート 14,300円／CALNAMUR イヤリング 2,640円／アネモネ（サンポークリエイト）サンダル 6,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate クロップドTはハイウエスト×おなか見せ ひもを結べるデザインでさらに、ウエストが引き締まる ウエスト位置よりも短丈だから、ハイウエストボトムとあわせると腰の位置がさらに高見え。モデル級な脚長が手に入るコーデ♡ レースアップショートTシャツ 10,030円／MEENDERI（HANA KOREA）小花柄デニムパンツ 3,280円／神戸レタス シュシュ 2,970円／アネモネ（サンポークリエイト）スニーカー 13,200円／Reebok

Cordinate メンズTは1枚で大胆に脚見せ すそからチラッと差し色のショートパンツをあわせると、コーデのこなれ感がアップ 体のラインを拾わず全体をふわっとカバーできる優秀T。脚は出して美脚をアピールした方が抜け感が出て全体がシャープな印象に。 ドッグTシャツ 7,480円／BONRROW（HANA KOREA）レースアップショートパンツ 8,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ヘアピン（2個セット）330円／WEGO

Cordinate ボーダーTはミニボトムでコンパクトに トップスとボトムの色みのトーンをあわせることでよりコンパクトに 横の広がりが強調されるボーダー柄にはミニ丈が最適。Yラインを意識することで、太もものほっそり見えも叶うこと間違いなし。 ボーダー Tシャツ（一部店舗限定）3,490円／Gap レースミニスカート 1,099円／GRL メガネ 4,400円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Staff wardrobe snap Darich プレス・SANAさん 「クロップドTには、太めのパンツがおすすめ。ローライズでウエストを強調すると細見え＆トレンド感あるコーデが完成します♡」 SLY プレス・須田ももかさん 「体型カバーできるダボッとしたTシャツは、がっつり脚を見せさせた方が細見え。シアーのソックスも美脚に導いてくれるポイントです」 撮影／望月宏樹 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／三浦理奈、北里琉（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

北里琉