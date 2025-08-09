　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※8月8日終値の8月1日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ　　　302 　　213　 米バックトＨＤ傘下企業が筆頭株主に
２. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ　　　112 　　248　 AIデータセンター事業とクリーンエネルギー事業を開始
３. <5247> ＢＴＭ　　　　東証Ｇ 　　81.8　　1336　 AIエージェントシステム構築でコミュニケーションコストを95％削減
４. <3670> 協立情報通信　東証Ｓ 　　53.3　　3050　 第１四半期営業利益５．６倍
５. <4464> ソフト９９　　東証Ｓ 　　52.7　　2470　 ＭＢＯ発表しＴＯＢ価格にサヤ寄せ
６. <9330> 揚羽　　　　　東証Ｇ 　　49.3　　1205　 人工知能関連
７. <4319> ＴＡＣ　　　　東証Ｓ 　　48.7 　　348　 １株３５０円でＭＢＯ
８. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ 　　41.9 　10560　 アンチモン地金相場高騰で４～６月期経常利益７倍
９. <7271> 安永　　　　　東証Ｓ 　　40.5 　　728　 今期業績予想を引き上げスマホ向け新製品の量産開始を発表
10. <7571> ヤマノＨＤ　　東証Ｓ 　　38.8 　　143　
11. <2700> 木徳神糧　　　東証Ｓ 　　33.9　　3295　 ２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正
12. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ 　　32.9 　　392　
13. <7236> ティラド　　　東証Ｐ 　　32.9　　6670　 今３月期業績予想の大幅増額がサプライズに
14. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ 　　31.6 　　871　
15. <6648> かわでん　　　東証Ｓ 　　31.4　　6040　 第１四半期営業益３．０倍で上半期計画進捗率８０％
16. <7018> 内海造　　　　東証Ｓ 　　31.4　　8200　 ４～６月期最終利益８９％増・受注残高５１％増を好感
17. <3540> Ｃｉメディカ　東証Ｓ 　　30.2　　1310　 エアウォータが１株１５００円でＴＯＢ実施へ
18. <7089> フォースタ　　東証Ｇ 　　29.2　　2015　 人材紹介好調で４～６月期経常利益２．７倍と急拡大
19. <6368> オルガノ　　　東証Ｐ 　　26.8 　11870　 今３月期営業９％増益に上方修正し最高値も視界に
20. <4635> 東インキ　　　東証Ｓ 　　25.6　　5870　 今期営業利益３８％増へ上方修正
21. <6310> 井関農　　　　東証Ｐ 　　24.9　　1780　 政府がコメ政策転換し増産にカジと伝わる
22. <1711> ＳＤＳＨＤ　　東証Ｓ 　　24.9 　　296　
23. <4415> ブロードＥ　　東証Ｇ 　　24.4 　　943　 好調な25年12月期第2四半期の業績を発表
24. <6620> 宮越ＨＤ　　　東証Ｐ 　　24.3　　1616　
25. <300A> ＭＩＣ　　　　東証Ｓ 　　24.2　　2744　
26. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ　東証Ｇ 　　24.1　　1381　 対話型ＡＩエージェント『Ｔｅｒｒｙ２』を正式リリース
27. <2540> 養命酒　　　　東証Ｐ 　　23.9　　4040　 非公開化の検討報道を受けコメント開示
28. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ 　　23.6 　　885　 ドローン関連
29. <6402> 兼松エンジ　　東証Ｓ 　　23.5　　1494　 今期最終利益は一転最高益更新計画で配当予想増額
30. <7372> デコルテＨＤ　東証Ｇ 　　21.7 　　410　 フォトウェディング好調で１０～６月期最終利益は通期計画超過
31. <1980> ダイダン　　　東証Ｐ 　　21.4　　5700　 産業施設の工事進捗で第１四半期営業利益は５．６倍
32. <1811> 銭高組　　　　東証Ｓ 　　21.3　　5440　 4-6月期(1Q)経常は3.1倍増益で着地
33. <2345> クシム　　　　東証Ｓ 　　21.2 　　252　 仮想通貨関連
34. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　21.1　　3200　 ２５年９月期業績予想及び配当予想を上方修正
35. <9257> ＹＣＰ　　　　東証Ｇ 　　20.8 　　835　
36. <4839> ＷＯＷＯＷ　　東証Ｐ 　　20.8　　1800　 ７月純増件数が９カ月ぶりプラス
37. <3392> デリカフＨＤ　東証Ｓ 　　20.5 　　728　 ４～６月期経常大幅増益・中間計画超過で大量の買い注文
38. <4838> ＳＳＳＫＨＤ　東証Ｓ 　　20.5 　　652　 4-6月期(1Q)経常は2.6倍増益で着地
39. <6542> ＦＣＨＤ　　　東証Ｓ 　　20.5　　1411　 人工知能関連
40. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ 　　20.4 　　631　 米国で『テゴプラザン』の第３相臨床試験で良好な結果を取得
41. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　20.3 　　605　 下水道関連のテーマ買いで需給相場様相に
42. <4591> リボミック　　東証Ｇ 　　20.2 　　119　
43. <7957> フジコピアン　東証Ｓ 　　20.0　　1779　
44. <5262> 日ヒュム　　　東証Ｐ 　　20.0　　3205　 下水道関連
45. <4092> 日本化　　　　東証Ｐ 　　20.0　　2582　 今期経常を一転微増益に上方修正、配当も14円増額
46. <262A> インターメス　東証Ｐ 　　20.0　　2470　 ７月度国内既存店売上高２４％増
47. <6472> ＮＴＮ　　　　東証Ｐ 　　19.8 　315.2　 経費削減で４～６月期営業利益５４％増
48. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ 　　19.7　　4590　 仮想通貨関連
49. <9984> ＳＢＧ　　　　東証Ｐ 　　19.7 　13865　 ４～６月期は最終黒字４２１８億円に転換
50. <6777> ｓａｎｔｅｃ　東証Ｓ 　　19.7　　7060　 第１四半期は製品ミックス改善で営業増益

株探ニュース