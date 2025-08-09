週間ランキング【値上がり率】 (8月8日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※8月8日終値の8月1日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ 302 213 米バックトＨＤ傘下企業が筆頭株主に
２. <2321> ソフトフロン 東証Ｇ 112 248 AIデータセンター事業とクリーンエネルギー事業を開始
３. <5247> ＢＴＭ 東証Ｇ 81.8 1336 AIエージェントシステム構築でコミュニケーションコストを95％削減
４. <3670> 協立情報通信 東証Ｓ 53.3 3050 第１四半期営業利益５．６倍
５. <4464> ソフト９９ 東証Ｓ 52.7 2470 ＭＢＯ発表しＴＯＢ価格にサヤ寄せ
６. <9330> 揚羽 東証Ｇ 49.3 1205 人工知能関連
７. <4319> ＴＡＣ 東証Ｓ 48.7 348 １株３５０円でＭＢＯ
８. <5729> 日精鉱 東証Ｓ 41.9 10560 アンチモン地金相場高騰で４～６月期経常利益７倍
９. <7271> 安永 東証Ｓ 40.5 728 今期業績予想を引き上げスマホ向け新製品の量産開始を発表
10. <7571> ヤマノＨＤ 東証Ｓ 38.8 143
11. <2700> 木徳神糧 東証Ｓ 33.9 3295 ２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正
12. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ 32.9 392
13. <7236> ティラド 東証Ｐ 32.9 6670 今３月期業績予想の大幅増額がサプライズに
14. <8995> 誠建設 東証Ｓ 31.6 871
15. <6648> かわでん 東証Ｓ 31.4 6040 第１四半期営業益３．０倍で上半期計画進捗率８０％
16. <7018> 内海造 東証Ｓ 31.4 8200 ４～６月期最終利益８９％増・受注残高５１％増を好感
17. <3540> Ｃｉメディカ 東証Ｓ 30.2 1310 エアウォータが１株１５００円でＴＯＢ実施へ
18. <7089> フォースタ 東証Ｇ 29.2 2015 人材紹介好調で４～６月期経常利益２．７倍と急拡大
19. <6368> オルガノ 東証Ｐ 26.8 11870 今３月期営業９％増益に上方修正し最高値も視界に
20. <4635> 東インキ 東証Ｓ 25.6 5870 今期営業利益３８％増へ上方修正
21. <6310> 井関農 東証Ｐ 24.9 1780 政府がコメ政策転換し増産にカジと伝わる
22. <1711> ＳＤＳＨＤ 東証Ｓ 24.9 296
23. <4415> ブロードＥ 東証Ｇ 24.4 943 好調な25年12月期第2四半期の業績を発表
24. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ 24.3 1616
25. <300A> ＭＩＣ 東証Ｓ 24.2 2744
26. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 東証Ｇ 24.1 1381 対話型ＡＩエージェント『Ｔｅｒｒｙ２』を正式リリース
27. <2540> 養命酒 東証Ｐ 23.9 4040 非公開化の検討報道を受けコメント開示
28. <4316> ビーマップ 東証Ｇ 23.6 885 ドローン関連
29. <6402> 兼松エンジ 東証Ｓ 23.5 1494 今期最終利益は一転最高益更新計画で配当予想増額
30. <7372> デコルテＨＤ 東証Ｇ 21.7 410 フォトウェディング好調で１０～６月期最終利益は通期計画超過
31. <1980> ダイダン 東証Ｐ 21.4 5700 産業施設の工事進捗で第１四半期営業利益は５．６倍
32. <1811> 銭高組 東証Ｓ 21.3 5440 4-6月期(1Q)経常は3.1倍増益で着地
33. <2345> クシム 東証Ｓ 21.2 252 仮想通貨関連
34. <7711> 助川電気 東証Ｓ 21.1 3200 ２５年９月期業績予想及び配当予想を上方修正
35. <9257> ＹＣＰ 東証Ｇ 20.8 835
36. <4839> ＷＯＷＯＷ 東証Ｐ 20.8 1800 ７月純増件数が９カ月ぶりプラス
37. <3392> デリカフＨＤ 東証Ｓ 20.5 728 ４～６月期経常大幅増益・中間計画超過で大量の買い注文
38. <4838> ＳＳＳＫＨＤ 東証Ｓ 20.5 652 4-6月期(1Q)経常は2.6倍増益で着地
39. <6542> ＦＣＨＤ 東証Ｓ 20.5 1411 人工知能関連
40. <4579> ラクオリア 東証Ｇ 20.4 631 米国で『テゴプラザン』の第３相臨床試験で良好な結果を取得
41. <1844> 大盛工業 東証Ｓ 20.3 605 下水道関連のテーマ買いで需給相場様相に
42. <4591> リボミック 東証Ｇ 20.2 119
43. <7957> フジコピアン 東証Ｓ 20.0 1779
44. <5262> 日ヒュム 東証Ｐ 20.0 3205 下水道関連
45. <4092> 日本化 東証Ｐ 20.0 2582 今期経常を一転微増益に上方修正、配当も14円増額
46. <262A> インターメス 東証Ｐ 20.0 2470 ７月度国内既存店売上高２４％増
47. <6472> ＮＴＮ 東証Ｐ 19.8 315.2 経費削減で４～６月期営業利益５４％増
48. <2334> イオレ 東証Ｇ 19.7 4590 仮想通貨関連
49. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ 19.7 13865 ４～６月期は最終黒字４２１８億円に転換
50. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 19.7 7060 第１四半期は製品ミックス改善で営業増益
株探ニュース