º£²ÆÂç·¿Êä¶¯¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¡¥¤¥µ¥¯³ÍÆÀ¤âÁÀ¤¦¤½¤Î»ÑÀª¤ËOB¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È·×²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µð³Û¤òÅê¤¸¤Æ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÉý¤Êºþ¿·¤ò´º¹Ô¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Ë¤â¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤Ë¥¤¥µ¥¯¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦ÁªÈ´¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉÛ¿Ø¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤òOB¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¹Ô¤²á¤®¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¤¥µ¥¯¤¬ËÜÅö¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Ë1²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó295²¯±ß¡Ë¤â»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°ì¿Í³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÆó¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È·×²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¥¤¥µ¥¯¤È¥¨¥¥Æ¥£¥±¤òÆ±»þµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢²¾¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤ò¹µ¤¨¤Ë²ó¤»¤Ðº£²Æ¤Î½ÐÈñ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤ÏÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¤¥µ¥¯¤ä¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥±¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥±¥¤¥ó¤ÎÂåÌò¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤¬¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤òÊü½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÈà¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò¤µ¤é¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½ÏÎ¸¤Î·ë²Ì¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥µ¥¯³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£