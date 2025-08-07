その『ミスト』、大丈夫？　「涼しい」なんて浴びている場合じゃない…「レジオネラ属菌」に要注意！

大阪・関西万博会場の水場から「レジオネラ属菌」が…

駅や商業施設、イベント会場などで“ミスト”を目にすることが増えた。噴霧された超微細な水しぶきがエリア一帯の気温を下げ、視覚的にも涼しげ。猛暑を乗り切るには欠かせない暑さ対策の一つになっている。

先日もある商業施設で背広姿の男性が芝生に寝転がり、気持ちよさそうにミストを浴びていた。

しかし――気持ちいいと喜んでばかりもいられない。

ミストのような人工的な水環境には『レジオネラ属菌』の増殖リスクが伴うからだ。

大阪・関西万博会場の水場から指針値の20倍ものレジオネラ属菌が検出され、水上ショーが中止に追い込まれたことは記憶に新しい。後日、より精度の高い検査方法での調査や消毒・清掃などの策を強化したところ、レジオネラ菌は指針値を下回り、約１ヵ月後には水上ショーも再開。健康被害が出たという報道はない。

過去には温浴施設、冷却塔、加湿器などでも発生しており、レジオネラ属菌による感染症“レジオネラ症”への集団感染や死亡者を出した事例もある。

怖いのはレジオネラ属菌の特殊な感染経路だ。水処理技術者の原田篤史さんはこう説明する。

「レジオネラ属菌は食べ物や飲み水から感染することは稀で、噴霧された細かいしぶき“エアロゾル”を吸い込むことで感染する特殊な菌と言えます。食道や消化器ではなく、肺に入ったときに発症するのがこの菌の特徴であり怖いところなのです」

ミストや噴水の場合、霧状の水しぶきは広く飛散する。万が一、水がレジオネラ属菌に汚染されていたら、水しぶきとともにレジオネラ属菌は周辺一帯に浮遊し、利用者は呼吸とともに菌を吸い込むことになる。利用者が多ければレジオネラ症に集団感染する可能性も否定できない。

コロナ禍、メディアを通してくしゃみや咳の飛沫が空間を飛び交う映像を繰り返し見てきた筆者は、その映像とミストや噴水の周辺に浮遊するエアロゾルとが重なり、ミストを利用することの不安が大きくなった。

レジオネラ属菌に感染した人が発症する「レジオネラ症」とはどんな病気なのか。

「レジオネラ症の症状には、比較的軽症で自然に治癒する『ポンティアック熱』と、深刻な肺炎を引き起こす『レジオネラ肺炎』の２つがあります。

危険なのは後者のレジオネラ肺炎で、高熱や咳、呼吸困難といった症状が現れ、治療が遅れると重症化し、命を落とす場合も。リスクが高いのは免疫力の落ちている方や高齢者、基礎疾患を持つ方々。病院や老人施設などで集団感染した事例があります。厚生労働省の報告によると、日本におけるレジオネラ肺炎の致死率は６〜７％に達するそうです。

一方、前者の『ポンティアック熱』にかかるのは若い方が多く、軽い発熱程度ですむ人もいる。症状が軽いため本人が気づかないというケースもありますが、人から人へ感染することはありません」（原田篤史さん・以下同）

レジオネラ属菌の増殖に最も適した温度は「36℃」

レジオネラ属菌はもともと自然界にある菌。川や湖、土壌などに生息している。しかし、滝のような“天然ミスト”を浴びてもレジオネラ症にかかるリスクはほぼないという。

なぜか。理由はレジオネラ菌が好む温度にある。

「レジオネラ属菌は自然界にある菌ですが、本来はそれほど強い毒性を持つわけではありません。怖いのは水をすみかとして増殖したとき。増殖しやすい温度は20℃から50℃。36℃が増殖に最も適した温度だといわれている。

自然界にも滝のようなミストはあり、周囲にエアロゾルは飛びますが、10℃前後がほとんど。水温が36℃というのは、自然界の水ではあまり考えられない。

対して人工ミストや噴水、温浴施設、スパなどでは水を加湿・循環利用している。常に湯が循環し、温度が保たれている状態であるためレジオネラ属菌にとっては格好の繁殖場所なのです。とくにぬめり（バイオフィルム）がある場所は彼らのすみかだと思ってください。

そういう意味では、レジオネラ属菌が増殖しやすい環境を人間が作り出してしまったということ。レジオネラ症は、人間が文明を築いたことで発生した新しい感染症だと言えます」

菌にとって格好のすみかがバイオフィルムなら、そのすみかを与えないことがレジオネラ属菌の増殖を防ぐ最大の策になる。

実はミスト発生装置にはタンクに貯留した水道水を噴霧する“タンク貯留型”と、水道水を直接ノズルから噴霧する“水道直結型”がある。

前者はタンクやその周辺が菌の温床となり得るが、後者のようにタンクレスのタイプならその心配はほとんどない。

「タンク貯留型では水をつぎ足したり、置きっ放しにしたりするのは大変危険です。１日１回以上はタンク内の水を交換し、タンク内の清掃や点検を行うことが求められます。

なかでも重要なのは、菌の温床となるバイオフィルムを物理的に除去すること。薬剤を投入するだけではバイオフィルムがバリアとなり、内部の菌まで殺菌しきれない場合もある。年に１回は、高圧洗浄やブラッシングといった“こすり洗い”で、バイオフィルムを掻き出すことが効果的です。それにはもちろん手間も費用もかかります。

私の想像ではありますが、新しい商業施設では水道直結型のミスト発生装置を導入するケースが多いのではないでしょうか。恒久的な設置であれば水道直結型のほうがトータルコストは安くなるはずだから」

多くの人が使用する商業施設や公的施設であればレジオネラ属菌の増殖を防ぐための維持管理は自治体の条例などで義務化されているというが、利用者は施設側がどんな装置を使用していて、どんな衛生管理を行っているかを知る術はない。信じて委ねるしかないのが現実だ。

それだけに大阪・関西万博会場の水場でレジオネラ属菌が検出されたことは、利用者に不信感を募らせる要因になった。

清涼感あふれるミストは夏場のオアシス。安心して利用できるような徹底した衛生管理や情報の公表は誰もが望むところ。利用者には施設側の管理体制に関心を持ち続けておくことが求められているように思う。

▼原田篤史 ウォーターデジタル合同会社 代表社員。水処理メーカーに所属した経験と技術士の資格を生かし、50歳で独立起業。製造業全般の水処理アドバイザーに。兼業として、組織開発を行うあまねキャリアの執行役員、全国中小企業クラウド実践大賞の総務大臣賞を受賞した和田正典氏が行う DX 経営塾のゲスト講師（組織変革論）も行う。また、NewsPicksのプロピッカーとして水に関するさまざまな情報を提供している。

取材・文：辻啓子