大人は夏デートなに着る？→【ハニーズ】1枚でオシャレな「きれいめワンピ」に決まり！

夏のデート服、何を着るか迷っている大人世代にぴったりなのが【ハニーズ】の「きれいめワンピ」。上品さとおしゃれ感をきちんと押さえた、デートに着ていきたいワンピースが揃っています。一枚でコーデが完成する楽ちんさも嬉しいポイント。甘すぎず落ち着きすぎない、ちょうど良いデザインと涼しげな雰囲気で、夏のデートにも自然に馴染みそう。今回はそんなハニーズの注目ワンピースをご紹介します。

甘さ控えめで好印象なきれいめワンピ

【ハニーズ】「ウエストタックワンピース」\3,480（税込・セール価格）

ウエストベルト付きでスタイルアップも狙えるきれいめなシャツワンピース。きちんと感のある襟とほんのり広がるフレアシルエットが、上品な雰囲気を演出してくれそうです。甘さ控えめなデザインは大人のデート服にぴったり。前開きも可能なタイプですが、デートの日は前を全閉めして、ワンピースとして一枚でさらっと着るのがおすすめです。

大人のデートスタイルは清涼感がカギ

シンプルなシャツワンピは、小物で雰囲気を変えやすいのも魅力。涼しげなサンダルやかごバッグ、スカーフを合わせれば、清涼感と清潔感のある夏デートスタイルが完成。甘すぎず落ち着いたコーディネートで、好感度アップも期待できそう。もっと爽やかさを出したいならストライプ柄もあるので、ぜひカラーバリエーションをチェックしてみて。

ふんわり揺れるプリーツが華やかなフェミニンワンピ

【ハニーズ】「袖フレアワンピース」\3,980（税込・セール価格）

繊細な小花柄と、軽やかなプリーツが大人可愛いワンピース。フレアスリーブとスカートの裾が、歩くたびに揺れて華やかな雰囲気になれそう。上品さもあるので普段のデートにはもちろん、ドレスアップしたいシーンにもぴったり。すっきりと絞られたウエストはメリハリのあるシルエットをつくりつつ、ゴムシャーリング仕様で楽に着られそうなのも魅力です。

肩掛けカーデでより上品に

花柄ワンピに肩掛けした鮮やかなブルーのカーディガンは、さらに華やかさをプラスできそうなうえ、室内の冷房対策としても活躍してくれそうです。ヒールのあるきれいめサンダルを合わせて、女性らしさもアップ。フェミニンで上品なスタイルは、ゆったり過ごす大人のデートにもぴったり。花柄の可愛らしさが気になる人には、落ち着いたカラーの無地タイプを選ぶのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N