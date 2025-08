プレシーズンは若手にとってアピールのチャンスとなるが、この夏にリヴァプールで話題を集めているのが16歳の逸材FWリオ・ングモハだ。



昨夏にチェルシーのアカデミーからリヴァプールへと移籍したングモハは、7月末に日本で行われた横浜F・マリノスとのプレシーズンマッチでも得点を記録。



その勢いは止まらず、4日にはアスレティック・ビルバオとのダブルヘッダー第1戦で開始早々先制ゴールを記録している。マリノス戦同様に得意のドリブルで持ち運んだところから決めたゴールで、Newスター誕生を予感させる。





