TSMC¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÉÔÀµ¼èÆÀ Åìµþ¥¨¥ì¥¯¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤»¤º¡á½¾¶È°÷¤¬´ØÍ¿µ¿¤¤¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¿·ÃÝÃæ±û¼Ò¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Î¸µ½¾¶È°÷¤é3¿Í¤¬Æ±¼Ò¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ÊTEL¡Ë¤ÎÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£TELÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½¾¶È°÷¤¬¸½ºß¤â»Ò²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ±»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢²óÏ©ÀþÉý2¥Ê¥Î¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡Ë¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¾ðÊó¤¬ÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¥é¥Ô¥À¥¹¤â2¥Ê¥ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³Æ³¦¤«¤éÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¹âÅù¸¡»¡½ð¡Ê¹â¸¡¡ËÃÎÅªºâ»º¸¡»¡Ê¬½ð¤Ï5Æü¡¢TSMC¤Î¸µ½¾¶È°÷¤é3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇºÛÈ½½ê¤¬¸ûÎ±¤òÇ§¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥·úÃæ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
