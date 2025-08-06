¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡×¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡Ö12ºÐÌ¤Ëþ´Õ¾ÞÉÔ²Ä¡×¤Ç»Ò¤É¤â¥Õ¥¡¥óÍîÃÀ¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï5Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬ÂæÏÑ¤Ç¡Ö12ºÐÌ¤Ëþ´Õ¾ÞÉÔ²Ä¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¤¹¤Ç¤Ë175²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â¤¤¤è¤¤¤è8·î8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¹¤Ç¤ËÁ°Çä¤ê·ô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢±Ç²è´Û¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡ØÊå12µé¡Ù¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î´Ö¤ËÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¡ÖPG12¡×¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬»ëÄ°¤¹¤ëºÝ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î½õ¸À¡¦»ØÆ³¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¡ÖÊå12µé¡×¤Ï¡Ö12ºÐÌ¤Ëþ¤Ï´Õ¾ÞÉÔ²Ä¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¡¦ÌÚÌÉ²Ö¤â¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢·«¤êÊÖ¤·¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´ÅÝ¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤¼»Ò¤É¤â¤Ï¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÇÛ¿®Åù¡Ë¤Ç¤ÏÁ´Éô¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¡Ö·»¤Ï¸«¤Æ¡¢Äï¤Ï³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤½Æó¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê°ì¤Ä¤Ï·ìÀ¸½¤¤ÉÁ¼Ì¤ò½¤Àµ¡Ë¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¿Í¤â¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¤¿¤Á¤Ï´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ø·ìÀ¸½¤¯¤Æ»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¡Øµ´ÌÇ¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È»Ò¤É¤â¸þ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð12ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ØÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÎ®·ì¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¸«¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë