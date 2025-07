¢¡¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¡¼¥È¤¬¤«¤Ê¤¦¡¢Ìë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼3Áª¡ªÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼ÉÕ¤­

◆ロマンティックなデートがかなう、夜アフタヌーンティー3選!生ビール、スパークリングワイン、カクテルなどフリーフロー付き画像:Cafe&DiningZelkovA/ザストリングス表参道暑い夏は夜のデートがおすすめ。そこで今回は、ロマンティックなデートをかなえる夜アフタヌーンティーをご紹介します。さらに、アフタヌーンティーのなかでも、お酒を好きなだけ楽しめるフリーフローのプランをピックアップ。スイーツのほかにも、お酒に合うセイボリーが中心の内容になっているから、いつもと違ったアフタヌーンティーを楽しんでみて。

◆Cafe & Dining ZelkovA/ザ ストリングス 表参道(表参道)NYを感じさせる洗練カフェダイニングで、季節のスイーツとセイボリーを堪能表参道駅より直結。NYをイメージした「ザ ストリングス 表参道」の「Cafe & Dining ZelkovA」から、NYらしい大人の洗練されたディナータイムを演出するNYトワイライトハイティーが初登場。季節を味わうセイボリー7種と季節のスイーツ3種をいただける。フリーフローメニューには、生ビールにスパークリングワイン、各種カクテルやハイボールなど豊富なドリンクが用意されているほか、TWGティーもカフェフリーなので、食事と一緒に堪能して。ラグジュアリーなインテリアを配した店内や緑あふれるテラス席で、ゆったりとした夕食の時間を楽しもう。【NYトワイライトハイティー】季節のセイボリー&スイーツ+2時間フリードリンク&TWGカフェフリー店舗名:Cafe & Dining ZelkovA/ザ ストリングス 表参道住所:東京都港区北青山3-6-8料金:9800円※税・サ込メニュー<イブニングハイティー スタンド>・季節のセイボリー7種・季節のスイーツ3種◆THE MOON(六本木)海抜250mの絶景とともに楽しむ、フレンチの技法×日本の旬食材「天空の森」にいるような心安らぐ空間が広がる、六本木ヒルズ森タワー52階の「THE MOON」で楽しめるのは、心高まる初夏の"旬"を楽しめるフードタワー!6段にもなるスタンドには、「鮎とアボカドの春巻き 豆乳ハーブソース」や「絹皮なすとフォアグラのミルフィーユ」、「天草の黄金鱧のポシェとフルーツミニトマトのフリット」などの、フレンチならではの技法と"旬"にこだわった日本の食材をマリアージュさせたセイボリー12品をラインナップ。ぜひこの機会に、海抜250mの素晴らしい絶景ととともに堪能する夏の優雅なひとときを過ごして。【MOONLight High Tea】-2025 Summer - Appetizer Stand+スパークリング含む2時間飲み放題(平日限定)店舗名:THE MOON住所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 52F料金:通常12050円⇒17%OFF 10000円※税・サ込メニュー【Appertizer Stand】1stage"Dadacha" bean cold potage with Pistachio dukkahだだちゃ豆の冷製ポタージュ ピスタチオデュカのアクセントSweetfish and Avocado spring rolls with Soy milk herb sauce鮎とアボカドの春巻き 豆乳ハーブソース2stageEggplant and Foie gras millefeuille絹皮なすとフォアグラのミルフィーユ"Wagyu" beef dish和牛の一品3stageFrom Amakusa Conger eel and Fried cherry tomato天草の黄金鱧のポシェとフルーツミニトマトのフリットGrilled eel with Liver flan and Consomme jelly鰻の白焼き 肝のフランとコンソメジュレ4stagePate de campagne and Pain de campagneパテ・ド・カンパーニュとパン・ド・カンパーニュShine Muscat and Burrata Cheeseシャインマスカットとブラータチーズ5stageVenison croquette with Cassis vinegar sauce夏鹿のクロケット カシスビネガー風味のソースSoft boiled egg and Truffle Mashed potato Glass cocktail自然卵の温度玉子とトリュフ6stageAssortment of Homemade fermented vegetables自家製発酵野菜のアソートSoy meat and Soy milk bread sandwich大豆ミートの豆乳パンサンド飲み放題ドリンクメニューキリン一番搾り、スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ウィスキーソーダ、ジントニック、モスコミュール、キューバ・リブレ、エメラルドスプリッツァー、アールグレイハイボール、ゆず緑茶ジントニック、トロピカルハーモニー、大人のオランジーナ、ソフトドリンク各種◆ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス /ジャヌ東京(神谷町)ホテルの上質な空間で、シェフが工夫を凝らした旬のセイボリーとドリンクを高い天井と大きなランプシェードがエレガントな空気を生み出す「ジャヌ東京」内にある「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」で、五感を満たすイブニングハイティーがオズモールでも販売スタート。セイボリーには、「鮪の蜂蜜マリネ 彩野菜エディブルフラワーのパフェ」や「ズワイガニ ホタテ 根セロリのレムラード タイムの香り」など、シェフが工夫を凝らしたメニューを厳選して用意。また、シャンパンやオリジナルのカクテルなどドリンクが90分フリーフローで楽しめるのもうれしい。麻布台ヒルズの景観を眺めながら、上質なトワイライトタイムを過ごして。イブニングハイティーカクテル+シャンパンなど1.5時間フリーフロー(18〜19時入店限定)店舗名:ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス/ジャヌ東京住所:東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5F料金:8500円※税・サ込メニュー例お食事(セイボリー)・鮪の蜂蜜マリネ 彩野菜エディブルフラワーのパフェ・ズワイガニ ホタテ 根セロリのレムラード タイムの香り・マイクロハーブとシェーヴルのサラダ・有馬山椒といわい鶏のリエット・グリーンピースとパプリカのキッシュ・フェタチーズと生ハムのトルティーヤ・トウモロコシのブリュレ