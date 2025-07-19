¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¡¼¥È¤¬¤«¤Ê¤¦¡¢Ìë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼3Áª¡ªÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼ÉÕ¤
¢¡¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¡¼¥È¤¬¤«¤Ê¤¦¡¢Ìë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼3Áª¡ªÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼ÉÕ¤
²èÁü¡§Cafe&DiningZelkovA¡¿¥¶¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹É½»²Æ»
½ë¤¤²Æ¤ÏÌë¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÌë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Î¥×¥é¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬Ãæ¿´¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¢¡Cafe & Dining ZelkovA¡¿¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡ÊÉ½»²Æ»¡Ë
NY¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀöÎý¥«¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò´®Ç½
É½»²Æ»±Ø¤è¤êÄ¾·ë¡£NY¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡×¤Î¡ÖCafe & Dining ZelkovA¡×¤«¤é¡¢NY¤é¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤¹¤ëNY¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤¬½éÅÐ¾ì¡£
µ¨Àá¤òÌ£¤ï¤¦¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼7¼ï¤Èµ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢³Æ¼ï¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢TWG¥Æ¥£¡¼¤â¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤È°ì½ï¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÇÛ¤·¤¿Å¹Æâ¤äÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÚNY¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡Ûµ¨Àá¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä+2»þ´Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡õTWG¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼
Å¹ÊÞÌ¾¡§Cafe & Dining ZelkovA¡¿¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-8
ÎÁ¶â¡§9800±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡ã¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼ ¥¹¥¿¥ó¥É¡ä
¡¦µ¨Àá¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼7¼ï
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï
¢¡THE MOON¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡Ë
³¤È´250m¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¡ßÆüËÜ¤Î½Ü¿©ºà
¡ÖÅ·¶õ¤Î¿¹¡×¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´°Â¤é¤°¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬¤Î¡ÖTHE MOON¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¹â¤Þ¤ë½é²Æ¤Î"½Ü"¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¥¿¥ï¡¼¡ª
6ÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°¾¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î½Õ´¬¤ Æ¦Æý¥Ï¡¼¥Ö¥½¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¸¨Èé¤Ê¤¹¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¡¢¡ÖÅ·Áð¤Î²«¶âòç¤Î¥Ý¥·¥§¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»Ë¡¤È"½Ü"¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤ò¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤µ¤»¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼12ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢³¤È´250m¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àä·Ê¤È¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤¹¤ë²Æ¤ÎÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¡£
¡ÚMOONLight High Tea¡Û-2025 Summer - Appetizer Stand+¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°´Þ¤à2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê(Ê¿Æü¸ÂÄê)
Å¹ÊÞÌ¾¡§THE MOON
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼ 52F
ÎÁ¶â¡§ÄÌ¾ï12050±ß¢Í17%OFF 10000±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÚAppertizer Stand¡Û
1stage
"Dadacha" bean cold potage with Pistachio dukkah
¤À¤À¤Á¤ãÆ¦¤ÎÎäÀ½¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ç¥å¥«¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
Sweetfish and Avocado spring rolls with Soy milk herb sauce
°¾¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î½Õ´¬¤ Æ¦Æý¥Ï¡¼¥Ö¥½¡¼¥¹
2stage
Eggplant and Foie gras millefeuille
¸¨Èé¤Ê¤¹¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ
"Wagyu" beef dish
ÏÂµí¤Î°ìÉÊ
3stage
From Amakusa Conger eel and Fried cherry tomato
Å·Áð¤Î²«¶âòç¤Î¥Ý¥·¥§¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È
Grilled eel with Liver flan and Consomme jelly
±·¤ÎÇò¾Æ¤ ´Î¤Î¥Õ¥é¥ó¤È¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì
4stage
Pate de campagne and Pain de campagne
¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤È¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å
Shine Muscat and Burrata Cheese
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ö¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º
5stage
Venison croquette with Cassis vinegar sauce
²Æ¼¯¤Î¥¯¥í¥±¥Ã¥È¡¡¥«¥·¥¹¥Ó¥Í¥¬¡¼É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹
Soft boiled egg and Truffle Mashed potato Glass cocktail
¼«Á³Íñ¤Î²¹ÅÙ¶Ì»Ò¤È¥È¥ê¥å¥Õ
6stage
Assortment of Homemade fermented vegetables
¼«²ÈÀ½È¯¹ÚÌîºÚ¤Î¥¢¥½¡¼¥È
Soy meat and Soy milk bread sandwich
ÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤ÎÆ¦Æý¥Ñ¥ó¥µ¥ó¥É
°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼
¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢¥¦¥£¥¹¥¡¼¥½¡¼¥À¡¢¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢
¥â¥¹¥³¥ß¥å¡¼¥ë¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¦¥ê¥Ö¥ì¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥¹¥×¥ê¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢
¤æ¤ºÎÐÃã¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡¢Âç¿Í¤Î¥ª¥é¥ó¥¸¡¼¥Ê¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï
¢¡¥¸¥ã¥Ì ¥é¥¦¥ó¥¸ & ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹ ¡¿¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡Ê¿ÀÃ«Ä®¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¤Î¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿½Ü¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò
¹â¤¤Å·°æ¤ÈÂç¤¤Ê¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥é¥¦¥ó¥¸ & ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤¬¥ª¥º¥â¡¼¥ë¤Ç¤âÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËî¤ÎËªÌª¥Þ¥ê¥Í ºÌÌîºÚ¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ä¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë ¥Û¥¿¥Æ º¬¥»¥í¥ê¤Î¥ì¥à¥é¡¼¥É ¥¿¥¤¥à¤Î¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸·Áª¤·¤ÆÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¥É¥ê¥ó¥¯¤¬90Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Î·Ê´Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ê¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¡£
¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥«¥¯¥Æ¥ë+¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É1.5»þ´Ö¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ê18¡Á19»þÆþÅ¹¸ÂÄê¡Ë
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ì ¥é¥¦¥ó¥¸ & ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡¿¥¸¥ã¥ÌÅìµþ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-2-2 ¥¸¥ã¥ÌÅìµþ 5F
ÎÁ¶â¡§8500±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼Îã
¤ª¿©»ö¡Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ë
¡¦Ëî¤ÎËªÌª¥Þ¥ê¥Í ºÌÌîºÚ¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¡¦¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë ¥Û¥¿¥Æ º¬¥»¥í¥ê¤Î¥ì¥à¥é¡¼¥É ¥¿¥¤¥à¤Î¹á¤ê
¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ï¡¼¥Ö¤È¥·¥§¡¼¥ô¥ë¤Î¥µ¥é¥À
¡¦ÍÇÏ»³Ü¥¤È¤¤¤ï¤¤·Ü¤Î¥ê¥¨¥Ã¥È
¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡¦¥Õ¥§¥¿¥Á¡¼¥º¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä
¡¦¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì
²èÁü¡§Cafe&DiningZelkovA¡¿¥¶¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹É½»²Æ»
½ë¤¤²Æ¤ÏÌë¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÌë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Î¥×¥é¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬Ãæ¿´¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
NY¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀöÎý¥«¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò´®Ç½
É½»²Æ»±Ø¤è¤êÄ¾·ë¡£NY¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡×¤Î¡ÖCafe & Dining ZelkovA¡×¤«¤é¡¢NY¤é¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤¹¤ëNY¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤¬½éÅÐ¾ì¡£
µ¨Àá¤òÌ£¤ï¤¦¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼7¼ï¤Èµ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢³Æ¼ï¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢TWG¥Æ¥£¡¼¤â¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤È°ì½ï¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÇÛ¤·¤¿Å¹Æâ¤äÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÚNY¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡Ûµ¨Àá¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä+2»þ´Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡õTWG¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼
Å¹ÊÞÌ¾¡§Cafe & Dining ZelkovA¡¿¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-8
ÎÁ¶â¡§9800±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡ã¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼ ¥¹¥¿¥ó¥É¡ä
¡¦µ¨Àá¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼7¼ï
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï
¢¡THE MOON¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡Ë
³¤È´250m¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¡ßÆüËÜ¤Î½Ü¿©ºà
¡ÖÅ·¶õ¤Î¿¹¡×¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´°Â¤é¤°¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬¤Î¡ÖTHE MOON¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¹â¤Þ¤ë½é²Æ¤Î"½Ü"¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¥¿¥ï¡¼¡ª
6ÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°¾¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î½Õ´¬¤ Æ¦Æý¥Ï¡¼¥Ö¥½¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¸¨Èé¤Ê¤¹¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¡¢¡ÖÅ·Áð¤Î²«¶âòç¤Î¥Ý¥·¥§¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»Ë¡¤È"½Ü"¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤ò¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤µ¤»¤¿¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼12ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢³¤È´250m¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àä·Ê¤È¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤¹¤ë²Æ¤ÎÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¡£
¡ÚMOONLight High Tea¡Û-2025 Summer - Appetizer Stand+¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°´Þ¤à2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê(Ê¿Æü¸ÂÄê)
Å¹ÊÞÌ¾¡§THE MOON
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼ 52F
ÎÁ¶â¡§ÄÌ¾ï12050±ß¢Í17%OFF 10000±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÚAppertizer Stand¡Û
1stage
"Dadacha" bean cold potage with Pistachio dukkah
¤À¤À¤Á¤ãÆ¦¤ÎÎäÀ½¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ç¥å¥«¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
Sweetfish and Avocado spring rolls with Soy milk herb sauce
°¾¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î½Õ´¬¤ Æ¦Æý¥Ï¡¼¥Ö¥½¡¼¥¹
2stage
Eggplant and Foie gras millefeuille
¸¨Èé¤Ê¤¹¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ
"Wagyu" beef dish
ÏÂµí¤Î°ìÉÊ
3stage
From Amakusa Conger eel and Fried cherry tomato
Å·Áð¤Î²«¶âòç¤Î¥Ý¥·¥§¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È
Grilled eel with Liver flan and Consomme jelly
±·¤ÎÇò¾Æ¤ ´Î¤Î¥Õ¥é¥ó¤È¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì
4stage
Pate de campagne and Pain de campagne
¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤È¥Ñ¥ó¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å
Shine Muscat and Burrata Cheese
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ö¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º
5stage
Venison croquette with Cassis vinegar sauce
²Æ¼¯¤Î¥¯¥í¥±¥Ã¥È¡¡¥«¥·¥¹¥Ó¥Í¥¬¡¼É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹
Soft boiled egg and Truffle Mashed potato Glass cocktail
¼«Á³Íñ¤Î²¹ÅÙ¶Ì»Ò¤È¥È¥ê¥å¥Õ
6stage
Assortment of Homemade fermented vegetables
¼«²ÈÀ½È¯¹ÚÌîºÚ¤Î¥¢¥½¡¼¥È
Soy meat and Soy milk bread sandwich
ÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤ÎÆ¦Æý¥Ñ¥ó¥µ¥ó¥É
°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼
¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢¥¦¥£¥¹¥¡¼¥½¡¼¥À¡¢¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢
¥â¥¹¥³¥ß¥å¡¼¥ë¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¦¥ê¥Ö¥ì¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥¹¥×¥ê¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢
¤æ¤ºÎÐÃã¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡¢Âç¿Í¤Î¥ª¥é¥ó¥¸¡¼¥Ê¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï
¢¡¥¸¥ã¥Ì ¥é¥¦¥ó¥¸ & ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹ ¡¿¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡Ê¿ÀÃ«Ä®¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¤Î¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿½Ü¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò
¹â¤¤Å·°æ¤ÈÂç¤¤Ê¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ì ¥é¥¦¥ó¥¸ & ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤¬¥ª¥º¥â¡¼¥ë¤Ç¤âÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËî¤ÎËªÌª¥Þ¥ê¥Í ºÌÌîºÚ¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ä¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë ¥Û¥¿¥Æ º¬¥»¥í¥ê¤Î¥ì¥à¥é¡¼¥É ¥¿¥¤¥à¤Î¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸·Áª¤·¤ÆÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¥É¥ê¥ó¥¯¤¬90Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Î·Ê´Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ê¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¡£
¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥«¥¯¥Æ¥ë+¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É1.5»þ´Ö¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ê18¡Á19»þÆþÅ¹¸ÂÄê¡Ë
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ì ¥é¥¦¥ó¥¸ & ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡¿¥¸¥ã¥ÌÅìµþ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-2-2 ¥¸¥ã¥ÌÅìµþ 5F
ÎÁ¶â¡§8500±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼Îã
¤ª¿©»ö¡Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ë
¡¦Ëî¤ÎËªÌª¥Þ¥ê¥Í ºÌÌîºÚ¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¡¦¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë ¥Û¥¿¥Æ º¬¥»¥í¥ê¤Î¥ì¥à¥é¡¼¥É ¥¿¥¤¥à¤Î¹á¤ê
¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ï¡¼¥Ö¤È¥·¥§¡¼¥ô¥ë¤Î¥µ¥é¥À
¡¦ÍÇÏ»³Ü¥¤È¤¤¤ï¤¤·Ü¤Î¥ê¥¨¥Ã¥È
¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡¦¥Õ¥§¥¿¥Á¡¼¥º¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä
¡¦¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì