¥Ç¥£¥¯¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ªCode and DESIGN¡ÖRelay AI¡×

Code and DESIGNは2025年7月17日、最先端のAI英会話機能と、10,000フレーズ以上を無料で利用できるディクテーション機能を搭載した新しい英語学習アプリ「Relay AI」をApp Storeにてリリースしました。

Code and DESIGN「Relay AI」

このアプリは、リスニング力とライティング力の向上に特化し、初心者から上級者まで、すべての英語学習者がゲーム感覚で楽しく、効率的に英語を習得できるよう設計されています。

「Relay AI」は、従来の英語学習アプリとは一線を画す、以下の画期的な機能を提供します。

■広告なし・完全無料のディクテーション機能で、リスニング&ライティングを徹底強化

Relay AIのディクテーション機能は、ユーザーが広告に邪魔されることなく、完全に無料で利用できます。

37カテゴリ、10,000を超える豊富なフレーズを収録し、日常会話からビジネスシーンまで、幅広いシチュエーションに対応。

4段階の難易度選択と、習得率を管理する機能により、自身のレベルに合わせて着実に学習を進めることが可能です。

また、iOSの読み上げ機能を活用することで、多様なネイティブ音声に触れ、より実践的な聞き取り能力を養うことができます。

ディクテーションは、聞き取った英語を書き取ることで集中力を高め、自身の弱点を明確化し、文法や語彙の知識を深める、英語学習において最も効果的な方法の一つです。

37カテゴリ

■自立型AIがあなたの専属英会話パートナーに

Relay AIに搭載された独自の「自立型AI」は、ユーザーの英語レベルや会話の進捗に合わせて柔軟に会話をリードします。

これにより、「何を話せばいいか分からない」という英会話初心者の方でも、安心して自然な会話を始めることが可能です。

会話サポート機能として、英文と日本語訳の同時表示が可能であり、慣れてきたら表示を切り替えることで、段階的にサポートなしでの会話を目指せます。

細かいレベル調整

