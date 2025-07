講談社から、パークのキャラクターのファッションを集めた「東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション」が誕生!

バウンドコーデの参考にぴったりなムック本が初登場します☆

講談社「東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション」

価格:2,980円(税込)

発売日:2025年7月15日(火)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーリゾートに登場するキャラクターたちの素敵な装いを集めた初めてのムック本「東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション」が講談社から登場。

2025年6月末現在のパレードやショー、グリーティング施設でのファッションを、「ミッキーマウス」と仲間たちをメインに掲載されています。

キャラクターたちのかっこいいドレス姿の細部のディテールもわかるコラム「クローゼット拝見」も必見です。

ハロウィーン時期の仮装やパークに遊びに行くときのバウンドコーデの参考になること請け合い☆

巻頭には、東京ディズニーランド「クラブマウスビート」と東京ディズニーシー「ビリーヴ! 〜シー・オブ・ドリームス!〜」のフィナーレシーンのピンナップがついてきます。

ほかにも東京ディズニーランドのパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」や

「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」「ナイトフォール・グロウ」衣装も掲載。

東京ディズニーランドのショーからは「ミッキーのマジカルミュージックワールド」「クラブマウスビート」「ミッキーのレインボールアウ」「ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター」

東京ディズニーランド キャラクターグリーティング施設より「ウッドチャック・グリーティングトレイル」「ミニーのスタイルスタジオ」「ミッキーの家とミートミッキー」の情報も満載です。

東京ディズニーシーのハーバーショーより「ビリーヴ! 〜シー・オブ・ドリームス〜」、東京ディズニーシーのショーは「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」や「ダッフィー&フレンズのワンダフルフレンドシップ」の衣装も登場します。

さらに東京ディズニーシーのキャラクターグリーティング施設「ヴィレッジ・グリーティングプレイス」や「”サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック」「ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル」など、キャラクターたちのコスチュームが細部まで楽しめる内容になっています。

パークで活躍するキャラクターたちのファッションを集めた初めてのムック本。

講談社「東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション」は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

