キリアン・ムバッペが急性胃腸炎の問題でクラブワールドカップのグループステージを欠場していた中、レアル・マドリードでインパクトを残したのがFWゴンサロ・ガルシアだ。ここまで4試合で3ゴールを挙げており、新指揮官シャビ・アロンソへの強烈なアピールだ。



もちろんアタッカーとしての実績はムバッペが上であり、ムバッペは2024-25シーズンも批判を浴びながらリーグ戦で31ゴール、チャンピオンズリーグで7ゴールを挙げるなど結果を出した。





54'GOAL!

Gonzalo García gets the best of a header in the box and puts @realmadrid in the lead!



