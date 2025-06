IVS2025¤ÎPR¥Á¡¼¥à¡¢IVS¤Îµ¿Ìä¤Ë²óÅú¡ª¡ÖIVS¤ÎÊâ¤­Êý2025¡×

国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS」は、2025年7月2日(水)〜 4日(金)の3日間、京都市のみやこめっせをメイン会場として「IVS2025」を開催する。今年のIVSは、テーマ「Reshape Japan with Global Minds」の下、単なる情報収集の場から「圧倒的なネットワーキングとミーティングをする3日間」へと大きく進化した。1年に1回、1万人を越すスタートアップ関連の人たちが京都に集まる機会として、参加者が確実に成果を出せる具体的な仕組みを多数導入している。

しかし、そのコンテンツ量の膨大さゆえに、何を見るべきか、どこへ行くべきか、そもそもIVSへ行くべきかを迷ってしまう人も多いのではないだろうか。そこで、IVSのPRチーム(主に砂流氏)がIVSの疑問に答えおすすめを紹介する。題して「IVSの歩き方2025」 ハイライト版だ。完全版はこちらhttps://note.com/ivs19/n/n47ac6511843aIVSが気になっている人、IVSに初めて参加しようと思っている人などの参考になれば幸いだ。なおこのリリースは、分かりやすさを重視するため、ここからは要点をまとめた記事風で紹介する。もし参考になった場合は、周りの同僚や友人に本リリースの共有をしよう。共通認識が生まれて当日の立ち回りがしやすくなったり、仲間を集めやすくなったりすること間違いなし!文字数がかなり多いので、かいつまんで内容を知りたい方は生成AIを活用するのがおすすめだ。今年のIVS2025の主な特徴7つのテーマゾーンによる専門特化ディープテック、AI、エンターテイメントから、グローバル、JAPAN、シード、グロースまで、それぞれの成長ステージや地域特性に応じた専門的なゾーンを用意。参加者は自分が気になるゾーンに行くことで「何を見ればいいかわからない」状態を解消できる。IVS独自の4Sシステムによりミーティングを簡単にセッティング可能IVSの4S(フォース)というシステムを活用すると、参加者の詳細検索や観覧ができる。会期前からミーティングをしたい人にアポイントリクエストのメッセージを送ったり、待ち合わせ場所を決めたり、Googleカレンダーに登録したりなどが可能。また、昨年より Meeting Room を2倍に拡充し、資金調達やM&Aなどの商談に活用できる。新設「IVS Startup Market」で300社が集結今注目のスタートアップが一堂に会する、これまでにない規模の展示空間が誕生。1日100社近くが入れ替わる(3日で約300社)エリアで、投資家・大手企業・スタートアップ間の有機的なつながりを創出する。「Funding Lounge」で資金調達相談を数多くのVCやCVCが常駐し、具体的な資金調達の相談ができる「Funding Lounge powered by NIKKEI THE PITCH」を新設。起業家とVC・投資家だけでなく、大企業との事業連携や協業も見据えた、より広範囲での機会提供を目指す。全ステージ同時通訳でグローバル化をさらに加速IVSは海外から著名な起業家や、VCなども登壇。全ステージで同時通訳があるため、英語が苦手な人も安心してセッションを聞くことができる。実利あるIVSの歩き方【準備編】成功の秘訣は「準備8割、実行2割」イベントの成果の8割は事前準備で決まる。適切な準備さえできていれば、社交性に自信がない人でも、初参加のひりでも、確実に価値ある体験を得ることができる。まずは目的を明確にしよう参加目的の例:・登壇者や他社のノウハウを学び、実践する・企業や団体とつながる・自社の売り込みをする・業界の横のつながりを作る・深める・資金調達・投資先を探す・起業する仲間を探す具体的なゴールを持つことで、どこに行き、誰と会い、何をすべきかが明確になり、IVS参加の実利を最大化できる。事前アポが実利の成否を分ける会期前にアポをたくさん入れてしまうことを強く推奨。「4S」を活用して事前にアポを取って、会いたい人に会って商談を進めたり、深い話をたくさんしたり実りある時間を確定しよう。4Sでは、すでにメッセージは1000件以上やりとりされており、100件以上のミーティングがセッティングされている。#IVS参加表明を活用する「#IVS参加表明」ハッシュタグを活用することで自社や自分自身の参加をアピールし、イベント中の接点が生まれやすくなる。IVS2025では、ジェネレーターを多数用意している。https://www.ivs.events/ja/pass#generator自己紹介コンテンツの作成効果的な準備として特におすすめなのが、自己紹介動画の作成だ。名刺交換した相手に後日送ることを目的とした5分程度の動画を用意しておくことで、強い印象を残すことができる。サイドイベントも事前に申し込みを完了300以上のサイドイベントが開催される。業種で絞ったものなどもあるので、サイドイベントページから興味のあるキーワードなどを入れて検索してみよう。https://4s.link/ja/explore実利のあるIVSの歩き方【当日編】迷ったり困ったらCentral Parkに行ってみるIVS会場の中心に位置する参加者が必ず通る場所「Central Park」では、IVS AMA(リアルなハッシュタグ体験)、IVS MATCHING WALL(アイデアに共感した仲間が結集)、SIDEEVENT INFO(サイドイベントのマッチング)などのコンテンツを用意。Central Park はみやこめっせ3Fにある。ネットワーキングの実践テクニックパスの種類とステッカーで相手がどういう属性の人なのかを判断できる。ステッカーには、どの言語が話せるか、SEED、SeriesA、INVESTORなどのロール、CXOや、初参加、などの要素を用意している。会った人との写真撮影でつながるイベントで出会った人と効果的につながる方法として、一緒に写真を撮ってその場でSNSでつながるという方法がある。100人以上と名刺交換する可能性があるイベントでは、顔と名前が一致することが重要だ。IVS LAUNCHPAD は必見7月3日(木)15時にロームシアターのメインホールで開催するピッチイベント「IVS2025 LAUNCHPAD」は必見。決勝登壇者たちが6分間のピッチを行う様子は、スタートアップに関係する人であれば何かしら心に響くものがあるだろう。実利のあるIVSの歩き方【事後編】黄金の24時間ルールイベント終了後24時間以内に連絡することで、お互いの顔と名前、会話内容が鮮明に残っている状態で関係性を継続できる。詳細資料の共有キーパーソンや、より深い関係を築きたい相手には、事前に準備しておいた詳細資料を送付。相手の関心に合わせて送ることがポイント。自己紹介動画の活用事前に準備した5分程度の自己紹介動画は、事後フォローの強力なツールとなる。より強い印象、忘れられないインパクトを相手に残すことができる。まとめ:あなたの参加が日本の未来を「Reshape」するここまでIVSの実利ある歩き方についてご紹介をしてきた。最後に、IVSに参加するためのパスの説明だ。どのパスを選ぶべき?STARTUP PASS(29,800円)・現在挑戦中のスタートアップ向け・Funding Lounge利用可能ATTENDEE PASS(49,800円)・一般的な参加者向けスタンダードパス・情報収集とネットワーキングをバランスよくEXECUTIVE PASS(149,800円)・決定権者向けの最上位パス・専用ミーティングスペースなどを利用可能STUDENT PASS(4,800円)・学生専用の参加パス・コスパ最強で学習とネットワーキング重視の方向け「時間が無いけど、IVSについてサクッと理解したい」という人はメディア向けに用意しているプレスキットを参照しよう。IVS2025メディア向けのプレスキットhttps://vectorincgroup.app.box.com/s/z4lddov78mnlo6ur37rogncssn9c7boe「IVSの歩き方2025」 ハイライトは以上になる。改めて、参考になれば幸いだ。(完全版が気になる方はこちら)https://note.com/ivs19/n/n47ac6511843a?sub_rt=share_sb何か気になることがあれば、IVSの公式Xなどにお気軽にお問い合わせのこと。■ IVS2025 の概要IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンス。2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創する。7月5日(土)には次世代育成プログラム「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張する。京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に"Reshape(再構築)"しよう。正式名称:IVS2025日程メインイベント:2025年7月2日(水)〜4日(金)IVS Youth:2025年7月5日(土)場所:京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他主催:IVS KYOTO実行委員会 (Headline Japan / 京都府 / 京都市)公式サイト:https://www.ivs.events/公式SNS:https://x.com/IVS_Official■IVS KYOTO実行委員会についてIVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げていく。<構成団体>株式会社Headline Japan、京都府、京都市