2Dでは約30年ぶりとなる『ルパン三世』の劇場アニメで、小池健監督による「LUPIN THE IIIRD」シリーズ最新作となる『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が6月27日に公開される。これに先駆け、6月20日から『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』の配信が始まった。これが凄い。いつもはコメディリリーフのような役柄の銭形警部が、モンキー・パンチの原作漫画に描かれるようなハードボイルドぶりを見せてルパン三世と対峙する。新作に直接繋がる作品でもあり、銭形ファンも「LUPIN THE IIIRD」シリーズのファンも必見だ。

参考:【画像】コミカルな銭形警部はいない?『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』場面カット

■原作・アニメ初期で描かれた「強くて執念深い」銭形

銭形警部はマヌケなのか? アニメの「ルパン三世」シリーズを見て来た人につきまとうイメージだ。泥棒稼業に勤しむルパンを捕まえようと犯行現場に駆け付けるものの、いつもルパンとその一味に出し抜かれて取り逃がす。これで本当に優秀な警察官なのか。エリート揃いのICPO(国際刑事警察機構)のメンバーなのかと呆れられている。

モンキー・パンチによる原作漫画『ルパン三世』の銭形は違う。第1話「ルパン三世颯爽登場」から登場しては、幾度となくルパンを追い詰める。第128話と第129話で描かれる「ルパン葬送曲」では、ルパンも驚くような方法で一味を追い詰め、シリーズ自体をいったん完結させる。

第56話「DEAD・HEAT」では、F1マシンでレースに出たルパンを、同じF1ドライバーとして追いかけ回す。おおすみ正秋が監督を務めていた最初のTVアニメ『ルパン三世 1st series』で、第1話として放送された「ルパンは燃えているか‥‥!?」が、そんな強くて執念深い銭形をそのまま描いていた。

おおすみ監督のTVアニメは、ルパンも次元大介もクールで石川五ェ門は凄腕の剣客といった風情で、エロティックで妖艶な峰不二子も含めて大人の雰囲気を醸し出していた。ところが、おおすみ監督が降板して、高畑勲監督と宮粼駿監督によるAプロダクション演出グループが演出に携わるようになると、全体にコメディ色が濃くなっていく。

特に銭形は、ルパンを追い詰めながらドジを踏んで逃げられるという、コメディリリーフのような役割が与えられるようになる。第15話「ルパンを捕まえてヨーロッパへ行こう」の銭形は、ルパン逮捕の褒賞としてヨーロッパ旅行に出かけた飛行機の中でルパンが逃げ出したことを知り、飛行機を下ろせと暴れる。実に無様で滑稽だ。

3年で155話という人気シリーズとなった『ルパン三世 PART2』では、こうしたコメディリリーフとしての役割が固定化した感じだった。放送期間中に宮粼駿監督によって作られた『ルパン三世 カリオストロの城』については、ルパンを追ってカリオストロ公国に乗り込んで来て、そこで巨悪を見てルパン相手に一時休戦するライバルとしての立ち居振る舞いを見せていたが、昭和の実直な男といった雰囲気で、原作漫画やTVアニメの第1シリーズ初期にあったハードさとは趣が違っていた。

銭形警部はルパンたちの引き立て役に過ぎないのか? そんな印象が6月20日から配信が始まった『LUPIN THE IIIRD 銭形警部と2人のルパン』で完璧なまでに粉砕される。とにかく強い。そして怖い。ルパンを追って世界を歩く警視庁公安部所属の銭形警部が、立ち寄ったロビエト連邦の空港で爆弾テロに巻き込まれる。ルパンが犯人らしいといった情報が出回り、銭形はそのルパンを見つけ逃げられても列車の中で再度見つけてぶん殴る。

そこから始まる追いかけっこの途中で、爆弾魔が現れ爆破テロを起こした際には近くにいたロビエト連邦の女性保安要員をかばって大ケガを負う。それでも倒れることなくルパンを追って追って追い続ける銭形は、もしかしたら原作の漫画すら超えてハードボイルドかもしれない。山寺宏一がコミカルさを完全に封印して演じていることもあって、かつてない銭形のカッコ良さを堪能できる。

■『銭形と2人のルパン』と『不死身の血族』、そして『ルパンVS複製人間』との繋がり

『ルパン三世』が原作漫画の登場から60年近く、アニメからは54年が経ってなお新作が登場するくらいの人気シリーズになったのは、ひょうひょうとしたルパンと頼れる相棒の次元に五ェ門、そしてミステリアスな美女の峰不二子というルパン一味に、銭形が挑んでは敗れて悔しがる展開が、安心して見ていられると思われたからかもしれない。ルパンが時に冷酷なところも見せ、銭形もクールな原作漫画のままでは、近いところを行っていた「おおすみルパン」が路線変更を余儀なくされたように、長続きしなかったかもしれない。

ただ、時代が変わって大人がアニメを楽しむ時代になり、「おおすみルパン」のカッコ良さが浸透するようになった今は状況が変わった。山本沙代が監督を務め、小池健がキャラクターデザインを手がけた『LUPIN the Third -峰不二子という女-』では、銭形警部はルパンたちを捕らえるためには何でもする、非情で冷徹な警察官として描かれていた。性描写すら辞さないところには、原作漫画の趣もあった。

そして、小池が監督を務めた「LUPIN THE IIIRD」シリーズでは、同じようにハードな銭形像が採用された。『次元大介の墓標』『血煙の石川五ェ門』『峰不二子の嘘』といった具合に、ルパンの関係者たちがフィーチャーされたシリーズに顔を出した銭形は、コミカルなところを一切見せなかった。いよいよ自身がフィーチャーされることになった『銭形と2人のルパン』で、銭形警部が凄みを放つのも当然だ。観てこれが銭形なのかと驚き、これが銭形なのだと感じよう。

『銭形と2人のルパン』はストーリーも凄まじい。銭形が追うのはルパンだが、そのルパンは自分に化けて立て続けに爆弾テロを引き起こす偽者のルパンを追いかける。その過程で浮かび上がってくる謀略の裏側に、ある存在が見え隠れする。どうやらこれが『不死身の血族』に関わってくるらしい。

振り返れば、「LUPIN THE IIIRD」シリーズの各所で世界を裏から動かす謎の存在が取り沙汰されていた。いったい何者なのかといった謎に、『銭形と2人のルパン』でひとつの方向性が示される。そして、ルパンたちや銭形が進んだ先で描かれるのが、『不死身の血族』の物語ということになりそうだ。

チラつくのは、劇場アニメの第1作『ルパン三世 ルパンVS複製人間』に登場し、『次元大介の墓標』のエンディングに登場して大いに話題になったあの人物。『銭形と2人のルパン』で偽者のルパンが暴れ回る展開も、『ルパンVS複製人間』でいきなりルパンが処刑されてしまう展開と重なる。日本テレビは映画公開日の6月27日(金)に『カリオストロの城』を放送するが、『ルパンVS複製人間』を選ばなかったのは映画に予断を与えたくなかったからかもしれない。

いずれにしても、「LUPIN THE IIIRD」シリーズに連なる以上、『不死身の血族』で銭形は非情で冷徹でそれでいて人間味を感じさせる男として描かれるだろう。他の面々も同様だ。『銭形と2人のルパン』での銭形の活躍ぶりをまずは観て、『次元大介の墓標』『血煙の石川五ェ門』『峰不二子の嘘』で描かれたそれぞれのキャラの立ち位置も改めて確認してから劇場新作へと進めば、楽しみもより深いものとなるはずだ。

原作:モンキー・パンチ ©TMS

【作品概要】『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』

STAFF 原作:モンキー・パンチ監督:小池健脚本:高橋悠也音楽:ジェイムス下地クリエイティブ・アドバイザー:石井克人アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム製作・著作:トムス・エンタテインメント原作:モンキー・パンチ ©TMS

CASTルパン三世:栗田貫一次元大介:大塚明夫石川五ェ門:浪川大輔 峰不二子:沢城みゆき銭形警部:山寺宏一

配信情報6月20日(金)より、下記配信サービス他にて配信開始

アニメ放題/FOD/dアニメストア/DMM TV/バンダイチャンネル/Hulu/Lemino/U-NEXT/WOWOWオンデマンド他※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。

(文=タニグチリウイチ)