中国・アリババグループ傘下の大手通販サイトであるAliExpressに対する調査を行っていた欧州委員会が、「AliExpressは違法製品の拡散を防ぐ義務に違反している」と指摘する声明を発表しました。Commission accepts commitments offered by AliExpress under the DSA and takes further actionhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1551

EU accuses China's AliExpress of breaching illegal product ruleshttps://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/06/18/eu-accuses-china-s-aliexpress-of-breaching-illegal-product-rules_6742462_4.htmlEU accuses China’s AliExpress of ‘systemic failure’ over illegal goods | Alibaba | The Guardianhttps://www.theguardian.com/business/2025/jun/18/eu-accuses-china-aliexpress-of-systemic-failure-illegal-goodsEUの行政機関である欧州委員会は、AliExpressが「違法な商品やコンテンツの拡散を防止する」というデジタルサービス法(DSA)の規則に複数回違反した疑いがあるとして、2024年3月から調査を行ってきました。暫定的な調査結果によると、欧州委員会はAliExpressが違法な商品を繰り返し出品する業者に対する罰則規定を適切に運用していないと結論付けています。また、AliExpressのモデレーションシステムに欠陥があり、「悪意ある業者による操作」にさらされていて、AliExpressのリスク評価が違法な商品に関連する危険性を過小評価していると指摘しました。AliExpressは調査結果に対して書面での回答が求められており、DSA違反が確認された場合、世界売上高の最大6%の罰金が科される可能性があります。なお、AliExpressは「今回のプロセスを通じて欧州委員会と積極的に連携しており、緊密に協力してきました。今後もそうするつもりです」とコメントしています。欧州委員会のエグゼクティブヴァイスプレジデントを務めるヘナ・ヴィルクネン氏は「今回実施された措置は、より安全で公正なオンライン環境を構築するにあたって、DSAがどれだけ強力かを示すものです。我々は、EU市場におけるプラットフォームとトレーダーの公正な競争条件を維持しつつ、EU市民の高いレベルの安全を確保するための具体的対策を取ることができました。今回の決定は、我々が懸念を提起する際、委員会が期待することの実例として役立ちます。我々は、ユーザーにとってより安全で、合法的なトレーダーにとってより公平で、すべての人にとってよりよいプラットフォームになるというAliExpressの取り組みを歓迎します」とコメントしました。