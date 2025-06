「How do you survive?」は、“こうなるかもしれない”近未来の日本を舞台に「どうやって生きる?」を突きつけられた人々をシニカルに描くシリーズ。

仕事帰りや土曜の夜に気軽に夕食を食べながら演劇を楽しんでほしい、という思いから会場、開演時間、値段が設定されている。

多夫多妻が認められた日本を舞台にした前作に続き、今作ではチョコレートが贅沢品になり、医療がサブスク化された日本を描く。

代々続く病院の院長が、ある日突然妻に「私が闇バイトでお世話になってる人を入院させたいんだけど」と言われることから始まる物語だ。

上演は、休憩を挟み、30分ずつの前編・後編という構成で行われる。

開演前や休憩中に会場内でカレーやハンバーガーなどの食事・軽食を楽しむことができる。



脚本・演出は、演劇ユニット浮世企画の主宰でラジオドラマ脚本なども多数手がける今城文恵。

主演には劇団「ONEOR8」に所属、小動物的な外見とナイーブなキャラクターで舞台・映像と多数出演している伊藤俊輔。

さらに女優・ナレーターとしてCMやラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司」シリーズなどで活躍する山田茉亜紗、「ハムレットQ1」など多くの舞台に出演している西岡未央が出演陣に名を連ねている。



詳細は公式サイトで。

https://hdys2.peatix.com/

公演情報

How do you survive?#2

【脚本・演出】今城文恵

【出演】伊藤俊輔、山田茉亜紗、西岡未央

【スケジュール】

2025年7月

3日(木) 4日(金)5日(土)全回共通

・開場 18:30~19:30

・「治療方針」19:30~20:00

・休憩 20:00~20:30

・「院長挨拶」20:30~21:00

※上演中はドリンク・フードともオーダーストップいたしますので、開場中か休憩中にご注文をお願いいたします

(フードのご注文は、開演10分前に締め切らせていただきますのでお気をつけください)

【料金】

通しチケット:3,000円+別途ワンドリンク

後編のみチケット:1,500円+別途ワンドリンク

【会場】

ニュー・サンナイ

丸ノ内駅 中野富士見町駅より徒歩2分(中野区弥生町5-26-9 富士見町ビルB1)

【SNS】

X(Twitter)

https://x.com/H_D_Y_S_

insta

https://www.instagram.com/hdys_official

公式サイト

https://hdys2.peatix.com/

チケットを探す

https://hdys2.peatix.com/