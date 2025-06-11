[6.11 天皇杯2回戦](ハワスタ)

※19:00開始

主審:清水勇人

副審:阿部将茂、佐藤裕一

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 39 ジュ・ヒョンジン

DF 5 白井陽貴

DF 17 山田裕翔

DF 32 五十嵐聖己

MF 6 坂岸寛大

MF 8 柴田壮介

MF 13 村上陽斗

MF 15 加瀬直輝

MF 20 加藤悠馬

MF 30 木吹翔太

FW 16 加藤大晟

控え

GK 1 早坂勇希

DF 2 石田侑資

DF 3 遠藤凌

DF 33 ヒョン・ウビン

MF 19 大西悠介

MF 24 山下優人

FW 10 谷村海那

FW 26 坂元一渚璃

FW 38 熊田直紀

監督

田村雄三

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 23 矢田貝壮貴

DF 4 井上竜太

DF 16 村松航太

DF 19 尾崎優成

DF 24 深港壮一郎

MF 7 水谷拓磨

MF 8 畑潤基

MF 20 吉岡雅和

MF 25 藤山智史

FW 9 中村亮太

FW 40 佐川洸介

控え

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 5 長井一真

DF 71 畑橋拓輝

MF 31 石田凌太郎

FW 18 川本梨誉

FW 29 佐藤大樹

FW 34 鈴木翔大

監督

吉田謙