いわきvs秋田 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](ハワスタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:阿部将茂、佐藤裕一
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 5 白井陽貴
DF 17 山田裕翔
DF 32 五十嵐聖己
MF 6 坂岸寛大
MF 8 柴田壮介
MF 13 村上陽斗
MF 15 加瀬直輝
MF 20 加藤悠馬
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
控え
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 33 ヒョン・ウビン
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
FW 10 谷村海那
FW 26 坂元一渚璃
FW 38 熊田直紀
監督
田村雄三
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 24 深港壮一郎
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 5 長井一真
DF 71 畑橋拓輝
MF 31 石田凌太郎
FW 18 川本梨誉
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
監督
吉田謙
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:阿部将茂、佐藤裕一
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 5 白井陽貴
DF 17 山田裕翔
DF 32 五十嵐聖己
MF 6 坂岸寛大
MF 8 柴田壮介
MF 13 村上陽斗
MF 15 加瀬直輝
MF 20 加藤悠馬
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
控え
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 33 ヒョン・ウビン
MF 24 山下優人
FW 10 谷村海那
FW 26 坂元一渚璃
FW 38 熊田直紀
監督
田村雄三
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 24 深港壮一郎
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 5 長井一真
DF 71 畑橋拓輝
MF 31 石田凌太郎
FW 18 川本梨誉
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
監督
吉田謙