JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」フリーきっぷ

販売期間:2025年4月7日(月)〜2025年6月30日(月) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーランドでは、2025年1月15日から、スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」を開催!

そんな「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」デザインのフリーきっぷが2種類登場☆

「ドナルドダック」を肩に乗せた「ピート」とのデザインと、

背中合わせで視線を送り合うデザインの2種類です。

12日間限定デザイン

販売期間:2025年5月29日(木)〜2025年6月9日(月) ※売り切れ次第終了

5月29日(木)から6月9日(月)までの期間、特別デザインのフリーきっぷが登場!

得意げな表情の「ドナルドダック」をたくさんのクワッキーダックたちが讃えています。

6月9日の「ドナルドダック」のお誕生日をお祝いしているかのような賑やかなデザインです。

ディズニーリゾートライン「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」フリーきっぷの紹介でした。

