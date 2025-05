アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」では、ロブスター漁の春漁解禁を祝って「スペシャルロブスターウィーク」を開催!

レッドロブスター「スペシャルロブスターウィーク」

開催期間:2025年5月22日(木)〜6月12日(木)

対象店舗:レッドロブスター全20店舗

2011年6月2日によりレッドロブスターにて開催されている「スペシャルロブスターウィーク」

6月はロブスター漁が盛んになる“春漁”の時期にあたっていることや6(ろ)2(ぶ)の語呂合わせに由来していることからスタートしました。

2025年は人気イベント「ロブスターの日」を通常時よりもパワーアップさせ、期間中毎日開催!

通常特典である特定のドリンク50%OFFやポイントカード付与率アップに加え、旬を迎えるロブスターメニューが割引価格で提供されます☆

ロブスタークロー(5ピース盛り合わせ) 50%OFF

通常価格:3,575円(税込)→50%OFF 1,787円(税込)

人気メニューの「ロブスタークロー」を50%オフの1,787円で販売!

身がギュッと詰まった希少価値の高い天然ロブスターの爪を冷製味わえるメニューです。

生ビールなど約20種類のドリンクが50%OFF

生ビールやクラフトビールなど約20種類のドリンクが半額に!

ウィスキーやジン・ウォッカなど6種類のベースを選んで好みの割り方で楽しむ「マイチョイスハイボール」なども楽しめます。

レッドロブスターカード利用ポイントが5倍

お手持ちのスマートフォンから利用可能なポイントカード「レッドロブスターカード」の支払い時のポイント付与率が2%から10%に!

1ポイント=1円で次回のお会計時にも使用可能です。

家族や友人、大切な方と一緒に楽しめる、特典が盛りだくさんのスペシャル企画。

レッドロブスターの「スペシャルロブスターウィーク」は、2025年5月22日より開催です☆

