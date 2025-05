【BitSummit the 13th】 会期:7月18日~7月20日 会場:みやこめっせ(京都市勧業館) 料金: 一般/大学生 2,000円~ 中・高校生 1,000円~ 小学生以下 無料

7月18日から7月20日にかけて京都市勧業館みやこめっせにて開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」のキービジュアルが公開された。

今回で13回目となる「BitSummit」。今回のテーマは“Summer of Yokai”となっており、キービジュアルにはカラフルでポップな雰囲気で妖怪たちが描かれる。

キービジュアルの公開に伴い、BitSummit公式サイトも更新。チケット情報なども確認できる。

□「BitSummit」公式サイトのページ

BitSummit (C) Copyright 2024. All rights reserved. The BitSummit Organization Committee.