Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î±ä¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Èº£¸å¤Ï¡© µ°Æ»»ö¶ÈÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¾åËÌÂæ¡ÁÈ¢º¬¥±ºê¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¹©»öÃå¼ê¤Ø
Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢2024Ç¯7·î23Æü¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Øµ°Æ»Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃµö¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿±ä¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯5·î9Æü¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È¶è´Ö¤Ï¾åËÌÂæ±Ø¤«¤éJRÈ¬¹âÀþÈ¢º¬¥±ºê±ØÉÕ¶á¤Þ¤Ç¡£·úÀß¥¥í¤ÏÊ£Àþ7.0km¤Ç¡¢¶è´ÖÆâ¤Ë7±Ø¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÏÂ¿Ëà¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢µþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤ä¾®ÅÄµÞÂ¿ËàÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡ÊÂ¿Ëà»Ô¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþ²¦Æ°Êª±àÀþ¤ÈÏ¢Íí¤¹¤ëÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à±Ø¤äµþ²¦Àþ¤Î¹âÈ¨ÉÔÆ°±Ø¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüÌî»Ô¡Ë¡¢JRÎ©Àî±Ø¡ÊÎ©Àî»Ô¡Ë¶á¤¯¤ÎÎ©ÀîÆî±Ø¡¦Î©ÀîËÌ±Ø¡¢À¾ÉðÇÒÅçÀþ¤ÈÏ¢Íí¤¹¤ë¶ÌÀî¾å¿å±Ø¡ÊÎ©Àî»Ô¡¦ÅìÂçÏÂ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤ê¡¢¾åËÌÂæ±Ø¡ÊÅìÂçÏÂ»Ô¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤ÖÌó16km¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£
1998Ç¯¤Ë1´ü¶è´Ö¤È¤·¤Æ¾åËÌÂæ±Ø¡ÁÎ©ÀîËÌ±Ø¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï2´ü¶è´Ö¤È¤·¤ÆÎ©ÀîËÌ±Ø¡ÁÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤¬³«¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë±ä¿¤ÎÆ°¸þ
Â¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅ´Æ»¶õÇòÃÏÂÓ¡×¤¬Â¿¤¯¡¢ÌäÂê²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î±ä¿¹½ÁÛ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÀÓ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þ¤Ï±ä¿·×²è¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö·Ð±Ä°ÂÄê²½·×²è¡×¤Ë¤è¤ê¹õ»ú²½¤ò¼Â¸½¡£ºÆ¤Ó±ä¿¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±ä¿¥ë¡¼¥È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢·×²è¤¬Âç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤¿¡ÖÈ¢º¬¥±ºê±ä¿¥ë¡¼¥È¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤ÈJR¤ä¾®ÅÄµÞÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÄ®ÅÄ±Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÄ®ÅÄ±ä¿¥ë¡¼¥È¡×¡¢Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤ÈJRÈ¬²¦»Ò±Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÈ¬²¦»Ò±ä¿¥ë¡¼¥È¡×¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛÂ¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë±ä¿¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À ¡Ä®ÅÄÊýÌÌ±ä¿Ï©Àþ¤Î2024Ç¯1·î¤Î¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨
https://tetsudo-ch.com/12933217.html
ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá´ê¤ÎÅ´Æ»±ä¿¤Ë
¾åËÌÂæ¡ÁÈ¢º¬¥±ºê¤Î±ä¿¶è´Ö¤ÏÅìÂçÏÂ»Ô¡¢ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¡¢¿ðÊæÄ®¤Î3»ÔÄ®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ë7±Ø¤Î¤¦¤Á¡¢5±Ø¡Ê¤¦¤Á1±Ø¤ÏÅìÂçÏÂ»Ô¤È¤Î¶³¦Éô¡Ë¤¬ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¶è»Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢Å´Æ»±Ø¤¬¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÇJRÎ©Àî±Ø¤Ë½Ð¤ë¤«¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¾åËÌÂæ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â¤é¤ì¤¿ÊýË¡¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÉÔÊØ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
ÉðÂ¢Â¼»³»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èá´ê¤ÎÅ´Æ»±ä¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åËÌÂæ¡ÁÈ¢º¬¥±ºê´Ö¤Î±ä¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¡©
±ä¿·×²è¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÂ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ÙÃì¡¦·å¡¦±Ø¼Ë¤Ê¤É¤Î¹ü³Ê¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¹½Â¤ÉôÊ¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÉô¡×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬À°È÷¡£¼ÖÎ¾¡¦ÅÅ¼ÖÀþ¡ÊÆ°ÎÏÍÑÅÅÎÏ¶¡µë¡Ë¡¦·ôÇäµ¡¤Ê¤É¤Î±¿¹Ô¡¦·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é³°Éô¡×¤ÏÂ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤¬À°È÷¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
·úÀßÈñ¤ÏÁí³Û¤ÇÌó1,290²¯±ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢º£¸å¤Ï2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¼Ë¤Ï¡ÖÆóÁØ¼°¡×¡¢¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÖÅç¼°¡×¤Ë
¿·Àß¤µ¤ì¤ë±Ø¤Ï½ªÃå±Ø¡Ê²¾¾ÎNo.7±Ø¡Ë¤ò½ü¤¡¢´û¤Ë³«¶È¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²þ»¥¤¬¤¢¤ë¥³¥ó¥³¡¼¥¹³¬¤Î¾å¤Ë¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¥Û¡¼¥à³¬¤¬¤¢¤ë¡ÖÆóÁØ¼°¡×¤Î±Ø¼Ë¤È¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¾¾ÎNo.7±Ø¤ÏÊÆ·³²£ÅÄ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¶è°è¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹³¬¤È¥Û¡¼¥à³¬¤¬Æ±°ì³¬¤Î¡Ö°ìÁØ¼°¡×¤Î±Ø¼Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë
¥Û¡¼¥à¤Î·Á¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î±Ø¤Ï¾å²¼Àþ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡ÖÁêÂÐ¼°¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢±Ø¼ËÃæ±û¤Ë1¤Ä¤Î¥Û¡¼¥à¤òÀß¤±¤ë¡ÖÅç¼°¡×¤È¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
µ°Æ»»ö¶ÈÆÃµö¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î±ä¿·×²è¤Ï¡¢°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ»Ï©¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ï¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯µ°Æ»¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ°Æ»»ö¶È¤Ç¤ÏÆÃµö¤ò¼õ¤±¡¢Å´Æ»»ö¶È¤Ïµö²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ë
¸½ºß¤ÏÅ´Æ»¤Î¤Ê¤¤ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎ¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤Î¾ðÊó¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡Ë