ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル鉱工業生産指数（3月）

予想 N/A 前回 1.5%（前年比)



21:30

チェコ中銀政策金利（5月）

予想 3.5% 前回 3.75%



23:30

米週間石油在庫統計



時刻未定

ポーランド中銀政策金利（5月）

予想 5.25% 前回 5.75%



8日

3:00

米FRB政策金利(FOMC)（5月）

予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)

予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（5月）

予想 14.75% 前回 14.25%



EU非公式外相会合（8日まで）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8日）

第58回アジア開発銀行（ADB）年次総会（イタリア、～7日）



米主要企業決算

ウーバー、ウォルトディズニー





※予定は変更されることがあります。

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