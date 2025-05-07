ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（3月）
予想 N/A 前回 1.5%（前年比)
21:30
チェコ中銀政策金利（5月）
予想 3.5% 前回 3.75%
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想 5.25% 前回 5.75%
8日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（5月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（5月）
予想 14.75% 前回 14.25%
EU非公式外相会合（8日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8日）
第58回アジア開発銀行（ADB）年次総会（イタリア、～7日）
米主要企業決算
ウーバー、ウォルトディズニー
※予定は変更されることがあります。
ブラジル鉱工業生産指数（3月）
予想 N/A 前回 1.5%（前年比)
21:30
チェコ中銀政策金利（5月）
予想 3.5% 前回 3.75%
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想 5.25% 前回 5.75%
8日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（5月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（5月）
予想 14.75% 前回 14.25%
EU非公式外相会合（8日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8日）
第58回アジア開発銀行（ADB）年次総会（イタリア、～7日）
米主要企業決算
ウーバー、ウォルトディズニー
※予定は変更されることがあります。