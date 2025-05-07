21:00
ブラジル鉱工業生産指数（3月）
予想　N/A　前回　1.5%（前年比)

21:30
チェコ中銀政策金利（5月）
予想　3.5%　前回　3.75%

23:30　
米週間石油在庫統計

時刻未定
ポーランド中銀政策金利（5月）
予想　5.25%　前回　5.75%

8日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（5月）
予想　4.5%　前回　4.5%（上限金利)
予想　4.25%　前回　4.25%（下限金利)

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

6:30
ブラジル中銀政策金利（5月）
予想　14.75%　前回　14.25%

EU非公式外相会合（8日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8日）
第58回アジア開発銀行（ADB）年次総会（イタリア、～7日）

米主要企業決算
ウーバー、ウォルトディズニー


※予定は変更されることがあります。