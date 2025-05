¡ØTHE LAST OF US¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢»³»û¹¨°ì¤é¥²¡¼¥àÈÇ¤Î¥­¥ã¥¹¥ÈºÆ½¸·ë¡ªÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎÇÛ¿®Æü¤¬·èÄê

HBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』シーズン2の日本語吹替版が、U-NEXTにて2025年6月2日(月)より毎週1話ずつ独占配信決定! また本日より、主役を務める山寺宏一、潘めぐみのコメント付きのプロモ映像と、長尺トレーラーを合わせて公開。

ゲーム版から約5年ぶりの豪華声優陣の再タッグ

人気ゲームを原作に、文明崩壊後のアメリカで出会ったジョエルとエリーの旅を描くHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』。緊迫のバトルや圧巻の映像美、濃密な人間ドラマが評価され、第75回エミー賞で24部門にノミネートされるなど大ヒットを記録した。

4月より配信開始したシーズン2は、前作から5年後を舞台に、ジョエルとエリー、そしてアビーほか新たな登場人物が繰り広げる壮絶な「復讐」が描かれ、衝撃的展開が話題を呼んだゲーム版の続編「The Last of UsPart II」のドラマ化に期待の声も多く、米国内では、第1話配信当日ですでに530万回視聴され、前シーズンを上回る視聴数を記録。

同日のXの全米トレンド・トピックでは「#TheLastOfUs」が1位となった。

この度新たに制作されるシーズン2の日本語吹替版では、山寺宏一(ジョエル役)、潘めぐみ(エリー役)、高橋広樹(トミー役)らが、前シーズンから続投で各キャラクターの吹き替えを務めるのに加え、アビー役に森なな子、ディーナ役に嶋村侑、ジェシー役に杉田智和らが、新登場キャラクターの吹き替えを担当。

いずれも、2020年に発売されたゲーム「The Last of Us Part II」と同じキャラクターボイスを務め、ゲーム版から約5年ぶりの豪華声優陣の再タッグが実現する。

【キャスト一覧】

ジョエル役:ペドロ・パスカル(吹替:山寺宏一)

エリー役:ベラ・ラムジー(吹替:潘めぐみ)

アビー役:ケイトリン・デヴァー(吹替:森なな子)

ディーナ役:イザベラ・メルセード(吹替:嶋村侑)

ジェシー役:ヤング・マジノ(吹替:杉田智和)

トミー役:ガブリエル・ルナ(吹替:高橋広樹)

マリア役:ルティナ・ウェスリー(吹替:浅野真澄)

アイザック役:ジェフリー・ライト(吹替:岩崎ひろし)

ゲイル役:キャサリン・オハラ(吹替:野沢由香里)

プロモ、長尺予告、メイキング映像

吹替版配信に先駆け、ジョエル役の山寺宏一、エリー役の潘めぐみのコメント付きのプロモ映像を公開!

■山寺宏一&潘めぐみコメント付きプロモ映像

https://youtu.be/pJJFsP4NWEc

字幕版は現在第3話まで配信中。本日新たに公開の予告編映像と合わせて、ぜひ楽しんでみては?

■『THE LAST OF US』シーズン2予告編

https://youtu.be/PnoA_pi8A6g

さらに、U-NEXTではドラマ『THE LAST OF US』シーズン2の舞台裏に迫るメイキングムービーも配信中!

■MAKING OF『THE LAST OF US』シーズン2

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0189436

【配信開始日時】2025年4月24日(木)より独占配信中(毎週木曜週次配信)

『THE LAST OF US』シーズン2 あらすじ

感染者がはびこるアメリカ全土を横断した危険な旅から5年。ジョエルとエリーはワイオミング州ジャクソンの町の一員となり、平穏に暮らしていた。しかし、ある壮絶な出来事によって安らぎは失われ、エリーは再び危険な旅へ赴くことに…。

(海外ドラマNAVI)