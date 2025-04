チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会が共催する「チーズフェスタ」では、2025年もチーズメニューの普及を目的とするレシピコンテスト「チー1グランプリ」を開催!

チーズフェスタ「チー1グランプリ」

チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会が共催する「チーズフェスタ」では、2025年もチーズメニューの普及を目的とするレシピコンテスト「チー1グランプリ」を開催します。

グランプリの発表および表彰式は、チーズフェスタ会場「EBiS303」(都内イベントホール)にて11月11日(火)に開催。

プレゼンターを、2025年もタレントの峰竜太さんが務めます。

料理/チーズに興味関心を持つ方は応募してみてくださいね☆

峰竜太 氏

◆第14回チー1グランプリ応募要項

◇募集内容

チーズとご当地食材を使った料理

または、チーズを使って郷土料理をアレンジした料理

◇応募方法(WEBおよび郵送)

WEB :チーズフェスタ公式webサイトの専用応募フォームよりご応募ください

郵送:必要事項を記入した応募用紙と写真を同封のうえ、封書にてご応募ください

*お1人様、何度でも応募可能です

*ただし、1回の投稿につき1メニューとさせていただきます

◇郵送応募先

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-10-2

株式会社まうまう 「第14回チー1グランプリ」係 宛 四ツ谷駅前郵便局留め

◇募集期間

2025年5月5日(月)〜9月17日(水)まで

◇応募内容

(1)お名前(フリガナ) (2)年齢 (3)性別 (4)住所 (5)電話番号

(6)メールアドレス (7)掲載時のニックネーム (8)レシピ名

(9)レシピのアピールポイント (10)調理時間

(11)材料(分量は4人分で明記してください)

(12)使用したご当地食材またはベースにした郷土料理及びその都道府県

(13)作り方 (14)レシピの写真

◇発表

(1)地域選抜賞発表:11月初旬

地域選抜賞の受賞者様には、チー1グランプリ事務局よりメール・電話にてご連絡します

(2)グランプリ、準グランプリ、特別賞:11月11日(火)

チーズフェスタ会場にて発表します

*グランプリ、準グランプリ、地域選抜賞、特別賞に選ばれた作品は、

チーズフェスタHP内で発表します。

*幅広いタイプのチーズの需要促進を目的とした「特別賞」を2025年も決定します。

特別賞は地域選抜賞の中からこだわりのあるチーズ(※1)を

使用したメニューを対象とします。

※1 白カビチーズ・青カビチーズ・ウォッシュチーズ・シェーブルチーズなど

特色のあるナチュラルチーズが対象。

なおグランプリ・準グランプリとの同時受賞も可能です。

◇賞品

【グランプリ:1作品】 盾・JCBギフトカード5万円分

【準グランプリ:2作品】 JCBギフトカード3万円分

【地域選抜賞:各ブロック2作品、合計12作品】チーズ詰合せ

【特別賞:1作品】 JCBギフトカード1万円分

※グランプリ受賞者の方は、表彰式にご招待します。

(グランプリ受賞者ご本人の会場までの交通費、実費ご負担させていただきます)

◆参考◆第13回チー1グランプリ結果

第13回チー1グランプリ結果

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “チーズ×ご当地食材”を使ったレシピコンテスト 「第14回 チー1グランプリ」開催決定! 5/5よりレシピの応募も受付開始 appeared first on Dtimes.