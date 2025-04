BAC ON(べーこん)は5月3日〜11日、「ミニ チュア ベーカリーの世界展 2025 in 大阪」「うさぎ しんぼる 展 2025 in 大阪」を、ルクア大阪( 大阪市 梅田 )にて開催する。時間は10:30〜20:30(最終日のみ19:00閉場)。ミニ チュア ベーカリー 展示作品「ミニ チュア ベーカリーの世界展 2025 in 大阪」は、 パン スイーツ のミニ チュア ベーカリー作品だけを集めた合同写真展&物販展。1年ぶりの開催となる今回は、大阪最大規模となる64組のクリエイターが参加し、ミニ チュア ベーカリーに特化した200点以上の作品を展示・販売する。

ミニ チュア ベーカリーの世界展 2025 in 大阪/Red Tabby特設コーナーでは、大阪会場初となる フランス パン パン イギリス など、世界各国の パン を精巧にミニ チュア で再現した本物の パン 屋のようなPOP UP EVENTを開催する。人気クリエイター「 EMI PAN(@emipanpan)」や「patopatton'sbakery(@patopatton_bakery)」による、実際の パン 材料を用いて制作されたミニ チュア 作品のほか、世界のベーカリーをテーマにした新作が数多く登場する。ミニ チュア ベーカリーの世界展 2025 in 大阪/ EMI PAN会場内の特別展示コーナーでは、同じ構図・アングルで撮影されたミニ チュア ベーカリー作品と本物の パン の写真を並べて展示する"見比べ企画"を大阪会場で初開催する。「うさぎ しんぼる 展 2025 in 大阪」は、 SNS で作品を発表し注目を集めるうさぎクリエイターたちが一堂に会する"うさぎの祭典"。昨年を上回る59組の 作家 が参加し、300点を超える作品を一挙に展示する。物販コーナーでは、人気 作家 の新作も数多く登場する。うさぎ しんぼる うさぎ しんぼる 展/VeryBerryいずれも入場料は700円、3歳以下は入場無料(単独入場は不可)。