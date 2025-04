lynch.が、20周年を記念したリテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE S KIN 』から、リードトラック「GOD ONLY KNOWS」のミュージックビデオを公開した。「GOD ONLY KNOWS」は“神のみぞ知る”という意味合いの通り、誰にも止められない本能が弾ける激しいロックチューンだという。ミュージックビデオは黒を基調とした現実離れした空間を舞台に、超常的な存在を体現するかのような世界観を醸し出す、まさにlynch.らしい映像となったとのことだ。『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE S KIN 』には「GOD ONLY KNOWS」ミュージックビデオのメイキング映像も収録される予定なので、楽曲と共に是非楽しんでみてほしい。

リリース情報

『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE S

2025年4月16日(水)リリース

KIZC-90771~90774 \9,900(税込)





・Disc.1:CD『GREEDY DEAD SOULS』

収録内容 ※全曲新録

➀VERNIE/➁QUARTER LIFE/➂矛盾と空/➃59./➄らせん/➅REW/➆SLEEPY FLOW/UNKNOWN



・Disc.2:CD『UNDERNEATH THE S

収録内容 ※全曲新録

➀THE WHIRL/➁ALIEN TUNE/➂MELT/➃



・Disc.3:CD『GOD ONLY KNOWS』

収録内容 ※全曲新録

➀GOD ONLY KNOWS(新曲)/➁A GRATEFUL SHIT/➂STUCK PAIN/➃STARZ/➄無題/➅DIZZY



・Disc.4:Blu-ray

・GOD ONLY KNOWS(新曲)MUSIC VIDEO

・GOD ONLY KNOWS(新曲)MUSIC VIDEO MA



◆購入特典

メーカー特典:ミニ巾着(対象店舗:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16119/)

タワーレコードオリジナル特典:バックステージパス風ステッカーセット(5枚組)



◆リリース

詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16113/



[サイン会]

2025年4月23日(水)タワーレコード

2025年5月07日(水)タワーレコード名古屋PARCO店

2025年6月21日(土)タワーレコード新宿店

[ツアーアフタートーク

2025年6月21日(土)タワーレコード



◆ミニ

詳細・開催期間・参加方法:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16208/

[開催店舗]

タワーレコード札幌パルコ店

タワーレコード新宿店

タワーレコード

タワーレコード名古屋パルコ店

タワーレコード

タワーレコード福岡パルコ店

商品詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90771/

ライブ情報

<TOUR'25「UNDERNEATH THE GREED」>

2025年

4月18日(金)神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

開場18:30 / 開演19:00

4月20日(日)埼玉・HEAVEN'S ROCK熊谷VJ-1

開場17:00 / 開演17:30

4月24日(木)大阪Yogibo META VALLEY

開場18:30 / 開演19:00

4月26日(土)和歌山SHE

開場17:00/開演17:30

4月29日(火・祝)岐阜club-G

開場17:00 / 開演17:30

5月15日(木)北海道・札幌Bessie Hall

開場18:30 / 開演19:00

5月16日(金)北海道・札幌Bessie Hall

開場18:30 / 開演19:00

5月18日(日)青森Quarter

開場17:00 / 開演17:30

5月20日(火)宮城・仙台darwin

開場18:30 / 開演19:00

5月30日(金)福岡DRUM Be-1

開場18:30 / 開演19:00

5月31日(土)熊本B.9 V1

開場17:00 / 開演17:30

6月5日(木)愛知・名古屋ElectricLadyLand

開場18:30 / 開演19:00

6月7日(土)高知X-pt.

開場17:00 / 開演17:30

6月8日(日)岡山IMAGE

開場17:00 / 開演17:30

6月13日(金)長野CLUB JUNK BOX

開場18:30 / 開演19:00

6月15日(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

開場17:00 / 開演17:30

6月20日(金)東京・

開場18:15 / 開演19:00



◆チケット ※一般発売中

オールスタンディング:7,000円(税込 / D別)

-未就学児入場不可

-公演が中止・延期となった場合以外の払い戻しは原則行いません

-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします(再発行不可)



◆問い合わせ

新横浜・熊谷・

大阪・和歌山:YUMEBANCHI(大阪)06-6341-3525

岐阜・名古屋:キョードー東海052-972-7466

札幌:WESS info@wess.co.jp

青森・仙台:キョードー東北 022-217-7788

福岡・熊本:BEA 092-712-4221

高知:DUKE 088-822-4488

岡山:YUMEBANCHI(岡山)086-231-3531

長野・新潟:FOB 025-229-5000

総合info:サイレンエンタープライズ03-3447-8822

関連リンク

◆lynch. オフィシャルサイト

◆lynch 20th ANNIVERSARY PROJECT 特設ページ



リテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE S KIN 』では、lynch.がインディーズ時代にリリースし現在は入手困難となっている楽曲計21曲が今回新たに再レコーディングされるほか、新曲「GOD ONLY KNOWS」も収録している。また、4月から6月にかけては20周年記念リテイクアルバムを引っ提げた<TOUR'25「UNDERNEATH THE GREED」>も開催される。lynch.は現在20周年プロジェクトを展開しており、謎のベールに包まれている20周年プロジェクト第6弾から第10弾までの内容も順次発表されるとのことで、今後の続報も楽しみに待っていていただきたい。