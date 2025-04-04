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➀VERNIE¡¿➁QUARTER LIFE¡¿➂Ì·½â¤È¶õ¡¿➃59.¡¿➄¤é¤»¤ó¡¿➅REW¡¿➆SLEEPY FLOW¡¿¨UNKNOWN LOST A BEAUTY¡¿©DISCORD NUMBER¡¿➉¥é¥Æ¥£¥ó¥á¥ê¥¢¡¿«PULSE_
¡¦Disc.2¡§CD¡ØUNDERNEATH THE SKIN¡Ù
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➀THE WHIRL¡¿➁ALIEN TUNE¡¿➂MELT¡¿➃LIZARD¡¿➄ABOVE THE SKIN
¡¦Disc.3¡§CD¡ØGOD ONLY KNOWS¡Ù
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➀GOD ONLY KNOWS¡Ê¿·¶Ê¡Ë¡¿➁A GRATEFUL SHIT¡¿➂STUCK PAIN¡¿➃STARZ¡¿➄ÌµÂê¡¿➅DIZZY
¡¦Disc.4¡§Blu-ray
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6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ãGOLDEN PIGS RED STAGE
³«¾ì17:00 / ³«±é17:30
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