ひょっとしたら実写リメイク版『白雪姫』ほど、公開される前から、そして公開された後からも、酷評の嵐に晒され続けた作品はないかもしれない。

かつての名作をリメイクすることは……しかも今から88年前に作られた、1937年制作の偉大なアニメーション映画を実写化することは……非常にチャレンジングであり、同時にリスクの高い仕事といえる。世界中にいる古参ファンの期待を損なうことなく、初めて『白雪姫』を鑑賞する新規層にも、感動を与えなければならないのだから。

白雪姫役にレイチェル・ゼグラーが抜擢されたときから、「雪のように白い肌を持つ白雪姫のイメージとはそぐわない」と、保守的なファンからは戸惑いの声が上がった。スティーヴン・スピルバーグ監督の『ウエスト・サイド・ストーリー』で銀幕デビューを飾った彼女は、南米コロンビアの血をひくラテン系。アフリカ系のハリー・ベイリーがアリエルを演じた『リトル・マーメイド』のときと、同様の議論が巻き起こったのである。

オリジナル版を否定するようなレイチェル・ゼグラーの発言にも批判が集まった。

「私が言いたいのは、今はもう1937年ではないということです。私たちは間違いなく、王子に救われることも、真実の愛を夢見ることもない『白雪姫』を描きました。彼女は、自分がなれると知っているリーダーになることを夢見ています」(※1)

「オリジナルのアニメは1937年に公開されましたが、彼女のラブストーリーに大きな焦点が当てられています。文字通り、彼女をストーカーする男とのラブストーリーです。奇妙ですよね」(※2)

『眠れぬ森の美女』のオーロラ、『美女と野獣』のベル、『アラジン』のジャスミンなど、ディズニー映画には“ディズニープリンセス”と呼ばれる系譜がある。その時代の女性像が投影され、時代の変遷と共に性格・行動・価値観も更新されてきた。初代プリンセスの白雪姫は、「いつか王子様が」(Someday My Prince Will Come)を歌い、白馬の王子様を待ち続ける古典的お姫様像。おそらくレイチェル・ゼグラーは、時代の変化に対応した白雪姫にするべきだと訴えたかったのだろうが、オリジナル映画批判として受け止められ、集中砲火を浴びてしまったのである。

政治的な発言も槍玉に上がった。レイチェル・ゼグラーは、かねてよりパレスチナ支持を表明。『白雪姫』の予告編が公開されたタイミングでは、X(旧Twitter)で感謝を伝えると共に、「パレスチナを解放することを忘れずに」というメッセージを投稿した。過度に政治性を帯びてしまうことをディズニー側は懸念し、プロデューサーを通じて削除を要請したが、ゼグラーはこれを拒否。親イスラエル派を中心にバッシングが広がってしまう。邪悪な女王を演じたガル・ガドットがイスラエル出身であることから、主演俳優2人の政治的対立を書き立てる記事もあった。

騒動はこれだけに収まらない。『ゲーム・オブ・スローンズ』のティリオン役などで知られるピーター・ディンクレイジは、別の角度から『白雪姫』を批判した。

「ディズニーがラテン系の女優を白雪姫役に起用したことに誇りを感じていたのに、『白雪姫』のストーリーをそのまま伝えていることに、少し驚いた。一歩引いて、そこで何をしているのか見てほしい。私には意味がわからない。ある意味では進歩的なのに、7人のこびとたちが洞窟で一緒に暮らすという、あの時代遅れなストーリーをまだ作っているのか」(※3)

今回7人のこびとたちはCGで作られているが、それは低身長症の俳優たちが活躍する場を奪うものだという批判も起きている。『白雪姫』はあまりにも多くの批判に晒されながら、公開日を迎えたのだ。

■『白雪姫』の監督にマーク・ウェブを抜擢した意味はあったのか? 映画の外側ではなく、中身にも目を向けてみよう。完成した実写版『白雪姫』は、どのような評価を受けているのだろうか。アメリカの批評サイト「Rotten Tomatoes」によると、批評家によるスコア「Tomatometer」は42%、オーディエンスによるスコア「Popcornmeter」は74%(2025年3月26日現在)。一般客からは一定の評価を得ているものの、批評家筋からは受けが悪い。レビューも辛辣な言葉が並んでいる。

「目には漫画のドルマーク、魂には芸術のかけらもない人たちによって作られた映画だ」(Gurdian/※4)

「ストーリーは乱雑で、トーンは混濁し、テンポは悪い」(BBC/※5)

「アニメの原石を実写化した作品としては最悪ではないかもしれないが、最も味気ない作品の有力な候補ではある。というのも、この映画は間違いなくあなたを眠らせるからだ」(Rolling Stone/※6)

「何もかもが、ディズニーパークの過剰な演出のショーで見るような、仕掛けのある舞台のように見える」(HuffPost/※7)

筆者自身の感想を述べるならば、「正直そこまで悪い映画には思えなかったし、それなりに楽しんだ」というのが本音だ。7人のこびとたちが「ハイ・ホー」を歌いながら宝石を発掘するシーンは、オリジナルよりも楽しさに溢れていたとすら思っている。とはいえ、「ガル・ガドット姐さんの歌と踊りは正直XXXだったな」とか、「白雪姫が山賊たちを率いて女王と対決する展開が、ちょっと性急すぎるな」とか、いろいろ引っかかるところはある。一番の残念ポイントは、「監督にマーク・ウェブを抜擢した意味は本当にあったのか?」ということだ。

マーク・ウェブという映画作家は、これまでずっと“喪失”というテーマを描いてきた。『500日のサマー』でも、『アメイジング・スパイダーマン2』でも、『gifted/ギフテッド』でも、そして『さよなら、僕のマンハッタン』でも、「愛する人がいつかいなくなる」という物語が繰り返し変奏され続けてきた。

そういう視点で『白雪姫』を観てみると、白雪姫が毒リンゴを食べて死んでしまい、7人のこびとたちが“喪失”を感じる場面こそが、最もマーク・ウェブ的主題が高揚する瞬間といえる。むしろ、このシーンのためにマーク・ウェブが起用されたのではないか、と思うほどに。だが、ここには大きな構造的問題がある。オリジナルほど白雪姫とこびとたちの交流が描かれていないため、彼らの“喪失”が非常に薄いものに見えてしまうのだ。

1937年のオリジナル版の原題は『Snow White and the Seven Dwarfs』。文字通り白雪姫と7人のこびととのやりとりが、ストーリーの根幹を成していた。そして今回のリメイク版の原題は『Snow White』のみ。「Seven Dwarfs」の文字が消えている。こびとたちが映画で占める割合は激減し、その代わりにジョナサンをリーダーとする山賊たちが登場。7人のこびとたちは脇役に追いやられてしまい、同時にマーク・ウェブ的主題が高揚する瞬間も消え去ってしまった。

おそらくディズニー映画のリメイクを作ることは、最も困難な冒険のひとつだろう。古参ファンと新規ファンを納得させ、保守と革新を併せ持ち、細心の注意を払ってバランスを調整しなければならない。様々な制約、手枷足枷のなかでの映画制作は、想像を絶するプレッシャーに違いない。しかも、どんな映画を作ったとしても絶対に文句を言われるに決まっている(筆者含む)。

これからもディズニー・スタジオは、偉大なクラシック・アニメーションを現代に蘇らせる試みを続けていくことだろう。そして、批判を浴び続けることだろう。それは決して避けることができない。ディズニー映画は、時代の合わせ鏡のような存在なのだから。

