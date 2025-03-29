iPhone¤ò»È¤Ã¤ÆPDF¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÊýË¡¡ÚMac¤Î¡ÈÃÎ¤Ã¥È¥¯¡ÉÊØÍøµ»¡Û
Mac Fan¤Ï1993Ç¯ÁÏ´©¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎAppleÀìÌç»ï¡£Apple¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý¤«¤é¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê²òÀâµ»ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Mac Fan¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMac Fan TV¡×¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëTIPS½Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØÍø½Ñ¤òÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎApple¥é¥¤¥Õ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖiPhone¤ò»È¤Ã¤ÆPDF¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÊýË¡¡×¤Ç¤¹¡£
Mac¤Ç³«¤¤¤¿PDF¤Ë¡¢¼ê½ñ¤¤Î½ðÌ¾¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¥Þ¥¦¥¹¤À¤È¤¦¤Þ¤¯½ñ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢iPhone¤ÈÏ¢·¸¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Mac¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤Î²èÌÌ¤Ë»Ø¤Ç½ñ¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó¤òPDF¾å¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢½ðÌ¾¤òÆþ¤ì¤¿¤¤PDF¤ò¡Ö¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¥¢¥×¥ê¤Ç³«¤¤Þ¤¹¡£PDF¤¬³«¤¤¤¿¤é¡¢¾åÉô¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡Ö½ðÌ¾¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¡ÖiPhone¤Þ¤¿¤ÏiPad¡×¥¿¥Ö¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁªÂò¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢»È¤¤¤¿¤¤iPhone¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£ÁªÂò¤·¤¿iPhone¤Î²èÌÌ¤¬½ðÌ¾ÆþÎÏ²èÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢»Ø¤Ç½ðÌ¾¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢iPad¤òÁª¤Ö¤ÈApple Pencil¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤ê²÷Å¬¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö´°Î»¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ½ñ¤¤¤¿½ðÌ¾¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½ðÌ¾¤¬PDF¾å¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤ËPDF¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð´°Î»¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤·¤¿½ðÌ¾¤Ï°Ê¹ß¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎPDF¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ä¡¼¥ë¤«¤é¡Ö½ðÌ¾¡×¤òÁª¤ó¤Ç¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î½ðÌ¾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢PDF¤ËÁÞÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î½ðÌ¾¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤â¡¢Á°²ó¤Î¼ê½ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£iPhone¤Î²èÌÌ¾å¤Ë½ðÌ¾¤ò¤·¤Æ¡Ö´°Î»¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿½ðÌ¾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÁª¤Ö¤È¤½¤ì¤¬PDF¾å¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»öÁ°È¾¤ËËä¤á¹þ¤ó¤ÀÆ°²è¤Ç¤ÏºÙ¤«¤¤¼ê½ç¤Ê¤É¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼·Á¼°¤Ç²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖMac Fan TV¡×¤Ç¤ÏËè½µ¡¢ÊØÍø¤Ê³èÍÑ½Ñ¤òÇÛ¿®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥×¥ê²òÀâ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
Mac Fan Portal
Mac Fan TV(YouTube)