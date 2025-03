体育会系学生に特化！エスキャリア『S-career(エスキャリア)』

エスキャリアは、体育会系学生に特化した新卒スカウトサービス『S-career(エスキャリア)』を2025年4月1日に正式リリースします。

エスキャリアは、体育会系学生に特化した新卒スカウトサービス『S-career(エスキャリア)』を2025年4月1日に正式リリース。

このサービスは、企業の採用費を学生スポーツ(部活等の団体)に寄付をする、業界初の「部活応援型就職サイト」として、就職活動と学生スポーツ支援を両立する新しい形の採用プラットフォームです。

◆体育会学生限定のスカウト型採用サービス『S-career』とは?

『S-career』は、競技を通じて培った粘り強さやチームワークを持つ体育会学生に特化したスカウト型採用サービスです。

企業は、1〜2年生向けのインターンシップ集客から新卒採用まで、早期から優秀な人材にアプローチが可能。

さらに、採用活動を通じて部活動への寄付が行われる仕組みを導入し、企業のCSR活動としても活用できます。

採用×学生スポーツ応援の仕組み

◆採用活動と社会貢献を両立

本サービスでは、企業が体育会学生を採用することで、学生が所属する部活動へ寄付が行われる仕組みを採用。

通常の採用活動を行うことで学生スポーツも支援できる仕組みです。

企業のブランドイメージ向上や採用活動の差別化にもつながる新しい採用の形として、ぜひご活用ください。

