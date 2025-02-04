3COINS¤Î¡ÖÅÅ»ÒÃù¶âÈ¢¡×¤ËÀÖ¡¢ÀÄ¡¢Çò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡ÚÅÅ»ÒÃù¶âÈ¢¡Û
²Á³Ê¡§1,650±ß
Ãù¶âÈ¢¡§¹â¤µ Ìó17.5cm ¡ß ²£ Ìó13cm ¡ß ±ü¹Ô¤ Ìó11cm
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¡§½Ä Ìó5.8cm ¡ß ²£ Ìó8.5cm
»æÊ¾¡§½Ä Ìó6cm ¡ß ²£ Ìó13cm »ÈÍÑÅÅÃÓ¡§Ã±»°·ÁÅÅÃÓ¡ß3ËÜ¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
Ãù¶âÈ¢¡ß1
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¡ß1
»æÊ¾¡ß1
¼è°·ÀâÌÀ½ñ
(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.
²Á³Ê¡§1,650±ß
¡¡PAL¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢»¨²ß¡ÖÅÅ»ÒÃù¶âÈ¢¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,650±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎATM¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿´°î¤ì¤ëÃù¶âÈ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÉô¤Î¸ý¤«¤é¹Å²ß¡¢Á°ÌÌ¤Î¸ý¤«¤é»æÊ¾¤òÆþ¤ì¤ÆÃù¶â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Á°ÌÌ¤Î¸ý¤Ë¤Ï»æÊ¾¤ò¼«Æ°¤Ç´¬¤¼è¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥¢¤Î³«ÊÄ»þ¤ä»æÊ¾¤òÃù¶â¤·¤¿»þ¤Ë²»¤¬ÌÄ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ä°Å¾ÚÈÖ¹æ¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢²áµî¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ùー¥¸¥å¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÅ»ÒÃù¶âÈ¢¡×¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É ¥µ¥¤¥º
Ãù¶âÈ¢¡§¹â¤µ Ìó17.5cm ¡ß ²£ Ìó13cm ¡ß ±ü¹Ô¤ Ìó11cm
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¡§½Ä Ìó5.8cm ¡ß ²£ Ìó8.5cm
»æÊ¾¡§½Ä Ìó6cm ¡ß ²£ Ìó13cm »ÈÍÑÅÅÃÓ¡§Ã±»°·ÁÅÅÃÓ¡ß3ËÜ¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
Ãù¶âÈ¢¡ß1
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¡ß1
»æÊ¾¡ß1
¼è°·ÀâÌÀ½ñ
(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.
¢¨¸÷¤ä³ÑÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÊª¤È¿§Ì£¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿É½¼¨¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤â¼ÂÊª¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£