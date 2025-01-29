Yahoo!¾è´¹°ÆÆâ¥×¥é¥¹¡¢ÃÙ±ä¡¦±¿µÙ¤Ç±ª²ó¥ëー¥È¤ò¼«Æ°É½¼¨¤¹¤ë¡Ö¤ª½õ¤±¤ëー¤È¡×Äó¶¡³«»Ï
¡¡LINE¥ä¥Õー¤Ï¡¢¡ÖYahoo!¾è´¹°ÆÆâ¡×¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¡ÖYahoo!¾è´¹°ÆÆâ¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª½õ¤±¤ëー¤È¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖYahoo!¾è´¹°ÆÆâ¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸¡º÷¤·¤¿¥ëー¥È¤ËÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤«¤é¼êÆ°¤Ç±ª²ó¥ëー¥È¤òºÆ¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£²óÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª½õ¤±¤ëー¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥ëー¥È¤È±ª²ó¥ëー¥È¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¥æー¥¶ー¤Ï¥¿¥Ö¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤é¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª½õ¤±¤ëー¤È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¡ÖYahoo!¾è´¹°ÆÆâ¥×¥é¥¹¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£²Á³Ê¤Ï150±ß¡¿·î¡£¤Ê¤ª¡¢iOS¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£