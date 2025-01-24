「餓狼伝説２」が「スーパーファミコン Switch Online」でプレイ可能！ 本日1月24日より配信開始「スーパーチャイニーズワールド」や「すってはっくん」も
【スーパーファミコン Nintendo Switch Online：「餓狼伝説２」など3作】
1月24日 追加
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C)TOMY
1月24日 追加
任天堂は1月24日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「スーパーファミコン Nintendo Switch Online」において、新たに3タイトルを追加した。
今回追加されたのは、1993年に発売された対戦格闘ゲーム「餓狼伝説２ 新たなる闘い（タカラ）」、1991年に発売されたアクションRPG「スーパーチャイニーズワールド（カルチャーブレーン）」、1999年に発売されたアクションパズル「すってはっくん」の3タイトル。「Switch Online」加入者であれば追加料金なしでプレイすることができる。【ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Switch Online 追加タイトル [2025年1月24日]】 【餓狼伝説２ 新たなる闘い】 【スーパーチャイニーズワールド】 【すってはっくん】
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C)TOMY
(C)日本ゲーム
(C) 1998 Nintendo