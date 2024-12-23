トッテナムvsリバプール スタメン発表
[12.22 プレミアリーグ第17節](Tottenham Hotspur Stadium)
※25:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 14 アーチー・グレイ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 7 ソン・フンミン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 3 セルヒオ・レギロン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 48 アルフィー ドリントン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 64 C. Olusesi
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 42 W. Lankshear
監督
アンジェ・ポステコグルー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
※25:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 14 アーチー・グレイ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 7 ソン・フンミン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 29 パペ・マタル・サール
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 3 セルヒオ・レギロン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 48 アルフィー ドリントン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 64 C. Olusesi
FW 16 ティモ・ベルナー
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 42 W. Lankshear
監督
アンジェ・ポステコグルー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります