[12.22 プレミアリーグ第17節](Tottenham Hotspur Stadium)

※25:30開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 20 フレイザー・フォスター

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

DF 14 アーチー・グレイ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

MF 7 ソン・フンミン

MF 8 イブ・ビスマ

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 21 デヤン・クルゼフスキ

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 19 ドミニク・ソランケ

控え

GK 40 ブランドン オースティン

DF 3 セルヒオ・レギロン

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 48 アルフィー ドリントン

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 64 C. Olusesi

FW 16 ティモ・ベルナー

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 42 W. Lankshear

監督

アンジェ・ポステコグルー

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

MF 98 トレイモーリス ニョニ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります