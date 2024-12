◆新年会におすすめのホテル宴会場10選！大人数でも安心の参加人数別に紹介

◆新年会におすすめのホテル宴会場10選!大人数でも安心の参加人数別に紹介画像:WaldTur/ホテルグランバッハ東京銀座(東京都・東銀座駅)新年会におすすめのホテル宴会場をオズモール編集部がセレクト。“大人数”の新年会では、会場探しに頭を悩ます幹事さんも少なくないはず。今回は、OZ会員に調査した「忘新年会の参加人数」のアンケート結果をもとに、マイクやプロジェクターなど設備完備のホテル宴会場を厳選してご紹介。プライベート利用はもちろん、企業の大規模な新年会にもぴったりの貸し切り可能な会場だから、人目を気にせず1年の始まりを盛大に祝って。

◆【宴会事情を調査】質問:過去1年以内に開かれた「忘新年会」の参加者数は何人でしたか?結果:15人未満が最多。100人以上の大宴会になることも忘新年会のシーンでは10〜14人(28.6%)が最も多かったものの、20〜49人(合計37.3%)の中規模の集まりや、100人以上の大規模宴会(合計7.4%)も一定の割合を占めていることがわかった。年末年始の節目には、部署やチームを超えた幅広い交流が行われる傾向にあることが理由として言えそう。1年の始まりを盛大に祝う“新年会”なら、周りの目を気にせずに過ごせる貸切会場がおすすめ。続いては、アンケート結果をもとにした参加人数別に、貸し切りOKのホテル宴会場を厳選してご紹介!(アンケート/OZmall調べ:期間2024/8/8〜8/21、n=680、複数回答可)◆新年会におすすめ|“20〜50人で貸切OK”のホテル宴会場3選※写真はイメージです【1】Wald Tur/ホテルグランバッハ東京銀座(東京都・東銀座駅)銀座の中心地に位置する「ホテルグランバッハ東京銀座」。“食と音楽を通して癒しと感動を提供する”ことをテーマに、訪れるゲストを優しく迎えてくれる。木の温もりを感じるスタイリッシュな館内には重厚なバッハの調べが流れ、ゆったりとした時間の中でプライベートパーティを開催。<Pick Up プラン>【プライベートルーム貸切】Cビュッフェ+2時間フリードリンク(月火水限定・立食) 税・サ込9000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテル宴会場【収容人数】着席:20〜32人、立食:20〜50人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備、音響設備、マイク:2本、控室:別途有料、喫煙スペースあり、楽器演奏可、花束:別途有料、ケーキ:別途有料、下見OK、試食相談可:別途有料、プランナー在籍:団体担当在籍【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「東銀座駅」より徒歩1分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A3出口より徒歩4分、都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」A3出口より徒歩7分、東京メトロ有楽町駅線「新富町駅」1番出口より徒歩10分※写真はイメージです【2】ポルトフィーノ/ホテル アラマンダ青山(東京都・外苑前駅)外苑前駅から徒歩1分、「ホテルアラマンダ青山」にあるラウンジ「ポルトフィーノ」。おしゃれで落ち着いた店内にある大きな窓からは素晴らしい眺望を望める。陽差しが差し込む時間にはカフェラウンジとして、夕暮れから夜景を楽しむ時間にはバーラウンジとして、優雅な大人の時間を過ごして。<Pick Up プラン>【A COURSE】着席5皿コース+3時間飲み放題 税・サ込7500円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテルレストラン(完全貸切)【収容人数】着席:20〜40人、立食:20〜60人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備:11,000円、マイク:有線マイク2本、控室:別途料金で客室使用可能、楽器演奏可:要相談【アクセス】東京メトロ銀座線「外苑前駅」4a出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線ほか「青山一丁目駅」より徒歩5分※写真はイメージです【3】レストラン ラ・ベランダ/アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉(東京都・両国駅)両国駅より徒歩5分、「アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉」にあるビュッフェレストラン「ラ・ベランダ」。ライブキッチンのピザ窯で焼き上げるピザや鉄板料理など、シェフこだわりの豊富なメニューを心ゆくまで楽しめる。開放的なダイニングのほか、カウンターや個室も用意しているから、さまざまなシーンに利用して。<Pick Up プラン>【貸切】ディナービュッフェ 牛ステーキや焼きたてピザ+飲み放題90分・食べ放題120分(平日限定) 税・サ込6270円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテルレストラン(個室)【収容人数】着席:31〜52人【設備】プロジェクター・映像設備、マイク【アクセス】都営大江戸線「両国駅」A3出口より徒歩5分、JR総武線「両国駅」西口より徒歩6分◆新年会や春先のパーティにおすすめ|“50〜100人で貸切OK”のホテル宴会場3選※写真はイメージです【1】ent eat/ホテル コメント 横浜関内(神奈川県・関内駅)関内駅から徒歩5分、2024年4月1日にオープンしたばかりの「ホテル コメント 横浜関内」にあるオールデイダイニング「ent eat」。イタリアンをメインに和食など多種多様な料理を楽しむことができる。横浜文化体育館の跡地に誕生した「横浜BUNTAI」に隣接しているから、ライブやスポーツ観戦に合わせて利用するのもおすすめ。<Pick Up プラン>【貸切】前菜3種やスパゲッティ・デザートなど+2時間飲み放題 税・サ込6000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテルレストラン(完全貸切)【収容人数】立食:30〜100人【設備】プロジェクター・映像設備、音響設備、マイク【アクセス】JR「関内駅」より徒歩5分、横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢崎長者町駅」より徒歩4分※写真はイメージです【2】コートヤードマリオット銀座東武ホテル 宴会場(東京都・東銀座駅)東銀座駅と銀座駅から徒歩圏内、昭和通り沿いに位置する「コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル」。スタイリッシュなエントラスからロビーを抜け、和モダンな雰囲気が漂う宴会場フロアへご案内。個性豊かな小宴会から華やかな大規模パーティまで、訪れるゲストの思い出に残る宴席を。<Pick Up プラン>【忘新年会におすすめ・Plan A】洋食ビュッフェ+スタンダード飲み放題2時間+マイク+会場費(立食) 税・サ込10000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテル宴会場【収容人数】着席:20〜180人、立食:30〜300人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備:スクリーン(150インチ、16500円)、プロジェクター(9000LM、55000円)、ステージ:会場による、音響設備、マイク:2本まで無料、追加1本2750円、喫煙スペースあり【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「東銀座駅」A1より徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線ほか「銀座駅」A3出口より徒歩6分、都営大江戸線「汐留駅」5出口より徒歩8分、都営大江戸線「築地市場駅」A3より徒歩9分※写真はイメージです【3】ホテルモントレ銀座 宴会場(東京都・銀座一丁目駅)銀座一丁目駅から徒歩1分、銀座駅や有楽町駅からも徒歩圏内と好アクセスな「ホテルモントレ銀座」。ヨーロッパ調の石造りの外観に、アート作品が飾られた“パリのアパルトマン”のような館内。落ち着いた雰囲気が魅力の銀座のプチホテルで、会社のイベントや同窓会など大人の集いを。<Pick Up プラン>【2025年春謝恩会・卒業パーティに】ビュッフェ11種+2時間飲み放題(着席・学生限定) 税・サ込9000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテル宴会場【収容人数】着席:25〜120人、立食:25〜150人【設備】wifi、音響設備、マイク、花束:11000円〜、ほか【アクセス】東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」出口11より徒歩1分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅・京橋駅」より徒歩4分、JR「有楽町駅」京橋口より徒歩6分◆新年会や春先のパーティにおすすめ|“100人以上で貸切OK”のホテル宴会場4選※写真はイメージです【1】ロイヤルパークホテル 宴会場(東京都・水天宮前駅)東京メトロ半蔵門線・水天宮前駅直結でアクセス抜群な「ロイヤルパークホテル」。吹き抜けと大階段が印象的な優美なロビーをはじめ、重厚感ある館内と個性豊かな会場が多数。和と洋の両方のよさを融合した”和魂洋才”のホスピタリティにあふれたホテルで、大切な宴席を開催して。<Pick Up プラン>【貸切】洋食ビュッフェ+飲み放題2時間+乾杯スパークリング1人1杯(着席) 税・サ込15000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテル宴会場【収容人数】着席:20〜150人、立食:20〜150人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備:有料80000円〜、ステージ、音響設備、マイク、喫煙スペースあり、下見OK、ほか【アクセス】東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」直結(4番出口)、東京メトロ日比谷線「人形町駅」より徒歩5分、都営浅草線「人形町駅」より徒歩8分※写真はイメージです【2】ホテルモントレ半蔵門 宴会場(東京都・半蔵門駅)東京メトロ半蔵門線の半蔵門駅から徒歩1分と好立地な「ホテルモントレ半蔵門」。和をイメージさせる内装と、洗練された近代的な建築が融合した造りがポイント。皇居も近いから、懇親会の前後に散策するのもおすすめ。会社や部署のイベントはもちろん、土日祝の同窓会などの集う場にぜひ。<Pick Up プラン>【2025年春謝恩会・卒業パーティに】ビュッフェ11種+2時間飲み放題(着席・学生限定) 税・サ込9000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテル宴会場【収容人数】着席:25〜120人、立食:25〜150人【設備】wifi:無料、ステージ:2台まで無料、音響設備、マイク、喫煙スペースあり、花束:11000円〜、ケーキ、下見OK、試食相談可、プランナー在籍、ほか【アクセス】東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」5番出口より徒歩1分