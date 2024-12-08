Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡Ö¾×·â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÊªÀ¨¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤â¤ª¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¶Ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¿§¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡£ËèÇ¯½Õ¤ËÉ¬¤ºÄ°¤¯¡£½Õ¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¥½¥ó¥°¡£ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡¡¡¡
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Î1²óÌÜ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾×·â¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤â¤ª¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¶Ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¿§¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡£ËèÇ¯½Õ¤ËÉ¬¤ºÄ°¤¯¡£½Õ¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¥½¥ó¥°¡£ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡¡¡¡
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Î1²óÌÜ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾×·â¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£