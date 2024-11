ZEROBASEONE、3冠を達成！映画のようなパフォーマンスで「2024 MAMA」を感動の渦に

ZEROBASEONEが、映画のようなパフォーマンスで全世界を魅了した。ZEROBASEONEは、11月22〜23日に京セラドーム大阪で開催された「2024 MAMA AWARDS」に出演し、活躍した。初日で彼らは「ファンズ・チョイス・メール TOP10」と「ワールドワイド・KCONer's・チョイス」部門を受賞したことに続き、2日目には「CJグローバルパフォーマンス」を受賞し、3冠の快挙を達成した。

彼らは「全世界のZEROSE(ZEROBASEONEのファン)に愛されることに感謝します。さらに成長した姿で最高の姿をお見せすることを約束します。これからもこのような素敵な賞をもらえるように頑張ります」と感想を伝えた。そして、2日目に行われたステージで彼らは、映画のようなストーリーを繰り広げ、“レジェンドステージ”を再び更新した。彼らは繰り返される悲劇のループに陥った9人のロミオに変身し、ハッピーエンドのために立ち向かう姿を描いた。ステージのストーリー性が際立つVCRと、ジャン・ハオのソロオープニングで、一気に緊張感と没入度を高めた。壮大に編曲された「KILL THE ROMEO」が流れ、9人のメンバーは、運命を乗り越えていく強さを表現するかのようなパワフルなパフォーマンスを披露し、観客を熱狂させた。そこにレーザーなど様々な演出が加わり、一瞬たりとも目が離せないステージとなった。また、映画の格闘シーンを連想させる振り付けとメガクルーパフォーマンス、ステージと客席を行き来する多彩なユニットパフォーマンスで観客を楽しませ、圧倒的な存在感を放った。続いてハッピーエンドを「GOOD SO BAD」で描き、輝かしいステージで、観客に感動と深い余韻を与えた。この他にも、メンバーのソン・ハンビンが「2024 MAMA AWARDS」CHAPTER1のオープニングの司会者としてサプライズ登場したことに続き、キム・テレとハン・ユジンが今回の授賞式のために特別に結成されたコラボバンド「自発光TOENZE」のメンバーとして「左利き」のステージを披露し、異色の魅力を見せた。ZEROBASEONEはデビューアルバムから4作連続で「ミリオンセラー」を達成。カムバックするたびに韓国国内外のチャートで目覚ましい成果を見せている彼らは、9月のソウル公演を皮切りに初のワールドツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」の幕を開け、大盛況の中、第5世代の代表グループとして華麗な歩みを続けている。