優れたゲームを表彰する「The Game Awards」の、2024年度のノミネートタイトルが発表されました。2024年12月12日(木)11時まで、投票が受け付けられています。

https://www.polygon.com/480312/game-awards-2024-nominees-list-game-of-the-year部門別の候補作品および候補者は以下の通り。◆Game of the YearGame of the Year(GOTY)は、「あらゆるクリエイティブおよび技術分野にわたって絶対的に最高の体験を提供するゲームを表彰する」という部門。2023年には「バルダーズ・ゲート3」や「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」などが受賞しています。2024年のノミネート作品は以下の通り。・アストロボット(PS5)ソニー・インタラクティブエンタテインメント所属のゲームスタジオ「Team ASOBI」が開発したPlayStation 5(PS5)向けのアクションゲームです。ハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを搭載したPS5用コントローラー「DualSense」の感触を存分に楽しめるように作られています。『アストロボット』 - ロンチトレーラー - YouTube・Balatro(Steam/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/App Store/Google Play)特殊な効果を持ったカードを使うデッキビルディング型ポーカーゲームです。GOTYノミネートタイトルの中では唯一のインディーズ作品。Playstack - YouTube・黒神話:悟空(Steam/Epic Games/PS4)「西遊記」を題材としたアクションゲームで、発売から83時間で累計販売本数1000万本に達するなどリリース当初から人気が高かった作品です。Black Myth: Wukong - Final Trailer | Launching August 20, 2024 - YouTube・ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)フロム・ソフトウェアのアクションRPG「ELDEN RING」のDLCです。広大なマップや数多くの武器・アイテムなどが追加され、物語をより深く楽しめるようになっています。ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ゲームプレイトレーラー【2024.02】 - YouTube・FINAL FANTASY VII REBIRTH(PS5)1997年に発売された「FINAL FANTASY VII」のリメイク作品で、3部作の2作目に当たります。『FINAL FANTASY VII REBIRTH』 ファイナルトレーラー - YouTube・メタファー:リファンタジオ(Steam/Xbox Series X|S/PS4&PS5)「ペルソナ5」のクリエイターが送るファンタジーRPGです。『メタファー:リファンタジオ』ロンチトレーラー - YouTube◆Best Game Direction(最優秀ゲームディレクション賞)ゲームのディレクションとデザインにおける優れたクリエイティブなビジョンと革新性に対して授与されます。・アストロボット・Balatro・黒神話:悟空・ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE・FINAL FANTASY VII REBIRTH・メタファー:リファンタジオ◆Best Narrative(最優秀物語賞)ゲームにおける優れたストーリーテリングと物語の展開に対して授与されます。・FINAL FANTASY VII REBIRTH・龍が如く8(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S&Xbox One)・メタファー:リファンタジオ・Senua’s Saga:Hellblade 2(Steam/Xbox Series X|S)・SILENT HILL 2(Steam/PS5)◆Best Art Direction(最優秀アートディレクション賞)芸術的デザインおよびアニメーションにおける優れた創造的・技術的成果に対して授与されます。・アストロボット・黒神話:悟空・ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE・メタファー:リファンタジオ・Neva(Steam/Nintendo Switch/PS4&PS5/Xbox Series X|S)◆Best Score and Music(最優秀音楽賞)楽譜、オリジナル曲、サウンドトラックなどの優れた音楽に対して授与されます。・アストロボット・FINAL FANTASY VII REBIRTH・メタファー:リファンタジオ・SILENT HILL 2・Stellar Blade(PS5)◆Best Audio Design(最優秀オーディオデザイン賞)最高のゲーム内オーディオとサウンドデザインに対して授与されます。・アストロボット・Call of Duty:Black Ops 6(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S/Battle.net)・FINAL FANTASY VII REBIRTH・Senua’s Saga:Hellblade 2・SILENT HILL 2◆Best Performance(最優秀パフォーマンス賞)ナレーション、モーション、パフォーマンスキャプチャで貢献した個人に授与されます。・ブリアナ・ホワイト氏(FINAL FANTASY VII REBIRTH、エアリス・ゲインズブールの声優)・ハンナ・テル氏(Life is Strange: Double Exposure、マックス・コールフィールドの声優)・ハンバリー・ゴンザレス氏(スター・ウォーズ 無法者たち、ケイ・ヴェスの演者)・ルーク・ロバーツ氏(SILENT HILL 2、ジェイムス・サンダーランドの演者)・メリナ・ユルゲンス氏(Senua’s Saga:Hellblade 2、セヌアの演者)◆Innovation in Accessibility(アクセシビリティの革新賞)より幅広いプレイヤーがゲームを楽しめるよう、機能、テクノロジー、コンテンツを追加することで、メディアを前進させているソフトウェアやハードウェアに対して授与されます。・Call of Duty: Black Ops 6・ディアブロ IV(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S/Battle.net)・ドラゴンエイジ:ヴェイルの守護者(Steam/Epic Games/PS5/Xbox Series X|S/EA app)・プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠(Steam/Epic Games/Nintendo Switch/PS4&PS5/Xbox Series X|S/Ubisoft Store)・スター・ウォーズ 無法者たち(Steam/Epic Games/PS5/Xbox Series X|S/Ubisoft Store)◆Games for Impact(インパクトのあるゲーム賞)社会に向けたメッセージを伴う、考えさせられるゲームに対して授与されます。・Closer the Distance(Steam/PS5/Xbox Series X|S)・インディカ(Steam/Xbox Series X|S)・Life is Strange:Double Exposure(Steam/PS5/Xbox Series X|S)・Senua’s Saga:Hellblade 2・ザァオ:ケンゼラの物語(Steam/Epic Games/PS5/Xbox Series X|S/EA app)◆Best Ongoing Game(進行中の最優秀作品)プレイヤーの体験を時間の経過とともに進化させる「進行中の作品」に対して授与されます。・Destiny 2(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S/Bungie Store)・ディアブロ IV・FINAL FANTASY XIV(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)・フォートナイト(Epic Games/Nintendo Switch/PS4&PS5/Xbox Series X|S&Xbox One)・HELLDIVERS 2(Steam/PS5)◆Best Community Support(最優秀コミュニティサポート賞)ソーシャルメディアでの活動やゲームのアップデート/パッチを含む、優れたコミュニティサポートや透明性、対応力見せたゲームに対して授与されます。・バルダーズ・ゲート3(Steam/Epic Games/PS5)・FINAL FANTASY XIV・フォートナイト・HELLDIVERS 2・No Man’s Sky(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)◆Best Independent Game(最優秀独立賞)従来のパブリッシャーシステム以外で作成されたゲームにおける、優れた創造的および技術的成果に対して授与されます。・Animal Well(Steam/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S)・Balatro・Lorelei and the Laser Eyes(Steam/Nintendo Switch)・Neva・UFO 50(Steam)(日本語非対応)◆Best Debut Indie Game(最優秀デビュー・インディーズ賞)新しいインディースタジオが作成した最高のデビュー作に対して授与されます。・Animal Well・Balatro・Manor Lords(Steam/Xbox Series X|S)・Pacific Drive(Steam/PS5)・The Plucky Squire(Steam/PS5/Xbox Series X|S/)◆Best Mobile Game(最優秀モバイルゲーム賞)モバイルデバイスでプレイできる最高のゲームに対して授与されます。・AFK:ジャーニー(App Store/Google Play)・Balatro・Pokémon TCG Pocket(App Store/Google Play)・鳴潮(App Store/Google Play)・ゼンレスゾーンゼロ(PS5/App Store/Google Play)◆Best VR/AR Game(最優秀VR/AR賞)仮想現実(VR)または拡張現実(AR)で最高のゲーム体験を実現する作品に対して授与されます。・ARizona Sunshine Remake(Steam/PS4&PS5/Meta Questシリーズ)・Asgard’s Wrath 2(Meta Questシリーズ)・Batman: Arkham Shadow(Meta Questシリーズ)・Metal: Hellsinger VR(Steam/PlayStation VR2/Meta Questシリーズ)・Metro Awakening(Steam/PlayStation VR2/Meta Questシリーズ)◆Best Action(最優秀アクション賞)主に戦闘に焦点を当てたアクションゲームに対して授与されます。。・黒神話:悟空・Call of Duty:Black Ops 6・HELLDIVERS 2・Stellar Blade・Warhammer 40,000:Space Marine 2(Steam/Epic Games/PS5/Xbox Series X|S)◆Best Action/Adventure(最優秀アクション・アドベンチャー賞)戦闘と移動・パズルを組み合わせたゲームに対して授与されます。・アストロボット・プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠・SILENT HILL 2・スターウォーズ 無法者たち・ゼルダの伝説 知恵のかりもの(Nintendo Switch)◆Best RPG(最優秀RPG賞)大規模なマルチプレイヤー体験を含む、豊富なキャラクターのカスタマイズおよび進行体験を考慮して設計されたゲームに対して授与されます。・ドラゴンズドグマ2(Steam/PS5/Xbox Series X|S)・ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE・FINAL FANTASY VII REBIRTH・龍が如く8・メタファー:リファンタジオ◆Best Fighting(最優秀戦闘賞)主に直接対決を中心に設計されたゲームに対して授与されます。・ドラゴンボールZ Sparking!(Steam/PS5/Xbox Series X|S/)・グランブルーファンタジー ヴァーサス -ライジング-(Steam/PS4&PS5)・MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics(Steam/Nintendo Switch/PS4)・MultiVersus(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)・鉄拳8(Steam/PS5/Xbox Series X|S)◆Best Family Game(最優秀ファミリー賞)ジャンルやプラットフォームを問わず、家族で遊ぶのに最適なゲームに対して授与されます。・アストロボット・プリンセスピーチ Showtime!(Nintendo Switch)・スーパー マリオパーティ ジャンボリー(Nintendo Switch)・ゼルダの伝説 知恵のかりもの・The Plucky Squire◆Best Sim/Strategy(最優秀シミュレーション/ストラテジー賞)リアルタイムまたはターンベースのシミュレーション、戦略ゲームプレイに焦点を当てたゲームに対して授与されます。・Age of Mythology:Retold(Steam/Xbox Series X|S)・Frostpunk 2(Steam/Epic Games/Xbox Series X|S)・祇:Path of the Goddess(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)・Manor Lords・ユニコーンオーバーロード(Nintendo Switch/PS4&PS5)◆Best Sports/Racing(最優秀スポーツ/レーシング賞)伝統的および非伝統的なスポーツ・レーシングに対して授与されます。・F1 24(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S/EA app)・EA Sports FC 25(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S/EA app)・NBA 2K25(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)・TopSpin 2K25(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)・WWE 2K24(Steam/PS4&PS5/Xbox Series X|S)◆Best Multiplayer(最優秀マルチプレイヤー賞)協力プレイや大規模なマルチプレイヤー体験を含んだゲームプレイ・デザインを実現したゲームに対して授与されます。・Call of Duty:Black Ops 6・HELLDIVERS 2・Warhammer 40,000:Space Marine 2・スーパー マリオパーティ ジャンボリー・鉄拳8◆Best Adaptation(最優秀適応賞)ゲームを別の媒体に忠実かつ誠実に適応させたクリエイティブ作品に対して授与されます。・Arcane(League of Legends)・Fallout・Knuckles(ソニック)・龍が如く(龍が如く 〜Beyond the Game〜)・トゥームレイダー: レジェンド・オブ・ララ・クロフト(トゥームレイダー)◆Most Anticipated Game(最も期待されているゲーム)ゲームメディアを前進させる可能性を見せた、発表済みのゲームに対して授与されます。・DEATH STRANDING 2:ON THE BEACH・Ghost of Yōtei・グランド・セフト・オートVI・メトロイドプライム4 ビヨンド・モンスターハンターワイルズ◆Content Creator of the Year2024年、コミュニティに重要かつポジティブな影響を与えたストリーマーやコンテンツクリエイターに対して授与されます。・CaseOh・Illojuan・Techno Gamerz・Typical Gamer・兎田ぺこら◆Best Esports Game(最優秀eスポーツ賞)総合的に最高のeスポーツ体験(トーナメント、コミュニティサポート、コンテンツの更新など)をプレイヤーに提供したゲームに対して授与されます。・Counter-Strike 2(Steam)・Dota 2(Steam)・League of Legends・モバイル·レジェンド:Bang Bang(App Store/Google Play)・Valorant◆Best Esports Athlete(最優秀eスポーツアスリート)2024年にパフォーマンスと振る舞いにおいて最も優れていると判断されたeスポーツアスリートに対して授与されます。・33・AleksiB・Chovy・Faker・Zywoo・Zmjjkk◆Best Esports Team(最優秀eスポーツチーム)2024年のパフォーマンスと振る舞いにおいて最も優れていると判断されたeスポーツチームに対して授与されます。・Bilibili Gaming(League of Legends)・Gen.G(League of Legends)・NAVI(Counter-Strike)・T1(League of Legends)・Team Liquid(Dota 2)以上の候補作品および候補者は、日本時間の2024年12月12日(木)11時まで一般人の投票を受け付けています。受賞作品については、一般投票1割、100以上の主要なメディアおよびインフルエンサーの審査員投票9割の比率で投票が集計され、決定される予定。審査員として日本からは4Gamerなど5メディアが選出されています。なお、各部門の受賞作品が発表されるThe Game Awards 2024は、日本時間の2024年12月13日(金)9時30分から開催される予定。YouTubeやTwitchなど主要ストリーミングサービスで配信されます。