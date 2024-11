台湾の半導体製造メーカー・TSMCが、中国本土のAIチップの全顧客に対して「2024年11月11日(月)以降は7nmプロセスルール以下の高度なチップを供給しない」と通告したことがわかりました。台积电断供的更多细节:部分Wafer销毁,未来或需申请许可流片

https://jiweipreview.laoyaoba.com/n/922301TSMC halts advanced chip shipments to Chinese AI companies • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/11/08/tsmc_chinese_ai_shipments/TSMC halts advanced chip orders from mainland China after US export curbs evasion: source | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3285805/tsmc-halts-advanced-chip-orders-mainland-china-after-us-export-curbs-evasion-sourceこれは中国のIT系ニュースサイト・爰集微(Jiwei)が、複数の関係者からの情報として報じたものです。アメリカは中国への高度な半導体製造技術や製品の輸出を制限していて、自国企業だけではなく「アメリカ製の技術を用いて製造された品の外国企業による輸出」も対象としています。しかし2024年10月、半導体に関する調査を行っているTechinsightの分析により、中国企業・HuaweiのAIチップ内にTSMCの製造した半導体が含まれていることがわかりました。TSMCがHuaweiのAIチップを製造していたことが判明、アメリカの輸出規制に抵触する可能性 - GIGAZINETSMCは「輸出規制のかかった2020年9月以降、Huaweiに製品を供給していない」と反論し、Huaweiも「規制以来、TSMCには製造を依頼していない」とコメント。のちに、中国のチップメーカー・SOPHGOの仲介によるものだったことが判明し、TSMCはSOPHGOへの製品供給をただちに停止しました。この一件は「ホワイトグローブ事件(White Glove Incident)」と呼ばれています。「TSMCの半導体がHuaweiのAIチップに使われていた」という報道の直後にTSMCが中国企業「SOPHGO」への出荷を停止、SOPHGOが仲介して半導体を作らせていた可能性が浮上 - GIGAZINE2024年大統領選挙で当選を確実なものにしたドナルド・トランプ氏は「台湾は半導体産業を我々から盗んだ」と発言するなど、台湾に厳しい姿勢を見せていることが知られています。このため、TSMCは今回、商務省とも協議して、厳格な審査システムを策定して、高度なプロセスルール製品の中国本土への供給を完全にブロックする方針を定めたとみられます。爰集微は、今回のTSMCの決定が、中国本土のAIおよびGPU企業のパフォーマンスや市場競争力に大きな影響を与えることになると記しています。