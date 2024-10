ChatGPTと協力しながら文章執筆やコーディングなどの作業をこなせるアプリ「Canvas」のベータ版が2024年10月3日にリリースされました。記事作成時点ではChatGPT Plusの加入者向けにベータテストが実施されており、テストの終了後は無料ユーザーも利用可能になる予定です。Canvas is a new way to write and code with ChatGPT | OpenAI

My vision for the ultimate AGI interface is a blank canvas. The one that evolves, self-morphs over time with human preferences and invents novel ways of interacting with humans, redefining our relationship with AI technology and the entire Internet.



But here are some of the… pic.twitter.com/xVbXvhd98D— Karina Nguyen (@karinanguyen_) October 3, 2024

2/ Search for best restaurants and invite a friend to one of them in a written email: pic.twitter.com/nqNIvpIRXz— Karina Nguyen (@karinanguyen_) October 3, 2024

https://openai.com/index/introducing-canvas/Canvasでは「ChatGPTに文章やコードの下書きを入力して清書させる」「ChatGPTが生成した文章の一部を人力もしくはChatGPTに依頼して修正する」といった操作が可能です。内部では「GPT-4oを共同作業用にトレーニングしたモデル」が動作しており、OpenAIはCanvasを「ChatGPTのビジュアルインターフェースに対するリリース以来最初のメジャーアップデート」と表現しています。Canvasを用いて文章を執筆する例はこんな感じ。まず、下書きを入力して「下書きに沿ったブログ記事を書いて」と頼むと、指示に従ってブログ記事用の文章が生成されます。生成された文章の修正したい部分を選択すると、ChatGPTが修正案を提案してくれます。また、「もっとクリエイティブな感じにして」といったように自分で修正内容を指示することも可能。「読者の知識レベルに合わせて文章を書き換える」「関連する絵文字を追加する」といった操作も可能です。もちろん、自分で文章をキーボード入力することも可能。自力での入力とChatGPTの自動作業を組み合わせて文章を高速執筆できるというわけです。コーディングの例はこんな感じ。「Rustでウェブサーバー用APIを書くのを手伝って」といったように依頼するとコードのひな形を生成してくれます。追加したいコードの説明を入力。すると、指示通りにコードを生成してくれます。「コードにコメントを追加して」といった指示も可能。さらに、「別のプログラミング言語への移植」「バグの検出および修正」といったこともできます。OpenAIに所属するAI研究者のカリナ・グエン氏はCanvasの使用例を複数公開しています。以下の例ではCanvasを使って「美術史に関するレポートを参考文献を引用しながら作成する」という作業を実施しています。「手持ちの材料で作れる料理のレシピを生成して読みやすく整える」という作業も可能。なお、CanvasはChatGPT PlusやChatGPT Teamの加入者向けにベータテストが実施されており、来週にはChatGPT EnterpriseとChatGPT Eduもベータ版を利用可能になります。ベータテストが完了した後は、無料ユーザーもCanvasを利用可能になる予定です。