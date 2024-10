パーソナルAI「Apple Intelligence」の提供でOpenAIと提携するAppleが、約65億ドル(約9400億円)の資金調達が見込まれるOpenAIの資金調達ラウンドへの参加協議を離脱したと報じられました。Exclusive | Apple Is No Longer in Talks to Join OpenAI Investment Round - WSJhttps://www.wsj.com/tech/apple-no-longer-in-talks-to-join-openai-investment-round-e3be3e66

Apple No Longer in Talks to Invest in ChatGPT Maker OpenAI - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/09/30/apple-no-longer-investing-openai-chatgpt/ウォール・ストリート・ジャーナルによると、約65億ドルの調達が見込まれるOpenAIの資金調達ラウンドについて、参加を協議していたAppleが離脱したとのこと。理由は明らかになっていません。この資金調達ラウンドでOpenAIの評価額は1000億ドル(約14兆4000億円)を超えると推定されており、多数のテック企業が協議に参加していると伝えられています。Microsoftは10億ドル(約1400億円)を拠出する見込みで、NVIDIAも参加に向けて交渉中とのこと。OpenAIが評価額14兆円超えの資金調達ラウンドに向けて交渉中との報道、ベンチャーキャピタルが約1400億円を拠出してリードしMicrosoftも参加か - GIGAZINEAppleはiOS 18、iPadOS 18、macOS SequoiaでAI機能を本格的に強化した「Apple Intelligence」を提供し、文章の校正・要約や画像生成など高度なAI処理をオンデバイスで実行できるように改良したとアピールしています。このApple IntelligenceでOpenAIの「ChatGPT」および「GPT-4o」が利用可能になっていて、音声アシスタントのSiri経由で各モデルにアクセスすることが可能です。AppleがAI機能の強化を図り、さらにOpenAIとの契約も結んでいるさなかの離脱報道に市場は困惑しています。なお、今回の資金調達ラウンドでソフトバンクがOpenAIに初めて投資するとの報道もあります。出資額は5億ドル(約700億円)となる模様。今回のラウンドは2024年10月初週に終了する見込みです。