19Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ÈÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡É¤Ë°Â¤á¤°¤ß¡Ö»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬9·î23Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£9·î28Æü¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡Ø½Ë¡ªÆâÂ¼¸÷ÎÉ´ÔÎñº×¤ê ÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Éü³èSP!!¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¡Ö»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï º£Æü¤Ï»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡ØÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿°Â¤Ï¡ÖÅö»þ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤à»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âç¹¥¤¤Ã¡ª¡×¡Ö²¿²óDVD¼Ú¤ê¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤ä¤é¡¢¡¢¡¢¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï º£Æü¤Ï»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡ØÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿°Â¤Ï¡ÖÅö»þ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤à»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âç¹¥¤¤Ã¡ª¡×¡Ö²¿²óDVD¼Ú¤ê¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤ä¤é¡¢¡¢¡¢¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£