女子バロンドール候補30名が発表！　マンC所属のなでしこMF長谷川唯が2年連続ノミネート

フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は4日、2024年の女子 バロンドール 候補者30名を発表した。 バロンドール とは、世界中のジャーナリストによる投票で決定される世界年間最優秀選手賞のこと。1956年に『フランス・フットボール』によって創設された。2010年にはFIFAとのパートナーシップにより、名称を“FIFA バロンドール ”と改めたが、契約満了に伴い2016年から『フランス・フットボール』主催の バロンドール が復活。2024年からはUEFA(欧州サッカー連盟)がパートナーシップを締結し、『フランス・フットボール』を運営する『Groupe Amaury』と バロンドール を共同開催することになった。

